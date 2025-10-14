Agenda estadual

Pedra Azul Summit reúne vozes que projetam o futuro econômico e inovador do Espírito Santo

Lideranças públicas e empresariais destacam o papel do evento na construção de uma agenda de desenvolvimento no ES, baseada em inovação, colaboração e sustentabilidade.

Wanessa Eustachio Analista de Comunicação / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:56

O jornalista NIlson Klava e Rafael Favetti durante o Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo vive um momento de fortalecimento da agenda político-econômica e de consolidação de um ecossistema de inovação que o coloca em posição de destaque no cenário nacional. Esse diagnóstico foi reforçado por lideranças públicas e empresariais que participam do Pedra Azul Summit, evento que chega à 20ª edição reunindo nomes que ajudam a desenhar o futuro do Estado.

O encontro se consolidou como um dos principais fóruns de debate sobre desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade no ES, aproximando o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil.

“O Pedra Azul Summit tem um papel estratégico na consolidação de uma agenda de desenvolvimento de longo prazo para o Espírito Santo. Ao reunir governos, empresas e sociedade civil, o evento estimula o diálogo qualificado e o alinhamento de prioridades fundamentais para o crescimento econômico”, avalia Kaumer Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.

Para ele, o encontro de líderes tem contribuído de forma decisiva para fortalecer a agenda de desenvolvimento econômico e de inovação do Espírito Santo: “É uma iniciativa que contribui diretamente para a construção de um Espírito Santo mais competitivo, integrado e preparado para o futuro”, complementa.

Na mesma direção, o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, destaca que o evento vai além das discussões econômicas e “se consolida como um espaço de construção de um futuro mais sustentável, inovador e humano para o Espírito Santo” e abordou sobre o orgulho da Unimed em contribuir com os debates sobre temas estratégicos, como a saúde, que é um dos motores do desenvolvimento.

“A saúde gera emprego, impulsiona a inovação e, acima de tudo, cuida das pessoas que fazem o Estado crescer”, afirma. Segundo ele, a participação da cooperativa no evento reforça a importância de investir em tecnologias que aproximem o médico do paciente e tornem o atendimento mais eficiente e humanizado. “O Summit é um espaço de construção de um futuro mais sustentável, inovador e humano para o Espírito Santo”, conclui.

Desenvolvimento

Para o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o evento simboliza o ambiente de diálogo que tem caracterizado o desenvolvimento capixaba nos últimos anos.

“O Espírito Santo vive um ciclo de crescimento com bons resultados visíveis no ambiente nacional. O Summit é um catalisador de experiências e ideias que ajudam a moldar o caminho do nosso Estado rumo a um desenvolvimento inclusivo e sustentável”, destaca.

Ricardo lembra, ainda, que o Estado tem se tornado referência em Ciência, Tecnologia e Inovação. “Estamos no caminho certo para tornar o Espírito Santo cada vez melhor, e o Pedra Azul Summit tem papel importante nessa trajetória”, pontua.

A 20ª edição do Pedra Azul Summit acontece nos dias 17 e 19 de outubro, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, reunindo os principais nomes da gestão pública e da iniciativa privada. O evento é exclusivo para convidados, e toda a cobertura será feita pelo time de repórteres e colunistas de A Gazeta.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta