ES é 'case de sucesso' em equilíbrio fiscal, avalia Caio Megale, da XP Investimentos

Os efeitos no Brasil são bem indiretos: o Brasil exporta pouco para os Estados Unidos. Exporta muitas commodities com os preços mais ou menos tabelados, bem definidos pelos mercados globais. Não tem um produto muito claro que o Trump focaria em elevar tarifas e isso fosse nos afetar, à exceção talvez do aço. Esse é um primeiro ponto. Claro que, indiretamente, se a China tiver problemas com os Estados Unidos — e diferente dos Estados Unidos, a China é muito importante para as nossas exportações — e tiver uma desaceleração, sofrer mais com uma guerra comercial, isso pode nos pegar por tabela. Um canal que é importante ficar de olho é o do petróleo e energia. Trump vem dizendo que vai acelerar a produção doméstica, isso pode jogar o preço do petróleo para baixo, o que é ruim para nós, porque o Brasil é um exportador importante do petróleo, importante tanto para a balança comercial quanto para a arrecadação fiscal. Por fim, é importante a questão do dólar forte, e isso claramente já está afetando. Ele ganhou, o dólar valorizou, porque tem essa ideia do governo desenvolvimentista, “Make America Great Again” [Tornar a América Grande Novamente, em inglês, lema da campanha de Donald Trump].