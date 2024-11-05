Pedra Azul Summit 2024 analisa os desafios do país e do ES pós-urnas

Registro do Pedra Azul Summit 2023, o encontro reúne os principais líderes empresariais e políticos do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O ano de 2025 começa com novas administrações em 47 municípios do Espírito Santo. Em outros 31, os prefeitos eleitos em 2020 conquistaram direito a mais um mandato. Mas as mudanças a partir de janeiro não são só políticas: a agenda econômica do país e as oportunidades abertas por novas tecnologias certamente são itens obrigatórios na agenda de futuro. Esses são alguns exemplos de temas que permeiam a 19ª edição do Pedra Azul Summit - Encontro de Líderes, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro.

Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reúne os principais líderes políticos e empresariais capixabas para uma programação em que as análises sobre política, economia e negócios são postas sobre a mesa, com participação de especialistas de renome nacional - mas sem deixar de lado o foco no Espírito Santo.

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destaca uma das principais características do Pedra Azul Summit, que é a de contribuir para a formulação de agendas estratégicas no Estado. “É um compromisso anual que a Rede Gazeta tem com o planejamento de ações no Espírito Santo, criando um ambiente favorável ao diálogo, às conexões e a troca de diferentes pontos de vista, mas sempre com uma agenda propositiva”, destaca.

O que vem por aí

Com apresentação da dupla de jornalistas Fabíola de Paula e Mário Bonella - âncoras do Bom Dia ES -, o Pedra Azul Summit 2024 abre os trabalhos com a palestra "O Brasil no espelho: um estudo dos valores brasileiros", com o cientista político e diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Na sequência, o apresentador da GloboNews, Nilson Klava, e o cientista político e ex-assessor do Supremo Tribunal Federal (STF), Rafael Favetti, protagonizam o painel "Panorama Político 2025", sob mediação de Mário Bonella.

No sábado (23), os desafios econômicos são o principal tema a ser tratado, numa programação que começa com a participação do economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali, e do economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, destrinchando os desafios que o ambiente de negócios nacional tende a encarar no próximo ano. A seguir, o CEO da Samba Tech, Gustavo Caetano, e o jornalista especialista em Inovação e Tecnologia Pedro Dória, do Canal Meio, discutem o papel que a inovação e as transformações tecnológicas terão no progresso das empresas, e como o ambiente de negócios pode acompanhar o ritmo das novas plataformas e soluções digitais.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a promoção de um ambiente de networking como o do Pedra Azul Summit é uma forma efetiva de contribuir para direcionamentos estratégicos tanto na esfera pública quanto na privada. "Estamos fechando os últimos detalhes da programação, alinhando a expectativa de mudanças que novas gestões municipais naturalmente trazem, ainda que em casos de reeleição, e análises sobre o cenário macroeconômico que também reflete no Espírito Santo", resumiu.