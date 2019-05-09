Saúde

Você Merece viver bem

Entre pro movimento "Eu mereço" e leve uma vida com hábitos mais saudáveis e equilibrada

Publicado em 9 de maio de 2019 às 18:44 - Atualizado há 6 anos

Se tem uma coisa que todo mundo merece é viver bem. E hábitos saudáveis não estão relacionados somente à alimentação e às atividades físicas, sabia? Pois é. Ser saudável é cuidar do corpo, da mente, da alma e do coração. É um conjunto de atitudes que fazem bem para você em todas as áreas.

Hábitos saudáveis não estão relacionados somente à alimentação e às atividades físicas. Crédito: Divulgação/Unimed

E equilíbrio é tudo.

Por isso, alinhar vida pessoal e profissional faz muita diferença. Assim como cuidar da saúde física e também da mental. Você merece noites de sono tranquilas, em vez de somente rotinas agitadas. Merece viajar pelo mundo e não só pela internet. Merece curtir mais momentos ao lado das pessoas que você ama e não somente as fotos nas redes sociais. Merece jogar mais esportes na praia e não ficar somente jogado na cama ou no sofá de casa.

E se você é o que você come, você merece uma alimentação com menos corantes e mais colorida naturalmente. Sem falar que também vale a pena fazer mais refeições em família em vez de só engordar a sua conta bancária.

Pra viver bem, você deve começar a pensar mais no "Eu mereço" e dizer a você mesmo, todos os dias, que você pode, deve e merece cuidar melhor de você.

Você merece noites de sono tranquilas, em vez de somente rotinas agitadas Crédito: Divulgação/Unimed

Para quem quer ter esse estilo de vida e é cliente Unimed Vitória, ainda existe o programa Viver Bem, com orientações para uma vida mais saudável e equilibrada. E para todos, a Unimed também oferece o Mude 1 hábito, onde você pode acompanhar e colocar em prática uma mudança de vida para que ela seja mais saudável. Afinal, você merece tudo isso.

Saiba mais sobre os programas em viverunimed.com.br e mude1habito.com.br

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta