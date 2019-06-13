Qualidade de vida

Vila Velha tem boas opções para quem sonha em morar em uma casa

Mesmo com bairros mais condensados, fugir dos apartamentos na região metropolitana ainda é possível

Publicado em 13 de junho de 2019 às 20:14 - Atualizado há 6 anos

Com o crescimento da população, as casas com quintal estão cada vez mais escassas. Elas estão sendo substituídas por prédios enormes, com diversos apartamentos por andar. O lazer fica limitado aos salões de festas e playgrounds compartilhados com os vizinhos.

Para quem mora em grandes centros, viver em uma casa pode parecer uma possibilidade remota. A Grande Vitória, por exemplo, abriga cerca de 1,9 milhão de pessoas, 49% da população do Espírito Santo, segundo o censo de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para abrigar tanta gente, as construtoras, em sua maioria, apostam em prédios ao invés de casas.

Mesmo com bairros mais condensados, fugir dos apartamentos na região metropolitana ainda é possível Crédito: Divulgação/Riviera

Contudo, há quem ainda sonhe em fugir da rotina dos condomínios verticais e em ter sua própria área de lazer. Mesmo que hoje já existam os modelos "garden", ou seja, apartamentos térreos que possuem quintal privativo, ainda não garantem a mesma privacidade de uma casa.

O Riviera Park Residence, da Galwan em parceria com a Ápia Construtora, é um exemplo de condomínio horizontal instalado na Grande Vitória. Localizado em Vila Velha, o empreendimento tem a praticidade da cidade grande com ares de interior. "O Riviera oferece um estilo de vida diferenciado. Do lado de fora, existe a cidade grande com todas as suas facilidades, mas, do lado de dentro, o morador encontra toda a liberdade de, por exemplo, poder deixar os filhos brincarem sem preocupação com a violência", afirma José Luís Galvêas Loureiro, presidente da Galwan.

O Riviera Park Residence, da Galwan em parceria com a Ápia Construtora, é um exemplo de condomínio horizontal instalado na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Riviera

O coordenador de vendas dos lotes do Riviera Park Residence, Stanley Porpino, conta que os compradores procuram contato com a natureza, segurança e uma qualidade de vida que não é oferecida pelos apartamentos. Em suas visitas ao condomínio, ele sempre observa crianças andando de bicicleta sem ninguém acompanhando e brinquedos espalhados no quintal, algo improvável na maioria dos bairros de prédios. "Tem gente que nunca trancou a porta, por exemplo", ressalta.

Mais sobre o empreendimento

Riviera Park Residence





Localização: Rua Paulo Cesar Vinha, 56, Santa Paula, Vila Velha - ES

Metragem dos lotes: entre 600 e 1000 m²

Preços: a partir de R$ R$ 245.570,00

Lazer: 2 quadras de tênis, piscina de borda infinita, piscina com raia coberta e aquecida, sauna, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, quadra de squash, academia, campo de futebol society, praça com pomar, lago com trilha para caminhada, varanda gourmet com espaço grill e forno para pizza, salão de festas e ciclovia.

Informações: Stanley Porpino - (27) 99942-2784

