Vila Velha tem boas opções para quem sonha em morar em uma casa

Vila Velha tem boas opções para quem sonha em morar em uma casa

Mesmo com bairros mais condensados, fugir dos apartamentos na região metropolitana ainda é possível

Publicado em 13 de junho de 2019 às 20:14

 - Atualizado há 6 anos

Com o crescimento da população, as casas com quintal estão cada vez mais escassas. Elas estão sendo substituídas por prédios enormes, com diversos apartamentos por andar. O lazer fica limitado aos salões de festas e playgrounds compartilhados com os vizinhos.

Para quem mora em grandes centros, viver em uma casa pode parecer uma possibilidade remota. A Grande Vitória, por exemplo, abriga cerca de 1,9 milhão de pessoas, 49% da população do Espírito Santo, segundo o censo de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para abrigar tanta gente, as construtoras, em sua maioria, apostam em prédios ao invés de casas.

Mesmo com bairros mais condensados, fugir dos apartamentos na região metropolitana ainda é possível Crédito: Divulgação/Riviera

Contudo, há quem ainda sonhe em fugir da rotina dos condomínios verticais e em ter sua própria área de lazer. Mesmo que hoje já existam os modelos "garden", ou seja, apartamentos térreos que possuem quintal privativo, ainda não garantem a mesma privacidade de uma casa.

O Riviera Park Residence, da Galwan em parceria com a Ápia Construtora, é um exemplo de condomínio horizontal instalado na Grande Vitória. Localizado em Vila Velha, o empreendimento tem a praticidade da cidade grande com ares de interior. "O Riviera oferece um estilo de vida diferenciado. Do lado de fora, existe a cidade grande com todas as suas facilidades, mas, do lado de dentro, o morador encontra toda a liberdade de, por exemplo, poder deixar os filhos brincarem sem preocupação com a violência", afirma José Luís Galvêas Loureiro, presidente da Galwan.

O Riviera Park Residence, da Galwan em parceria com a Ápia Construtora, é um exemplo de condomínio horizontal instalado na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Riviera

O coordenador de vendas dos lotes do Riviera Park Residence, Stanley Porpino, conta que os compradores procuram contato com a natureza, segurança e uma qualidade de vida que não é oferecida pelos apartamentos. Em suas visitas ao condomínio, ele sempre observa crianças andando de bicicleta sem ninguém acompanhando e brinquedos espalhados no quintal, algo improvável na maioria dos bairros de prédios. "Tem gente que nunca trancou a porta, por exemplo", ressalta.

Mais sobre o empreendimento

Riviera Park Residence

 

Localização: Rua Paulo Cesar Vinha, 56, Santa Paula, Vila Velha - ES

Metragem dos lotes: entre 600 e 1000 m²

Preços: a partir de R$ R$ 245.570,00

Lazer: 2 quadras de tênis, piscina de borda infinita, piscina com raia coberta e aquecida, sauna, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, quadra de squash, academia, campo de futebol society, praça com pomar, lago com trilha para caminhada, varanda gourmet com espaço grill e forno para pizza, salão de festas e ciclovia.

Informações: Stanley Porpino - (27) 99942-2784

Crédito: Divulgação

