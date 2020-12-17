Vila Velha investe mais de R$ 175 milhões em obras de infraestrutura

A avenida Gabiroba, em Balneário Ponta da Fruta, recebeu obras de drenagem e pavimentação com recursos de contrapartida do município na operação de credito com o Fonplata Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Vila Velha inicia o primeiro pacote de obras com recursos externos. No último trimestre do ano, o município começou as obras de infraestrutura e melhorias ambientais resultantes da primeira operação de crédito internacional de US$ 27,6 milhões (cerca de R$ 140,6 milhões) contratada junto ao Banco de Desenvolvimento Fonplata no final de 2019. Esse valor corresponde a 80% dos investimentos que vão beneficiar 33 bairros do município. Os 20% restantes, US$ 6,9 milhões, (cerca de R$ 35,1 milhões) se referem à contrapartida do município.

Ao todo, serão R$ 175 milhões para a realização de um pacote com obras de drenagem, pavimentação, calçadas, sinalização, recuperação e construção de ciclovias/ciclofaixas, instalação de equipamentos e mobiliários urbanos, além da implantação e estruturação dos parques municipais.

Para isso, já estão em andamento quatro licitações públicas de obras, uma delas internacional, e a primeira da história do município, lançada em agosto, para a contratação de obras para os bairros Pontal das Garças e Darly Santos. Já as licitações públicas nacionais são para obras nos bairros Santa Paula I e Santa Paula II, Balneário Ponta da Fruta, Riviera da Barra, Cidade da Barra, Barramares e São Conrado.

Atualmente, também já foi firmado o contrato de obras de drenagem, pavimentação e urbanização de dez vias dos bairros Santa Paula I e Santa Paula II, no valor de R$ 6,1 milhões. Em Santa Paula I as obras serão executadas nas ruas Camará, Bromélia, Cajueiro, Figueira e Ipê, além da Avenida Jacarenema. Já em Santa Paula II, as intervenções vão acontecer nas ruas Santa Maria, Santa Edwiges, Santa Carolina e também na Avenida Nossa Senhora da Penha.

Prevista para ocorrer ainda em dezembro de 2020, está a assinatura do contrato de obras de Pontal das Garças e Darly Santos, nos quais serão investidos o montante de R$ 22,6 milhões, transformando significativamente a realidade destes dois bairros. Além deste, será assinada também a contratação de obras de mais quatro vias públicas no bairro Balneário Ponta da Fruta, um investimento de R$ 13,8 milhões. Os bairros Riviera da Barra, Cidade da Barra, Barramares e São Conrado, também terão contrato de obras firmado ainda em 2020, para os quais serão destinados R$ 7,9 milhões.

Vila Velha vai se tornar uma cidade com mais qualidade de vida para seus moradores. Esse Programa integra-se ainda a diversas outras obras que vêm sendo executadas pela Prefeitura em toda a cidade, afirma o secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos, Ricardo Santos.

PARQUES MUNICIPAIS

Nas obras para o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira está prevista a construção do portal de acesso, reforma do centro de visitantes, recuperação de trilhas e construção de mirantes. Já o Parque Urbano Sítio Batalha (Antigo Marista), será realizada a sua implantação, que prevê, portal de acesso, estacionamento, sede administrativa, ambientes de vivência, jardins, trilhas e mirante.

O Monumento Natural Morro do Penedo também receberá melhorias, com a implantação da unidade de conservação, acesso ao mar com a instalação de um píer/atracadouro flutuante, construção de passarelas suspensas sobre a mata, implantação de centro de vivência, trilhas, pórtico de entrada e restauração da Casa de Pedra com museu. E na APA da Lagoa Grande será construído um portal de identificação, centro de apoio aos visitantes, trilhas, paisagismo e mobiliário no entorno da lagoa.

"Tudo foi intensamente discutido nos bairros, priorizando-se as indicações da própria população no orçamento participativo. Essas obras vão promover a valorização dos bairros, atrair novos negócios, promover uma maior integração viária contribuindo para a implantação do plano de mobilidade urbana" Ricardo Santos - Secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos de Vila Velha

Ainda de acordo com Santos, o programa começou a ser desenhado há quatro anos, sendo que a prefeitura do município entrou com uma carta-consulta em 2017, junto ao Governo Federal, para ser aprovada pela Comissão de Financiamento Externo.

Com o financiamento liberado, iniciou-se, em 2020, o primeiro ano de execução do programa, já com obras de drenagem e a pavimentação na avenida Mimoso do Sul, na Praia de Itaparica, no valor de R$ 2,5 milhões, e em andamento a avenida Gabiroba e rua Ananás, em Balneário Ponta da Fruta, no valor de R$ 6,3 milhões.

Monumento Natural Morro do Penedo também receberá melhorias, com a implantação da unidade de conservação e implantação pórtico de entrada Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

OS NÚMEROS

R$ 175 milhões



É o valor de investimento em obras de drenagem, pavimentação, calçadas, sinalização, recuperação e construção de ciclovias e ciclofaixas, instalação de equipamentos e mobiliários urbanos e implantação e estruturação dos parques municipais de Vila Velha.



R$ 140,6 milhões

Do total, US$ 27,6 milhões são provenientes do Banco Fonplata.



R$ 35,1 milhões

É o valor de contrapartida da Prefeitura de Vila Velha, que representa US$ 6,9 milhões.