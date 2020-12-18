Varejo enfrenta crise com inovação no Shopping Vila Velha

Diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o varejo precisou se reinventar. No período em que os lojistas viram-se obrigados a ficar com as portas fechadas, foi o tempo que o setor também se uniu em busca de soluções que pudessem melhorar o relacionamento com os clientes daquele momento em diante. Essa foi a estratégia no Shopping Vila Velha, que também ajudou no processo promovendo diversas ações.
Uma das medidas foi o lançamento do programa "Juntos Pelo Varejo", com iniciativas voltadas para os lojistas, empreendedores e parceiros. Foram compartilhadas informações sobre o setor, divulgando boas práticas já adotadas pelo mercado.
O varejo ainda busca entender o cenário atual e quais medidas pode implementar para manter suas operações e passar por esse momento de crise da melhor maneira, afirma Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha. Além disso, foram feitos encontros virtuais com especialistas do mercado, parcerias em soluções financeiras e curadoria de conteúdos durante o programa.
Nesse período, o shopping implementou uma estratégia que abrange de forma linear todos os canais, seja on-line, seja físico, de onde partiu a criação dos serviços de drive-thru e delivery.
Outra ação para enfrentar a crise no varejo é a BrMalls Partners. É um programa de aceleração de varejistas que visa desenvolvê-los, em um trabalho de suporte dos mentores da Endeavor, em conjunto com o expertise e conhecimento de executivos da BrMalls, pontua o superintendente. Os lojistas estudaram sobre desenvolvimento do negócio, relacionamento e inovação.
Os eventos on-line também foram uma estratégia adotada. "Desenvolvemos maneiras de estar sempre próximos do nosso público. Além de realizarmos lives com influenciadores capixabas, fomentamos o trabalho dos nossos lojistas e fornecedores, dando a oportunidade de participarem de eventos em nosso Instagram e, assim, promoverem suas marcas, explica Ferrador.
SOLIDARIEDADE
O grupo BrMalls, dono do Shopping Vila Velha, também participou de ações solidárias. Em conjunto com a Gerando Falcões, fizemos uma campanha para dar apoio às comunidades localizadas ao redor dos shoppings. Aqui no Shopping Vila Velha ajudamos a AAOCA (Associação de Apoio e Orientação a Criança e Adolescente), conta o superintendente. Neste momento, a entidade também está participando da campanha de Natal.
Para 2021, Ferrador espera que o setor esteja mais aquecido. Ele afirma que o Shopping Vila Velha está adaptando a aceleração do varejo e posicionando-a de forma ambidestra, ou seja, atuando com excelência operacional e inovação de modo a atingir todos os clientes.
Das iniciativas que surgiram durante a pandemia, o serviço de entrega será consolidado. Bruno Ferrador revela que o Shopping Vila Velha está na fase de implementação da plataforma "Delivery Center" para conectar diversos marketplaces. Além disso, nossos projetos têm o objetivo de alavancar vendas, valorizando o empreendedor local e dando oportunidades das marcas se fortalecerem dentro do nosso shopping, rompendo as fronteiras do mundo off-line, finaliza.