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Varejo enfrenta crise com inovação no Shopping Vila Velha

Lojistas aproveitaram o tempo em que tiveram que manter as portas fechadas para pensar em soluções para melhorar relacionamento com clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 16:31

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:31

Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha implementou diversas ações durante a pandemia para manter-se em contato com o público Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o varejo precisou se reinventar. No período em que os lojistas viram-se obrigados a ficar com as portas fechadas, foi o tempo que o setor também se uniu em busca de soluções que pudessem melhorar o relacionamento com os clientes daquele momento em diante. Essa foi a estratégia no Shopping Vila Velha, que também ajudou no processo promovendo diversas ações. 
 Uma das medidas foi o lançamento do programa "Juntos Pelo Varejo", com iniciativas voltadas para os lojistas, empreendedores e parceiros. Foram compartilhadas informações sobre o setor, divulgando boas práticas já adotadas pelo mercado.
O varejo ainda busca entender o cenário atual e quais medidas pode implementar para manter suas operações e passar por esse momento de crise da melhor maneira, afirma Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha. Além disso, foram feitos encontros virtuais com especialistas do mercado, parcerias em soluções financeiras e curadoria de conteúdos durante o programa.
Nesse período, o shopping implementou uma estratégia que abrange de forma linear todos os canais, seja on-line, seja físico,  de onde partiu a criação dos serviços de drive-thru e delivery.
Outra ação para enfrentar a crise no varejo é a BrMalls Partners. É um programa de aceleração de varejistas que visa desenvolvê-los, em um trabalho de suporte dos mentores da Endeavor, em conjunto com o expertise e conhecimento de executivos da BrMalls, pontua o superintendente. Os lojistas estudaram sobre desenvolvimento do negócio, relacionamento e inovação.
Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha
Bruno Ferrador destaca os projetos implementados e fala da expectativa para 2021: setor mais aquecido Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Os eventos on-line também foram uma estratégia adotada. "Desenvolvemos maneiras de estar sempre próximos do nosso público. Além de realizarmos lives com influenciadores capixabas, fomentamos o trabalho dos nossos lojistas e fornecedores, dando a oportunidade de participarem de eventos em nosso Instagram e, assim, promoverem suas marcas, explica Ferrador. 

SOLIDARIEDADE

O grupo BrMalls, dono do Shopping Vila Velha, também participou de ações solidárias. Em conjunto com a Gerando Falcões, fizemos uma campanha para dar apoio às comunidades localizadas ao redor dos shoppings. Aqui no Shopping Vila Velha ajudamos a AAOCA (Associação de Apoio e Orientação a Criança e  Adolescente), conta o superintendente. Neste momento, a entidade também está participando da campanha de Natal.
Para 2021, Ferrador espera que o setor esteja mais aquecido. Ele afirma que o Shopping Vila Velha está adaptando a aceleração do varejo e posicionando-a de forma ambidestra, ou seja, atuando com excelência operacional e inovação de modo a atingir todos os clientes.
Das iniciativas que surgiram durante a pandemia, o serviço de entrega será consolidado. Bruno Ferrador revela que o Shopping Vila Velha está na fase de implementação da plataforma "Delivery Center" para conectar diversos marketplaces. Além disso, nossos projetos têm o objetivo de alavancar vendas, valorizando o empreendedor local e dando oportunidades das marcas se fortalecerem dentro do nosso shopping, rompendo as fronteiras do mundo off-line, finaliza.

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