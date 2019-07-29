Vantagens de contratar seguro vão muito além da proteção do patrimônio

Quem é precavido sabe que o seguro é um item essencial para proteger o patrimônio, como veículo e imóvel, e não ficar no prejuízo em situações extremas. É algo que, geralmente, paga-se esperando não usar, pois ninguém deseja passar por uma situação de sinistro, como acidentes, roubo e incêndio. No entanto, a oferta de serviços emergenciais e outras vantagens torna o seguro ainda mais necessário, considerando que a utilização desses itens ocorre em uma frequência muito maior do que as coberturas principais.

Crédito: Divulgação

Para tornar o produto ainda mais atrativo, seguradoras têm investido cada vez mais na oferta desses benefícios. É o caso da Banestes Seguros (Banseg), que está oferecendo uma gama de serviços de assistência emergencial mais ampla. Desde o dia 1º de julho, quem contrata ou renova o Seguro Auto Banestes, por exemplo, passa a integrar o “Clube de Vantagens”, com descontos em lojas de segmentos variados, como eletrodomésticos, farmácias, estacionamentos, padarias, restaurantes e lanchonetes.

Entre os novos serviços, está a higienização do veículo por alagamento, que assegura a limpeza interna e externa do automóvel após enchentes, incluindo a troca de feltros e forração, caso sejam danificados pela água.

Outra novidade é a flexibilidade na utilização do plano de carro reserva, que passa a ser opcional e, caso adquirido, pode ser substituído por crédito diário de R$ 70 para uso em aplicativo de mobilidade, como Uber e 99Pop. O segurado poderá optar ainda por economizar, trocando a utilização de veículo reserva ou aplicativo por descontos de até R$ 1.500 no valor da franquia.

Foi ampliada também a quilometragem disponível para os planos de guincho, que passaram a contar com um segundo trecho de serviço, caso seja necessária a pernoite do veículo em algum local até sua chegada à oficina.

“Temos trabalhado para estabelecer metas de médio e longo prazo que nos levem a impulsionar, cada vez mais, a inovação sob o ponto de vista do segurado. Tais como, aplicativos que atuem de forma preventiva e corretiva no dia a dia dos usuários, de forma a reduzir os sinistros, e a oferta de soluções capazes de oferecer maior comodidade”, afirma o diretor-presidente da Banseg, Otacilio Pedrinha de Azevedo.

Aplicativo facilita acesso a serviços

Ele destaca que, além do telefone 0800, agora os serviços disponíveis no plano podem ser acionados por meio do APP Banestes Segurado. “O grande destaque é o salto tecnológico que a Assistência de Automóveis Banestes passa a apresentar a partir de agora. O acionamento e o acompanhamento dos serviços de guincho/reboque, troca de pneu, reparos para a residência, entre outros, passam a ser viabilizados por meio do aplicativo de celular”, explica Otacilio Pedrinha.





Ele afirma que esse tipo de facilidade é indispensável para atender às exigências do novo consumidor, principalmente aqueles da geração millennial em diante, que cresceram ou já nasceram inseridos na era da tecnologia digital. “Para seduzir esse público é necessário pensar além do preço e buscar soluções menos conservadoras e mais criativas, acompanhando este momento de transição geracional. Ou seja, o atendimento pela central telefônica continuará disponível, mas para aqueles que preferem a praticidade dos smartphones, bastarão alguns cliques para acionar o serviço desejado”, destaca o diretor-presidente.

Novas modalidades para empresas

Ampliando a diversificação de produtos, a Banestes Seguros também lançou duas novidades no segmento empresarial. Uma delas é o “Vida Empresarial Capital Global”, destinado a indenizar os empregados de pequenas e médias empresas, em situações de morte; invalidez total ou parcial por acidente; despesas médicas e hospitalares por acidente e internação hospitalar por acidente. “E, mais recentemente, lançamos o ‘Banestes Empresa’, com diversas opções para resguardar o patrimônio de empresas contra incêndio, explosão (dentro ou fora do estabelecimento), implosão, fumaça, subtração de bens e mercadorias, danos elétricos, impactos de veículos, quebra de vidros, painéis e letreiros, além de serviços como reparos hidráulicos, limpeza de ar-condicionado, dedetização, conserto de refrigeradores, assistência a portão eletrônico, manutenção de portas de aço, instalação de chave tetra, serviços de segurança e vigilância, entre outros”, afirma Otacilio Pedrinha.





Ele explica que o seguro patrimonial empresarial, apesar de não ser obrigatório, se torna cada vez mais necessário. “É uma necessidade cada vez mais latente para a sobrevivência das empresas no Brasil, diante de imprevisibilidades de ordem social, econômica e até mesmo ambientais, que muitas vezes levam esses negócios a fecharem suas portas. Portanto, nosso papel é trabalhar a cultura do seguro junto ao consumidor”, destaca.