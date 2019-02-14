Educação

UVV é a melhor universidade particular do Brasil

O título é fruto do resultado obtido no Índice Geral de Curso (IGC) 2017, que posiciona a UVV no 1º lugar no ranking das Universidades Particulares Brasileiras e também a coloca à frente de todos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do país

Publicado em 14 de fevereiro de 2019

O IGC é um indicador de qualidade do Ministério da Educação que avalia anualmente o desempenho dos cursos de ensino superior do Brasil. Três requisitos fundamentais são levados em conta para a definição do resultado final e para a formação dos rankings nacionais, que agrupam Universidades, Centros Universitários e Faculdades isoladas separadamente. São os seguintes, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC):

- Conceito Preliminar de Curso (CPC), que considera as notas do Enade, mais a qualificação do corpo docente e outros quesitos para determinar o conceito final de cada Graduação ofertada no país;

- Média da avaliação dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu obtida pelas instituições que ofertam esta modalidade de ensino;

- Distribuição dos alunos entre Graduações e Pós-Graduações Stricto Sensu.

Assim como em outros segmentos que classificam por categorias as prestações de serviços diversas, como os organismos oficiais de turismo, diferenciando albergues de pousadas e hotéis estrelados, o MEC também o faz, diferenciando Faculdades Isoladas de Centros Universitários e UNIVERSIDADES. Desta forma, as classificações em rankings separados demonstram as diferenças de complexidade de cada uma delas. Do status mais simples das Faculdades Isoladas, passando pela média complexidade de Centros Universitários, até a classificação definitiva de academia completa, com o status de UNIVERSIDADE.

A UVV é a melhor instituição de ensino superior do Espírito Santo tanto no ensino presencial quanto no EAD, com Conceito Institucional máximo do MEC e recredenciada também com nota máxima. É a única capixaba no World University Rankings, de melhores instituições de ensino superior do mundo, segundo a organização internacional Times Higher Education-THE, a mais respeitada do segmento. Com Mestrados e Doutorados consolidados, inúmeras pesquisas científicas aplicadas e consagrados programas de responsabilidade social, a UVV é prestigiada junto aos órgãos de fomento, respeitada no mercado e tem excelência reconhecida pela sociedade brasileira.

A classificação como melhor Universidade particular do Brasil no IGC/MEC*, dentre todas IES com status de Universidade particular, é um marco para o estado do Espírito Santo. A Universidade Vila Velha é mantida pela SEDES/UVV-ES, sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza privada, de iniciativa particular independente e 100% capixaba.

*A UVV não é universidade filantrópica, de natureza confessional ou comunitária, como a PUC RJ, a PUC RS e a UNISINOS.

