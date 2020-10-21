Uniodonto é 1° lugar no Prêmio Gazeta Empresarial

Sede da Uniodonto, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Uniodonto

 A união faz a força. Com certeza você já ouviu esse ditado em algum lugar. E quando falamos da Uniodonto fica bem claro que, quando todos se unem em um propósito, o sucesso é garantido.

A história da cooperativa começa em 1987 quando um pequeno grupo de dentistas empreendedores resolveu fundar a Uniodonto Sul Capixaba. No início, a atenção maior era para o município de Cachoeiro de Itapemirim, mas com a crescente procura e as mudanças no setor de saúde odontológico a área de atuação foi ampliada. Hoje, a Uniodonto está presente em praticamente todos os municípios do sul do estado e com planos de ampliação para novas áreas. Presidente da cooperativa pelo quarto mandato consecutivo e dentista, Adriano Bastos Barbosa, comemora os avanços da cooperativa.

Adriano Bastos Barbosa, dentista e presidente da cooperativa Uniodonto Crédito: Uniodonto

Com um crescimento sustentável, migramos da categoria de Pequena Operadora e passamos para a categoria de Média Operadora de Planos de Saúde Odontológico, segundo normas da ANS (Agência Nacional de Saúde), contando com mais de 24.000 (vinte e quatro mil) beneficiários.

Enquanto cresce o número de beneficiários, cresce também a adesão de novos dentistas a Uniodonto. Hoje são 110 dentistas que estão prontos para realizar vários tipos de procedimentos. E em tempos de pandemia, todo o cuidado está sendo tomado para que tudo seja feito dentro das mais rigorosas normas de segurança.

O dentista já tem em seu consultório um protocolo de biossegurança adotado há bastante tempo. O que a Uniodonto incentivou e promoveu entre seus cooperados foi uma atenção redobrada com os cuidados já praticados, tanto na proteção pessoal quanto nos cuidados com os pacientes. Tivemos que buscar alternativas, avaliar as melhores condições para não interromper o atendimento de nossos beneficiários, ampliar o serviço de plantões de emergências e nos adequar a uma nova realidade, ainda que por tempo indeterminado, para continuar com o nosso padrão de atendimento, explica.

E por falar em pandemia de Covid 19, 2020 certamente está sendo um ano desafiador. E mesmo em meio a um cenário de total incerteza, o consumidor não teve dúvidas. Mais uma vez respondeu Uniodonto, quando questionado sobre Plano Odontológico. A pesquisa foi realizada Instituto Futura e conferiu a cooperativa a conquista do primeiro lugar.

O fato de continuarmos a ser a marca mais lembrada, mesmo no atual cenário de incertezas causado pela pandemia confirma que estamos buscando um alto grau de confiança e credibilidade não só dos nossos beneficiários, como também da sociedade em geral, oferecendo uma odontologia de qualidade e acessível para toda a população. Portanto, mesmo nesse momento atípico, o consumidor já tem a percepção do trabalho desenvolvido pela Uniodonto, pontua Adriano Bastos.

Um resultado que traz um misto de satisfação e também de ainda mais compromisso com a saúde odontológica dos seus pacientes. Por isso a Unidonto segue investindo para ampliar sua capacidade de atuação e trazer ainda mais sorrisos em tempos tão conturbados.