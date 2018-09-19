Uma farra gastronômica pelas ruas descalças de Manguinhos

Restaurante Enseada. Prato Ballotine de linguado. Crédito: Marcio Scheppa

Manguinhos se transforma em uma farra gastronômica uma vez por ano e no mês de setembro. Este ano, a 13ª edição do Festival Manguinhos Gourmet vai acontecer nos dias 22, 23 e 29 e 30, sempre no horário de 12h às 17h.

Com um formato único no Espírito Santo e bem simples, nestas duas semanas especialmente dedicadas à gastronomia, os visitantes são convidados a degustarem pratos elaborados especialmente para o festival, além de apreciarem o capricho na decoração dos restaurantes, mesas e tendas em frente aos seus estabelecimentos ou nos quintais dos moradores participantes. O público também poderá conhecer o artesanato e a arte local, bem como passear pelas ruas bucólicas de Manguinhos, seja a pé, de bicicleta ou utilizando a jardineira Gourmet, que estará circulando, de forma gratuita, das 12h às 17h, nos dias do evento.

Rest. Recanto das Estrelas. Prato_Bobo na Moranga de bacalhau com lagosta Crédito: Marcio Scheppa

A jardineira está adaptada para receber idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais com segurança. Um guia especializado acompanha todo o trajeto deste passeio cultural e gastronômico, explicando a história do festival gastronômico, os pratos, apontando os restaurantes e demais estabelecimentos participantes, além das raízes culturais do balneário.

Em cada ponto comercial, o menu degustação será servido na rua ou em seus quintais. Não precisa, necessariamente, sentar no restaurante para comer. Basta chegar e solicitar. Com preço acessível, sendo a entrada ou sobremesa a R$ 15, e a degustação do prato principal, a R$ 20. Caso o visitante queira almoçar, pode optar pela versão mais farta do prato, com preços variados, de acordo com cada restaurante participante.

RM Espaco Gourmet.Prato Lagosta Grelhada. Crédito: Marcio Scheppa

Com o intuito de atrair as famílias inteiras, o festival deste ano vai contar com o Vila Família, um espaço kids, voltado ao público infantil, com brincadeiras, tendas de doces, cultivo afetivo, artes e exposição, desfiles de moda infantil, gastronomia infantil, lojinhas, congo, capoeira infantil e muito mais. O evento também contará com exposições de artes, com trabalhos inéditos de Laerty Tavares, Jorge Solé e Aurea Brandão.

Manguinhos é um lugar bucólico e seguro para toda a família e amigos. O festival é uma oportunidade para saborear e se deliciar num dos balneários mais charmosos do Estado. A organização do Manguinhos Gourmet se preocupa e cuida do ambiente. O maior patrimônio da vila é a praia, e toda a comunidade permanece alerta na manutenção do balneário limpo e conta com a colaboração de quem passa pelo local.

Rest.Candeias. Prato Cassoulet de Mariscos Crédito: Marcio Scheppa

Durante o 13ª Manguinhos Gourmet, os restaurantes serão avaliados pelo público, por meio de um questionário, que tem como objetivo melhorar os serviços para o próximo evento, na certeza de que a cada ano, aprimoramos nosso atendimento, pensando sempre em tornar inesquecível sua estada conosco.

O Manguinhos Gourmet é uma realização da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos, em parceria com o produtor Gil Castelo Branco, também responsável pelo sucesso do Festival Gastronômico de Búzios.

13º MANGUINHOS GOURMET  22, 23, 29 E 30 DE SETEMBRO

Valores degustação: Entrada e sobremesa: R$ 15 | Prato principal: R$ 20

Estabelecimentos participantes e parceiros do evento

 Restaurante Candeias

Prato: Cassoulet de Mariscos (feijão branco com polvo e camarão, acompanha farofa de alho).

Endereço: Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68,Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 5ª feira, a partir das 18h |6ª a domingo, a partir das 11h.

Contato: (27) 99732-0532

 Restaurante Chico Bento

Prato: Espaguete de Camarão

Endereço: Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 16h

Contato: (27) 3243-4547

 Espaço Enseada de Manguinhos

Prato: Escondidinho Invertido (Moquequinha de cação na cama de purê de banana da terra com toque de gengibre)

Endereço: Av. Atapoã, Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 17h

Contato: (27) 3243-1413

 Restaurante Enseada de Manguinhos

Prato: Ballotine de linguado (filé de linguado recheado com mousseline de camarão a meunier).

Endereço: Av. Atapoã, Manguinhos

Funcionamento: diariamente, das 11h às 00h

Contato: (27) 3243-1413

 Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Prato: Bacalhau ao confit caramelizado (Lombo de bacalhau assado com batatas bolinha, acompanhado de tomates cereja, dentes de alho e minicebolas caramelizados, arroz branco e brócolis).

Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591, Praia Ponta dos Fachos, Manguinhos

Funcionamento: 5ª a domingo, das 10h às 16h

Contato: (27) 3243-2687 | 3243-4181 | 99986-2687

 Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos

Prato: Linguado ao molho de pitanga (filé de linguado ao molho de pitanga acompanhado de purê batata).

Endereço: Av. Atapoã, 607, Manguinhos

Contato: www.hostelkuarahy.com| (27)3243-8669 | 99768-2812

 Maresias Bar e Restaurante

Prato: CamarõES (Arroz de camarão coberto com camarões VM empanados na tapioca guarnecido de farofa de camarão com banana da terra).

Endereço: Av. Atapoã, 1, Manguinhos

Funcionamento: 3ª a domingo, das 10 às 18h

Contato: (27) 99901-6448 | 99991-6448

 Espaço Maria Mariana

Prato: Paella do Sertão (Arroz, feijão de corda, carne de sol artesanal, bacon, linguiça calabresa, pimentões e ervas regadas a manteiga de garrafa e salpicada com queijo coalho e paçoca crocante de carne seca).

Endereço: Av. Atapoã, 638, Manguinhos

Funcionamento: 6ª a domingo, das 9h30 às 17h

Contato: (27) 98826-2441 | (27) 3243-2441

 Pousada Pomar de Manguinhos

Prato: Chá, sucos, pães, bolos e biscoitos artesanais

Endereço: R. Elpídio Pimentel, 22, Manguinhos

Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 | 99907-5600

 Restaurante Recanto das Estrelas

Prato: Bobó na Moranga de bacalhau com lagosta

Endereço: Av. Atapoã, 400, Manguinhos

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h

Contato: (27) 3243-4190 | 99845-8025

 RM Espaço Gourmet

Prato: Lagosta Grelhada (Lagosta grelhada com arroz de cúrcuma).

Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida, 38 - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 6ª, de 18h às 22h | Sábado e domingo, das 11 às 22h.

Contato: (27) 99602-7059 | 99985-4025

Cafés, bistrô, lanches e outros

 Atelier Jorge Solé

Telas e Gravuras

Funcionamento: Sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99775-2204

 Café com Arte

Prato: Malabie (manjar árabe)  (Sobremesa de sabor suave e exótico, misturando aromas delicados da água de flor de laranjeira, da pedra de misk e do damasco)

Endereço: Av. 8 de Setembro, 302, Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99960-7686

 Casa do Sorvete e açaí - Manguinhos

Prato: Cascão Supreme (2 bolas de sorvete, churros, chantininho e cobertura de chocolate. Bordas a escolher: Nutella ou doce de leite).

Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71 A, Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 6ª, das 14h às 22h | sábado e domingo, das 13h às 22h

Contato: 99629-1897

 Delícias da Vila

Prato: Arroz de coco com carne de sol (Arroz de coco com lascas de carne de sol na manteiga de garrafa).

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20, Manguinhos

Funcionamento: 3ª a domingo, das 13 às 21h.

Contato: (27) 99978-0725

 Estúdio Pinheiro

Showroom, hospedaria, eventos, bistrô

 Lá de Casa

Prato: Feijoadinha Lá de Casa (Feijão preto, carne seca, paio, linguiça calabresa e bacon. Acompanha laranja e crips de couve).

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.

Contato: (27) 99504-9002

 Larts Atelier

Prato: Torta de chocolate com nozes

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 350, Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99943-3984

 Vila Tabaco  Tabacaria Charutaria e Café

Prato: Torta de cappuccino ao aroma de canela.

Endereço: Av. August Saint Hilay, 07, Manguinhos

Contato: (27) 3243-4609 | 98885-0172

POUSADAS

 Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos

Endereço: Av. Atapoã, 607, Manguinhos

Contato: www.hostelluarahy.com| (27) 3243-8669 | 99768-2812

 Pousada Pomar de Manguinhos

Endereço: Rua Elpídio Pimentel, 22, Manguinhos

Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 |99907-5600

 Solar de Manguinhos Flat

Endereço: Av. Manguinhos, 172, Manguinhos

Contato: (27) 99261-9171

CERIMONIAIS

 Cerimonial Ponta dos Fachos

Contato: (27) 99829-7676

 Espaço Enseada

Contato: (27) 3243-1413

 Espaço Maresia's