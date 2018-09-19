Uma farra gastronômica pelas ruas descalças de Manguinhos

Manguinhos se transforma em uma farra gastronômica uma vez por ano e no mês de setembro. Este ano, a 13ª edição do Festival Manguinhos Gourmet vai acontecer nos dias 22, 23 e 29 e 30, sempre no horário de 12h às 17h.
Com um formato único no Espírito Santo e bem simples, nestas duas semanas especialmente dedicadas à gastronomia, os visitantes são convidados a degustarem pratos elaborados especialmente para o festival, além de apreciarem o capricho na decoração dos restaurantes, mesas e tendas em frente aos seus estabelecimentos ou nos quintais dos moradores participantes. O público também poderá conhecer o artesanato e a arte local, bem como passear pelas ruas bucólicas de Manguinhos, seja a pé, de bicicleta ou utilizando a jardineira Gourmet, que estará circulando, de forma gratuita, das 12h às 17h, nos dias do evento.
A jardineira está adaptada para receber idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais com segurança. Um guia especializado acompanha todo o trajeto deste passeio cultural e gastronômico, explicando a história do festival gastronômico, os pratos, apontando os restaurantes e demais estabelecimentos participantes, além das raízes culturais do balneário.
Em cada ponto comercial, o menu degustação será servido na rua ou em seus quintais. Não precisa, necessariamente, sentar no restaurante para comer. Basta chegar e solicitar. Com preço acessível, sendo a entrada ou sobremesa a R$ 15, e a degustação do prato principal, a R$ 20. Caso o visitante queira almoçar, pode optar pela versão mais farta do prato, com preços variados, de acordo com cada restaurante participante.
Com o intuito de atrair as famílias inteiras, o festival deste ano vai contar com o Vila Família, um espaço kids, voltado ao público infantil, com brincadeiras, tendas de doces, cultivo afetivo, artes e exposição, desfiles de moda infantil, gastronomia infantil, lojinhas, congo, capoeira infantil e muito mais. O evento também contará com exposições de artes, com trabalhos inéditos de Laerty Tavares, Jorge Solé e Aurea Brandão.
Manguinhos é um lugar bucólico e seguro para toda a família e amigos. O festival é uma oportunidade para saborear e se deliciar num dos balneários mais charmosos do Estado. A organização do Manguinhos Gourmet se preocupa e cuida do ambiente. O maior patrimônio da vila é a praia, e toda a comunidade permanece alerta na manutenção do balneário limpo e conta com a colaboração de quem passa pelo local.
Durante o 13ª Manguinhos Gourmet, os restaurantes serão avaliados pelo público, por meio de um questionário, que tem como objetivo melhorar os serviços para o próximo evento, na certeza de que a cada ano, aprimoramos nosso atendimento, pensando sempre em tornar inesquecível sua estada conosco.
O Manguinhos Gourmet é uma realização da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos, em parceria com o produtor Gil Castelo Branco, também responsável pelo sucesso do Festival Gastronômico de Búzios.
13º MANGUINHOS GOURMET 22, 23, 29 E 30 DE SETEMBRO
Valores degustação: Entrada e sobremesa: R$ 15 | Prato principal: R$ 20
Estabelecimentos participantes e parceiros do evento
Restaurante Candeias
Prato: Cassoulet de Mariscos (feijão branco com polvo e camarão, acompanha farofa de alho).
Endereço: Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68,Manguinhos
Funcionamento: 3ª a 5ª feira, a partir das 18h |6ª a domingo, a partir das 11h.
Contato: (27) 99732-0532
Restaurante Chico Bento
Prato: Espaguete de Camarão
Endereço: Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos
Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 16h
Contato: (27) 3243-4547
Espaço Enseada de Manguinhos
Prato: Escondidinho Invertido (Moquequinha de cação na cama de purê de banana da terra com toque de gengibre)
Endereço: Av. Atapoã, Manguinhos
Funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 17h
Contato: (27) 3243-1413
Restaurante Enseada de Manguinhos
Prato: Ballotine de linguado (filé de linguado recheado com mousseline de camarão a meunier).
Endereço: Av. Atapoã, Manguinhos
Funcionamento: diariamente, das 11h às 00h
Contato: (27) 3243-1413
Restaurante Estação Primeira de Manguinhos
Prato: Bacalhau ao confit caramelizado (Lombo de bacalhau assado com batatas bolinha, acompanhado de tomates cereja, dentes de alho e minicebolas caramelizados, arroz branco e brócolis).
Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591, Praia Ponta dos Fachos, Manguinhos
Funcionamento: 5ª a domingo, das 10h às 16h
Contato: (27) 3243-2687 | 3243-4181 | 99986-2687
Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos
Prato: Linguado ao molho de pitanga (filé de linguado ao molho de pitanga acompanhado de purê batata).
Endereço: Av. Atapoã, 607, Manguinhos
Contato: www.hostelkuarahy.com| (27)3243-8669 | 99768-2812
Maresias Bar e Restaurante
Prato: CamarõES (Arroz de camarão coberto com camarões VM empanados na tapioca guarnecido de farofa de camarão com banana da terra).
Endereço: Av. Atapoã, 1, Manguinhos
Funcionamento: 3ª a domingo, das 10 às 18h
Contato: (27) 99901-6448 | 99991-6448
Espaço Maria Mariana
Prato: Paella do Sertão (Arroz, feijão de corda, carne de sol artesanal, bacon, linguiça calabresa, pimentões e ervas regadas a manteiga de garrafa e salpicada com queijo coalho e paçoca crocante de carne seca).
Endereço: Av. Atapoã, 638, Manguinhos
Funcionamento: 6ª a domingo, das 9h30 às 17h
Contato: (27) 98826-2441 | (27) 3243-2441
Pousada Pomar de Manguinhos
Prato: Chá, sucos, pães, bolos e biscoitos artesanais
Endereço: R. Elpídio Pimentel, 22, Manguinhos
Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 | 99907-5600
Restaurante Recanto das Estrelas
Prato: Bobó na Moranga de bacalhau com lagosta
Endereço: Av. Atapoã, 400, Manguinhos
Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h
Contato: (27) 3243-4190 | 99845-8025
RM Espaço Gourmet
Prato: Lagosta Grelhada (Lagosta grelhada com arroz de cúrcuma).
Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida, 38 - Manguinhos
Funcionamento: 3ª a 6ª, de 18h às 22h | Sábado e domingo, das 11 às 22h.
Contato: (27) 99602-7059 | 99985-4025
Cafés, bistrô, lanches e outros
Atelier Jorge Solé
Telas e Gravuras
Funcionamento: Sábado e domingo, das 12h às 17h
Contato: (27) 99775-2204
Café com Arte
Prato: Malabie (manjar árabe) (Sobremesa de sabor suave e exótico, misturando aromas delicados da água de flor de laranjeira, da pedra de misk e do damasco)
Endereço: Av. 8 de Setembro, 302, Manguinhos
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h
Contato: (27) 99960-7686
Casa do Sorvete e açaí - Manguinhos
Prato: Cascão Supreme (2 bolas de sorvete, churros, chantininho e cobertura de chocolate. Bordas a escolher: Nutella ou doce de leite).
Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71 A, Manguinhos
Funcionamento: 3ª a 6ª, das 14h às 22h | sábado e domingo, das 13h às 22h
Contato: 99629-1897
Delícias da Vila
Prato: Arroz de coco com carne de sol (Arroz de coco com lascas de carne de sol na manteiga de garrafa).
Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20, Manguinhos
Funcionamento: 3ª a domingo, das 13 às 21h.
Contato: (27) 99978-0725
Estúdio Pinheiro
Showroom, hospedaria, eventos, bistrô
Contato: (27) 98837-8333 |[email protected]
Lá de Casa
Prato: Feijoadinha Lá de Casa (Feijão preto, carne seca, paio, linguiça calabresa e bacon. Acompanha laranja e crips de couve).
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.
Contato: (27) 99504-9002
Larts Atelier
Prato: Torta de chocolate com nozes
Endereço: Av. August Saint Hilaire, 350, Manguinhos
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h
Contato: (27) 99943-3984
Vila Tabaco Tabacaria Charutaria e Café
Prato: Torta de cappuccino ao aroma de canela.
Endereço: Av. August Saint Hilay, 07, Manguinhos
Contato: (27) 3243-4609 | 98885-0172
POUSADAS
Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos
Endereço: Av. Atapoã, 607, Manguinhos
Contato: www.hostelluarahy.com| (27) 3243-8669 | 99768-2812
Pousada Pomar de Manguinhos
Endereço: Rua Elpídio Pimentel, 22, Manguinhos
Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 |99907-5600
Solar de Manguinhos Flat
Endereço: Av. Manguinhos, 172, Manguinhos
Contato: (27) 99261-9171
CERIMONIAIS
Cerimonial Ponta dos Fachos
Contato: (27) 99829-7676
Espaço Enseada
Contato: (27) 3243-1413
Espaço Maresia's
Contato: (27) 99901-6448