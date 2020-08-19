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Uma concessionária de energia que ouve os seus clientes

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ouvidoria da Luz e Força Santa Maria foi considerada a melhor do Brasil pela agência reguladora do setor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 11:26

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:26

Empresa Luz e Força Santa Maria
Empresa Luz e Força Santa Maria teve a qualidade no atendimento reconhecida nacionalmente Crédito: Divulgação/LFSM
A Empresa Luz e Força Santa Maria recebeu, pela terceira vez seguida, um prêmio que ajuda a explicar por que se consolidou no mercado, contribuindo para o desenvolvimento da região: a Ouvidoria da distribuidora de energia elétrica foi considerada a melhor de todo o país na categoria médio porte.
O prêmio foi criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e reconhece a qualidade do atendimento prestado aos clientes, bem como das demandas que chegam por meio dos consumidores. A divulgação do resultado e a premiação foram feitas durante uma cerimônia (virtual, devido à pandemia) da qual participaram o diretor-geral do órgão, André Pepitone, o presidente do Fórum de Ouvidores, Leci José Coimbra, e representantes das empresas finalistas.
"O resultado só foi possível com a grande equipe que é a Santa Maria. Nos espelhamos no diretor-presidente Arthur Coutinho para sempre ouvir o outro, colegas e consumidores. Dessa forma, crescemos e conquistamos nosso lugar no cenário nacional. Conseguimos unir a Santa Maria em um espírito único de colaboração mútua. Com muito orgulho, somos tricampeões "
Alex Ferreira - Ouvidor da Luz e Força Santa Maria
A Empresa Luz e Força Santa Maria atua em Colatina e em outros 10 municípios da região Noroeste do Estado - Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Santa Teresa, Governador Lindenberg, Marilândia e São Roque do Canaã -, e conta com uma grande estrutura para levar energia elétrica com qualidade e, assim, contribuir com o desenvolvimento econômico dessas cidades. 

SAÚDE FORTALECIDA PELA SOLIDARIEDADE

A pandemia desafiou as secretarias de saúde e os hospitais, que precisaram adaptar e ampliar espaços para receber os pacientes infectados pelo novo coronavírus. No entanto, a Covid-19 vai deixar como legado uma estrutura com maior capacidade de atendimento, graças à parceria público-privada e à solidariedade de grandes empresas.
Em Colatina, a distribuidora de energia elétrica Luz e Força Santa Maria investiu R$ 185 mil em materiais e mão de obra para a criação de 10 novos leitos de UTI para o hospital Silvio Avidos, referência no tratamento da doença na região. O valor contemplou pintura, compra de ar-condicionado e camas elétricas, além da instalação de uma central de monitorização da terapia intensiva.
"Decidimos atender de forma integral tudo o que foi solicitado porque queremos contribuir com o combate ao coronavírus e com a saúde da população. Temos nos empenhado de todas as formas possíveis. Trata-se de uma obra que irá beneficiar os moradores de Colatina e região por muitos anos"
Arthur Arpini Coutinho - Diretor-presidente
A empresa também realizou a doação de 58 mil luvas e 9.500 máscaras, que são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para quem atua na linha de frente de combate ao coronavírus. O material foi entregue às Secretarias de Saúde de dez municípios de sua área de concessão.

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