Um leque de opções pra dar um refresh no visual da temporada de sol

Com vários formatos e cores, os óculos de sol garantem versatilidade ao look da estação mais quente do ano

Publicado em 23 de janeiro de 2019 às 18:18

 - Atualizado há 6 anos

Fundamental nas produções da estação, os óculos de sol nos livram de perrengues ao sair na rua, garantem nossa segurança ao dirigir e aparecem em cada vez mais versões nas praias e piscinas. Além do óbvio papel de proteger a nossa saúde visual, por meio das tecnologias empregadas, os óculos também cumprem o papel estético de garantir uma maior versatilidade ao "look" e servem como um acessório poderoso. Nas Óticas Paris, é possível encontrar moda e tecnologia caminhando juntas.

Os óculos também cumprem o papel estético de garantir uma maior versatilidade ao "look" e servem como um acessório poderoso Crédito: Divulgação/ Óticas Paris

Mini, com lentes coloridas e pegada anos 70, oversized, geométricos, top bar… São vários os modelitos que prometem virar protagonistas no street style. E no campo das lentes, as inovações não ficam para trás. As polarizadas, por exemplo, diminuem os impactos da luz solar e os reflexos nos olhos, oferecendo maior conforto ao enxergar. Já as lentes dos óculos de performance são mais alongadas e permitem um campo de visão mais amplo para atletas; enquanto isso as lentes fotossensíveis clareiam e escurecem, de acordo com a incidência da radiação UV nos ambientes e são superpráticas para quem não tira os óculos.

Mini, com lentes coloridas e pegada anos 70, oversized, geométricos, top bar… São vários os modelitos que prometem virar protagonistas no street style Crédito: Divulgação/Óticas Paris

A boa notícia é que esse monte de opções está disponível nas doze lojas da Óticas Paris com uma promoção imperdível: 50% de desconto na compra do segundo óculos de sol, independentemente da marca. Um motivo a mais para receber o sol de braços abertos, com acessório de proteção UVA e UVB. O verão pode vir quente, pode vir com tudo, que, com a Paris, não tem quem não fique preparado. Vale visitar uma das lojas para conferir as opções e o regulamento de perto.

Mais informações: oticasparis.com.br

