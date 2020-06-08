Tratamentos estéticos rejuvenescem até 10 anos

Faz parte da sua rotina se olhar no espelho, dar uma esticadinha na pele do rosto e ver que ele ficou muito melhor? Mas é cedo para entrar na faca ou você tem medo de cirurgia plástica? Pois é. A Clínica Vanessa Cabral conta com tratamentos estéticos que podem te rejuvenescer em até 10 anos e sem cirurgia. As técnicas são realizadas pela equipe multidisciplinar do espaço que conta com as micropigmentadoras Vanessa e Géssica Cabral e pela dentista Raquel Cabral, especializada em Harmonização Facial.
O mais novo tratamento da clínica é o exclusivo Melasma Off indicado, principalmente, para melasma (desordem pigmentar que causa manchas escuras na pele), mas que também pode ser feito para tratar manchas de modo geral, uniformizar cicatrizes de acne, poros dilatados e rejuvenescimento. O procedimento é realizado em um ciclo de 3 dias seguidos, com tratamento home care e retorno em 15 dias. É realizada uma limpeza de pele e peelings com blend de ácidos.
De acordo com Vanessa Cabral, com o protocolo Melasma off é possível eliminar em até 100% o melasma. Porém, como a desordem pigmentar não tem cura, ensinamos a paciente a mantê-lo sob controle, esclarece. O valor do tratamento é a partir de R$1.900 (o ciclo completo).
Outro protocolo, exclusividade da Clínica Vanessa, é o Kardashian, também conhecido como Hollywood Skin. Segredo de beleza das irmãs Kardashians, o procedimento consiste na reestruturação completa da face, garantindo uma pele renovada e radiante, tratando linhas de expressão, poros abertos e flacidez e é realizado pela equipe multidisciplinar do espaço.
No Hollywood Skin é usado o dermaroller com agulhas de ouro aliado ao skinbooster, tratamento que combina ácido hialurônico não reticulado (isto é, ele não aumenta o volume) e diversas substâncias, além de toxina botulínica, conferindo efeito tensor imediato. Para complementar o tratamento, a paciente leva para casa um poderoso soro que deve ser usado por três dias. O efeito da técnica é imediato, porém, são indicadas de 2 a 3 sessões, a cada 7 dias. O valor do tratamento é a partir de R$ 2.200,00 (as 3 sessões).
O Plasmalitf é uma técnica utilizada para tratar a flacidez e pode ser realizada nas pálpebras, lábios, abdômen, pescoço, papada do rosto e no corpo. Segundo a micropigmentadora Vanessa Cabral, nesse procedimento, é usado um aparelho de eletrocautério, também conhecido como jato de plasma, gerando uma corrente elétrica, que é disparada na superfície da pele provocando uma queimadura superficial controlada, que estimula a produção de colágeno e de novas fibras elásticas, melhorando significativamente a região tratada.
Após o procedimento, há uma retração imediata da pele, com resultados mais perceptíveis a partir de 5 a 7 dias. Do segundo ao quarto dia, em média, a pele fica avermelhada e com o passar dos dias vai cicatrizando naturalmente com estímulo próprio. Geralmente, o resultado final aparece em cerca de 20 dias. São indicadas de 1 a 5 sessões, com intervalos de 30 dias. O valor deste tratamento é a partir de R$ 350,00 (a sessão).
Harmonização facial
Tratamento do momento, a harmonização facial conquistou diversos famosos como o DJ Alok, a atriz Karina Bacchi, e, mais recentemente, até a apresentadora Xuxa Meneguel. A técnica consiste em um conjunto de procedimentos estéticos, de forma menos invasiva do que uma cirurgia, que visa deixar o rosto mais simétrico e rejuvenescido.
Realizada pela dentista Raquel Cabral, a harmonização facial pode ser feita através de vários procedimentos: entre os principais está a combinação de toxina botulínica e ácido hialurônico, com protocolos especiais e inovadores, que geram resultados surpreendentes. Enquanto a toxina botulínica atua nas linhas de expressão, eleva e arqueia as sobrancelhas e diminui o sorriso gengival, com o preenchimento de ácido hialurônico é possível preencher lábios e olheiras, tratar o bigode chinês e as rugas de marionete. Com a substância também é possível definir melhor o contorno do rosto e destacar algumas regiões como as maçãs do rosto (malar), queixo e mento.
Outro tratamento que pode ser feito é a lipo de papada, que diminui o chamado queixo duplo, dando melhor contorno ao rosto. O skinbooster também pode fazer parte da harmonização: realizado com um ácido hialurônico menos denso, ele tem o objetivo de hidratar a pele, amenizando rugas finas, principalmente ao redor da boca e dos olhos, melhorando a elasticidade, o viço e o brilho da pele. Com a reposição da hidratação, a melhora da textura da pele é notável.
A realização de quais procedimentos e regiões onde devem ser feitos é individual e depende de avaliação e das queixas do cliente.
Segurança
Lembrando que a Clínica Vanessa Cabral redobrou os cuidados para garantir a saúde de pacientes e funcionários, entre eles: é disponibilizado para as pacientes um kit de proteção com máscara e chinelos descartáveis, água e sabão e álcool em gel de fácil acesso, com orientações para a higiene ser realizada devidamente antes de qualquer atendimento, atendimentos somente com agendamentos prévios e intervalo entres os pacientes visando evitar aglomerações. A equipe também só atende com máscaras e com protetor facial de acrílico para criar dupla proteção.