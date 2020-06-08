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Tratamentos estéticos rejuvenescem até 10 anos

Seguindo os procedimentos adequados e as técnicas mais modernas, é possível ter uma pele bonita sem precisar encarar uma cirurgia plástica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 13:22

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 13:22

Tratamentos estéticos rejuvenescem até 10 anos
Tratamentos estéticos rejuvenescem até 10 anos Crédito: Shutterstock
Faz parte da sua rotina se olhar no espelho, dar uma esticadinha na pele do rosto e ver que ele ficou muito melhor? Mas é cedo para entrar na faca ou você tem medo de cirurgia plástica? Pois é. A Clínica Vanessa Cabral conta com tratamentos estéticos que podem te rejuvenescer em até 10 anos e sem cirurgia. As técnicas são realizadas pela equipe multidisciplinar do espaço que conta com as micropigmentadoras Vanessa e Géssica Cabral e pela dentista Raquel Cabral, especializada em Harmonização Facial.
O mais novo tratamento da clínica é o exclusivo Melasma Off indicado, principalmente, para melasma (desordem pigmentar que causa manchas escuras na pele), mas que também pode ser feito para tratar manchas de modo geral, uniformizar cicatrizes de acne, poros dilatados e rejuvenescimento. O procedimento é realizado em um ciclo de 3 dias seguidos, com tratamento home care e retorno em 15 dias. É realizada uma limpeza de pele e peelings com blend de ácidos.
De acordo com Vanessa Cabral, com o protocolo Melasma off é possível eliminar em até 100% o melasma. Porém, como a desordem pigmentar não tem cura, ensinamos a paciente a mantê-lo sob controle, esclarece. O valor do tratamento é a partir de R$1.900 (o ciclo completo).
Outro protocolo, exclusividade da Clínica Vanessa, é o Kardashian, também conhecido como Hollywood Skin. Segredo de beleza das irmãs Kardashians, o procedimento consiste na reestruturação completa da face, garantindo uma pele renovada e radiante, tratando linhas de expressão, poros abertos e flacidez e é realizado pela equipe multidisciplinar do espaço.
No Hollywood Skin é usado o dermaroller com agulhas de ouro aliado ao skinbooster, tratamento que combina ácido hialurônico não reticulado (isto é, ele não aumenta o volume) e diversas substâncias, além de toxina botulínica, conferindo efeito tensor imediato. Para complementar o tratamento, a paciente leva para casa um poderoso soro que deve ser usado por três dias. O efeito da técnica é imediato, porém, são indicadas de 2 a 3 sessões, a cada 7 dias. O valor do tratamento é a partir de R$ 2.200,00 (as 3 sessões).
O Plasmalitf é uma técnica utilizada para tratar a flacidez e pode ser realizada nas pálpebras, lábios, abdômen, pescoço, papada do rosto e no corpo. Segundo a micropigmentadora Vanessa Cabral, nesse procedimento, é usado um aparelho de eletrocautério, também conhecido como jato de plasma, gerando uma corrente elétrica, que é disparada na superfície da pele provocando uma queimadura superficial controlada, que estimula a produção de colágeno e de novas fibras elásticas, melhorando significativamente a região tratada.
Após o procedimento, há uma retração imediata da pele, com resultados mais perceptíveis a partir de 5 a 7 dias. Do segundo ao quarto dia, em média, a pele fica avermelhada e com o passar dos dias vai cicatrizando naturalmente com estímulo próprio. Geralmente, o resultado final aparece em cerca de 20 dias. São indicadas de 1 a 5 sessões, com intervalos de 30 dias. O valor deste tratamento é a partir de R$ 350,00 (a sessão).
De acordo com a micropigmentadora Vanessa Cabral, a clínica redobrou os cuidados para garantir a saúde de pacientes e funcionários
De acordo com a micropigmentadora Vanessa Cabral, a clínica redobrou os cuidados para garantir a saúde de pacientes e funcionários Crédito: Vanessa Cabral/Divulgação.

Harmonização facial

Tratamento do momento, a harmonização facial conquistou diversos famosos como o DJ Alok, a atriz Karina Bacchi, e, mais recentemente, até a apresentadora Xuxa Meneguel. A técnica consiste em um conjunto de procedimentos estéticos, de forma menos invasiva do que uma cirurgia, que visa deixar o rosto mais simétrico e rejuvenescido.
Realizada pela dentista Raquel Cabral, a harmonização facial pode ser feita através de vários procedimentos: entre os principais está a combinação de toxina botulínica e ácido hialurônico, com protocolos especiais e inovadores, que geram resultados surpreendentes. Enquanto a toxina botulínica atua nas linhas de expressão, eleva e arqueia as sobrancelhas e diminui o sorriso gengival, com o preenchimento de ácido hialurônico é possível preencher lábios e olheiras, tratar o bigode chinês e as rugas de marionete. Com a substância também é possível definir melhor o contorno do rosto e destacar algumas regiões como as maçãs do rosto (malar), queixo e mento.
Outro tratamento que pode ser feito é a lipo de papada, que diminui o chamado queixo duplo, dando melhor contorno ao rosto. O skinbooster também pode fazer parte da harmonização: realizado com um ácido hialurônico menos denso, ele tem o objetivo de hidratar a pele, amenizando rugas finas, principalmente ao redor da boca e dos olhos, melhorando a elasticidade, o viço e o brilho da pele. Com a reposição da hidratação, a melhora da textura da pele é notável.
A realização de quais procedimentos e regiões onde devem ser feitos é individual e depende de avaliação e das queixas do cliente.

Segurança

Lembrando que a Clínica Vanessa Cabral redobrou os cuidados para garantir a saúde de pacientes e funcionários, entre eles: é disponibilizado para as pacientes um kit de proteção com máscara e chinelos descartáveis, água e sabão e álcool em gel de fácil acesso, com orientações para a higiene ser realizada devidamente antes de qualquer atendimento, atendimentos somente com agendamentos prévios e intervalo entres os pacientes visando evitar aglomerações. A equipe também só atende com máscaras e com protetor facial de acrílico para criar dupla proteção.

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