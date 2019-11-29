Toque das Trombetas deve ser o despertar do homem para Cristo

Culto solene alertou para o dia em que haverá o arrebatamento, com a volta de Jesus Cristo Crédito: Sandro ferreira/Divulgação

Um culto especial de alerta e chamamento para os sinais da volta de Jesus Cristo, e o consequente arrebatamento daqueles que seguirem seus ensinamentos, reuniu mais de quatro mil pessoas no Maanaim de Domingos Martins, além de alcançar milhões de espectadores por meio da transmissão pela televisão, rádio, internet e redes sociais.

Sinais das Trombetas

De acordo com o pastor presidente mundial da Igreja Maranata, Gedelti Gueiros, três grandes sinais de que o arrebatamento está próximo já foram dados, faltando apenas o quarto sinal, que representará o encerramento do Projeto de Salvação de Deus para o homem, que cumpre assim o que lhe foi determinado por Deus.

"Os três primeiros sinais estão relacionados com o meio ambiente e claramente descritos na Bíblia Sagrada. A destruição da vida, dos mananciais que tornam a vida possível na Terra, vai levar à quarta e última consequência, que é o arrebatamento da igreja, quando estaremos ao lado de Deus" destacou o pastor Gedelti Gueiros em sua pregação -

Músicos e cantores de diversas partes do Estado e do país mostraram que estão afinados para divulgar a palavra de Deus Crédito: Divulgação/ICM

Ainda de acordo com o entendimento da Igreja Maranata, o momento é de grande reflexão e conversão, já que a quarta trombeta pode não demorar a tocar, anunciando que: Logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as potências do céus serão abaladas (Mateus 24:29).

"Não é punição de Deus. É o cumprimento da palavra que vem sendo profetizada desde o início do projeto de salvação de Deus para todo o mundo. Os sinais da volta de Jesus, que são as trombetas, significam o cumprimento da profecia destinada ao povo de Israel, à Igreja que vai subir, e o mundo terreno que ficará" ensina Geldeti Gueiros -

O evento trouxe ao Estado membros da Igreja Maranata de várias partes do país e até mesmo pastores que atuam nos Estados Unidos, onde os preceitos religiosos da Maranata, baseados nos estudos da Bíblia Sagrada, ganham cada dia mais força, ampliando o seu entendimento junto ao povo norte-americano.

Para o pastor Gerson Beluci Miguel, que congrega em Boston, a capital e a maior cidade do Estado americano de Massachusetts, apesar das diferenças econômicas e culturais entre brasileiros, americanos e europeus, o entendimento da palavra de Deus é único em todo o mundo, levando ao homem a certeza de que só haverá lugar ao lado dEle para aqueles que colocarem em prática o que agrada os olhos de Deus.

Cerca de 4 mil pessoas participaram do culto especial da Igreja Cristã Maranata, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/ICM

"Os sinais são claros e mostram que está tudo descrito nos ensinamentos dados por Deus por meio de Jesus Cristo. É hora de repensar nossas ações e juntarmos forças para edificar a Palavra através oração e da conversão. Só assim estaremos incluídos nos planos de Deus para a nossa própria salvação." pastor Gerson Beluci Miguel -

Irmãs e cantoras

Durante o evento Trombetas de Festas Um Alerta!, um momento de profunda solenidade no louvor tocou os corações de membros e visitantes da Igreja Cristã Maranata, em Domingos Martins.

Músicos e cantores voluntários de diversas partes do Estado e do país mostraram que estão afinados para divulgar a palavra de Deus, como se a música fosse mais uma ferramenta de ligação com a eternidade.

Para as irmãs Jéssica, Cinthia e Karina Rosseto, que há mais de 20 anos congregam na Igreja Maranata, a reunião no Maanaim foi ainda mais significativa, já que envolveu quase toda a família, que hoje está convertida e proclamando a volta de Jesus.

Durante a realização do evento Trombetas de Festas, um verdadeiro show de música e louvores Crédito: Divulgação/ICM

A nossa alma terá um destino e ele passa pela esperança. O mundo é passageiro, são muitas as aflições e isso pode nos afastar daquilo que é realmente importante. A família está ainda mais unida por meio da música e do louvor. Somos instrumentos para que Deus aja de forma ainda mais fervorosa na vida das pessoas, comemoram.

Governador e Presidente

Presente ao evento, o governador Renato Casagrande ressaltou a importância do papel social que a Igreja Cristã Maranata desempenha em todo o mundo e, principalmente, junto ao povo mais carente no Estado e no interior do país.

"Ouvimos aqui hoje uma palavra de alerta sobre os problemas que enfrentamos no clima e no meio ambiente, consequências da interferência humana. Pastor Geldeti Gueiros nos mostra que é hora de diminuir as agressões ao planeta e ajudar os que mais precisam. Tudo pautado pelo discurso do amor e da solidariedade." Governador Renato Casagrande -

Prefeito de Vitória, Luciano Resende, e o governador do Estado, Renato Casagrande, compareceram ao culto especial da Igreja Cristã Maranata Crédito: Divulgação/ICM