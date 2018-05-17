Todas as marcas de carro em um só lugar

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Já pensou em comprar o seu carro novo em um local onde todas as marcas presentes no Estado estejam disputando para lhe fazer a melhor proposta? Parece brincadeira, mas é exatamente isso que vai acontecer no Car Show  Desafio das Marcas. O evento de vendas de carros e motos novos e seminovos começa hoje e continua até domingo na Arena do Shopping Vitória.

Segundo o diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodiv/ES), José Francisco Costa, o Car Show será uma grande competição entre 24 concessionárias de carros e motos presentes no Espírito Santo. Ao todo, serão mais de 100 modelos de veículos novos e cerca de 200 seminovos.

Todas elas vão oferecer condições especiais e promoções para conquistar o cliente. É a grande chance de comprar um veículo novo ou seminovo sabendo que aproveitou a melhor oportunidade, já que em um único lugar será possível pesquisar o preço de diversas concessionárias, afirma o diretor-executivo do Sincodiv/ES, entidade que realiza o evento.

A expectativa do sindicato é que mais de 20 mil pessoas visitem o local durante os quatro dias de evento. Esperamos uma comercialização superior a 400 veículos, totalizando um faturamento de cerca de R$ 25 milhões, avalia Costa.

Facilidades

Além dos descontos, outro atrativo do evento é a rede de facilidades que estará presente. Entre elas, o Banco Safra, que vai financiar veículos com taxas de juros especiais a partir de 0,89% ao mês. Também teremos avaliação para troca, despachantes e seguradoras. Tudo para deixar a compra do carro mais fácil e cômoda. Os trâmites serão resolvidos no mesmo dia e local, diz Costa.

Para ser um dia agradável para toda a família, haverá um espaço de convivência com food trucks, cervejas artesanais, espaço kids e shows musicais aos fins de tarde. O Detran-ES também estará no evento realizando consultas de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e licenciamento, além de uma atividade de educação no trânsito para crianças.

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É a grande chance de comprar um veículo novo ou seminovo José Francisco Costa. Diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodiv/ES)





SERVIÇO

Vá lá

Data e horários: hoje, das 12h às 20h.

Amanhã, das 10h às 22h. Sábado, das 10h às 22h e domingo, das 10h às 18h

Local: Arena do Shopping Vitória / Vitória-ES

Concessionárias Participantes