Todas as marcas de carro em um só lugar

Já pensou em comprar o seu carro novo em um local onde todas as marcas presentes no Estado estejam disputando para lhe fazer a melhor proposta? Parece brincadeira, mas é exatamente isso que vai acontecer no Car Show Desafio das Marcas. O evento de vendas de carros e motos novos e seminovos começa hoje e continua até domingo na Arena do Shopping Vitória.
Segundo o diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodiv/ES), José Francisco Costa, o Car Show será uma grande competição entre 24 concessionárias de carros e motos presentes no Espírito Santo. Ao todo, serão mais de 100 modelos de veículos novos e cerca de 200 seminovos.
Todas elas vão oferecer condições especiais e promoções para conquistar o cliente. É a grande chance de comprar um veículo novo ou seminovo sabendo que aproveitou a melhor oportunidade, já que em um único lugar será possível pesquisar o preço de diversas concessionárias, afirma o diretor-executivo do Sincodiv/ES, entidade que realiza o evento.
A expectativa do sindicato é que mais de 20 mil pessoas visitem o local durante os quatro dias de evento. Esperamos uma comercialização superior a 400 veículos, totalizando um faturamento de cerca de R$ 25 milhões, avalia Costa.
Facilidades
Além dos descontos, outro atrativo do evento é a rede de facilidades que estará presente. Entre elas, o Banco Safra, que vai financiar veículos com taxas de juros especiais a partir de 0,89% ao mês. Também teremos avaliação para troca, despachantes e seguradoras. Tudo para deixar a compra do carro mais fácil e cômoda. Os trâmites serão resolvidos no mesmo dia e local, diz Costa.
Para ser um dia agradável para toda a família, haverá um espaço de convivência com food trucks, cervejas artesanais, espaço kids e shows musicais aos fins de tarde. O Detran-ES também estará no evento realizando consultas de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e licenciamento, além de uma atividade de educação no trânsito para crianças.
É a grande chance de comprar um veículo novo ou seminovo
SERVIÇO
Vá lá
Data e horários: hoje, das 12h às 20h.
Amanhã, das 10h às 22h. Sábado, das 10h às 22h e domingo, das 10h às 18h
Local: Arena do Shopping Vitória / Vitória-ES
Concessionárias Participantes
Tai Motors (Hyundai); Premium (Volkswagen/ Kia); Premier (Citröen/ Peugeot); Prime (Hyundai); Atlântica (Renault); CVC (GM); Shori (Honda); Vitoriawagen (Volkswagen/ Audi); Podium (Fiat); Contauto (Ford); Vessa (GM); Kurumá (Toyota/ Lexus); Kobe (Nissan); V.M. (Jeep/ Land Rover/ Jaguar); Vitória Motors (Mercedes Benz); Viafor / Via Capital (Ford/ GM); Moto Vena (Honda); Vitória Motos (Harley Davidson)