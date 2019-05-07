EMPATIA

Solidariedade: do mundo virtual para mundo real

Cartões PAG doam chocolate para centenas de crianças

Publicado em 7 de maio de 2019 às 13:30 - Atualizado há 6 anos

Para fazer a alegria de centenas de crianças que vivem em abrigo, a PAG organizou uma ação especial que une solidariedade e empatia. Tudo começou com um Amigo Choco, organizado por Cesinha Fernandes, embaixador da empresa. Após a confraternização, foi anunciado que todas as cestas de chocolates seriam doadas para um projeto social. Além das cestas, a empresa também fez a doação de mais chocolates para essas crianças. Abaixo, Cesinha conta como tudo aconteceu.

No mundo em que vivemos, temos sempre que equilibrar o que existe de virtual e real! Não podemos mais desconectar, ignorar os avanços tecnológicos, nem abrir mão das facilidades e rapidez da internet. Do outro lado, também não podemos esquecer que existem coisas por aí, ações pra realizar, gente pra ajudar e sorrisos pra conquistar.

Foi em busca desse equilíbrio que o cartão PAG organizou um Amigo Choco, juntando toda a tecnologia dos serviços que eles prestam, afinal o PAG é um cartão de crédito e débito com as facilidades de um aplicativo, com a preocupação social de ajudar o Espírito Santo a crescer.

Para colocar tudo isso na prática, a ideia da empresa capixaba foi realizar uma confraternização entre os criadores de conteúdo da Rede Gazeta, os funcionários da PAG e um gatinho de estimação. No final disso tudo, uma grande surpresa emocionou todo mundo. Continue lendo esse texto para acompanhar!

Criadores de conteúdo da Rede Gazeta os funcionários da PAG Crédito: Cesinha Fernandes

A AÇÃO

Como embaixador da PAG, eu convidei alguns amigos e enviei um cartão para cada um! Com o cartão PAG, eles iriam comprar chocolates tanto na opção crédito quanto no débito e isso poderia ser feito em qualquer lugar, já que o PAG é aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos.





Fizemos um sorteio, revelamos quem tirou quem e fomos às compras. Shoppings de Vitória, Vila Velha e Serra receberam a visita dos creators que escolheram seus presentes. A curiosidade rolou solta, e a ansiedade começou a bater.

A DOAÇÃO

O time do Amigo Choco incluía dois funcionários da empresa PAG, um gatinho (mascote da empresa) e os creators (criadores de conteúdos) da Rede Gazeta. Entre eles, uma ganha destaque nessa época do ano: Bryce Caniçalli. Há alguns anos, Bryce adotou a filha, após um período de visitas semanais a um abrigo. Com isso, ela teve contato com crianças, que assim como sua filha, ficavam sozinhas em datas comemorativas e não recebiam os mesmos presentes e atenção.





A partir de 2018, ela criou um projeto solidário, que, a partir de uma reunião de amigos, monta kits de chocolates para distribuir para as crianças de abrigos da Grande Vitória. O que a Bryce não sabia é que todo esse Amigo Choco seria convertido em doações para o projeto capitaneado por ela.

A SOLIDARIEDADE

No dia marcado, fomos todos para a sede dos cartões PAG. A turma visitou as instalações e pôde ver de perto a moderna estrutura da empresa. A PAG trabalha com tecnologia, criação de soluções, valorização da criatividade e bem-estar dos funcionários. Existem as equipes de atendimento, de criação, comunicação, RH, desenvolvimento … e, em todos os lugares, o clima é leve, descontraído e resolutivo! Por mais que tenha sua base no mundo virtual, a PAG é uma empresa que abraça, acolhe e trabalha com muito cuidado a relação entre as pessoas.





E esse foi o cenário escolhido para troca de chocolates. Os papéis começaram a ser revelados, um foi tirando o outro, e a confraternização aconteceu. Ao final de tudo, quando a festa parecia ter acabado...veio a surpresa! Juntamos todos os participantes e anunciamos que todas as cestas de chocolates seriam doadas para o projeto social e, além disso, a PAG fez a doação de chocolates para cerca de 200 crianças.

Teve choro, agradecimento e satisfação de todos os envolvidos. Com essa confraternização, colocamos em prática o que falamos no início desse texto: usar todos os benefícios das facilidades tecnológicas, mas nunca esquecer que existem sorrisos e surpresas que devem ser reais!

