Shows e concurso de qualidade na 32º Festa do Tomate

Shows nacionais, palestras sobre o mercado agrícola, oficinas de gastronomia, eleição de rainha e princesas, premiação de concurso de qualidade do tomate, além de sorteios beneficentes fazem parte da programação da 32º Festa do Tomate, que será realizada entre os próximos dias 26 e 28 de janeiro, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas participem do evento.

Entre os destaques deste ano estão as apresentações das duplas Munhoz e Mariano e Jads e Jadson. O evento movimenta toda a cidade, contribuindo para fomentar serviços relacionados com turismo na região como hotéis, transportes, agências de turismo, restaurantes, comércio e, sobretudo, o agroturismo.

A dupla Munhoz e Mariano é um dos destaques deste ano Crédito: Divulgação

Aproximadamente 500 voluntários atuam nas festividades, que ocorrem há 31 anos. A realização é do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe com apoio da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Para Luciano Pravato, presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe, esta edição resgata a essência da festa, que é promover a agricultura local. Uma prova disso é volta do Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Espirito Santo, que não era realizado há quatro anos, e que elegerá o tomate de melhor qualidade dentro dos padrões estabelecidos pela comissão organizadora do concurso.

O evento e de grande importância para o Estado. Nossa região possui vocação para a agricultura, e Alto Caxixe concentra as famílias que mais produzem tomate no Espírito Santo. Cerca de 70% da produção de tomate local é vendida para outros Estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belo Horizonte e Bahia. Esta é uma oportunidade para os compradores conhecerem a região onde é produzido, por isso, parte do público são de pessoas que vêm de fora só para prestigiar e conhecer. Grandes redes de supermercados que são abastecidos com nossa produção agrícola são atraídas para a região nesta época, afirma Luciano.

No primeiro dia da Festa do Tomate, a entrada é franca até as 21h, e R$ 10 a partir deste horário. Para sábado já está no segundo lote de R$ 50 (a meia-entrada), já no domingo a entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (26/01)

8h - Dia de campo

11h  Almoço típico

12h30  Palestra sobre Rastreabilidade e novas tendências para o mercado agrícola com Giampaolo Buso, diretor da PariPassu

14h  Sorteio de 01 vales-compra agrícola no valor de R$ 5 mil para participantes do Dia do campo

15h  Pausa técnica

20h  Abertura dos portões

21h - Abertura oficial da 32ª Festa do Tomate

21h30  Eleição da rainha e das princesas da Festa do Tomate 2018

23h  Show com Alemão do Forró

01h  Encerramento

Jads e Jadson compõem a programação do segundo dia do evento Crédito: Divulgação

Sábado (27/01)

8h30  Tratorada / Encontro dos agricultores no Centro de Eventos

10h  Celebração em Ação de Graças às Colheitas  Exposição e Avaliação dos frutos que participaram do concurso

 Música ao vivo com Raione e Mateus

- Almoço típico e confraternização dos agricultores com gincanas e brincadeiras

13h  Pausa técnica

16h  Abertura dos portões  Sunset com Filipe Fantin

19h  Show com Munhoz e Mariano

22h  Show com Jads e Jadson

8h  Encerramento

Domingo (28/01)

7h  Treino livre  Motocross 2018

9h  Oficina culinária na Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)

9h  Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2018

11h  Almoço típico ao som de Vagner e Edimar

13h  Grupo Tonni Boni

14h  Entrega da Premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2018

1º lugar: R$ 3 mil, troféu e certificado de qualidade

2º lugar: R$ 2 mil, troféu e certificado de qualidade

3º lugar: R$ 1 mil, troféu e certificado de qualidade

15h30  Entrega da premiação do Motocross 2018

16h  Sorteio fechado  Hilux Aut. 0Km + Corolla Aut. 0Km

18h  Show com Comichão

20h  Show de encerramento com João Felipe e Rafael