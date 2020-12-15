Shopping Vitória adota marketplace e passa a vender para todo o país

Shopping Vitória adotou uma série de medidas para garantir a segurança dos consumidores em tempos de pandemia Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Com 27 anos de atuação no Espírito Santo, o Shopping Vitória conquista até hoje a preferência e o respeito do público capixaba. Considerado o primeiro shopping center do Estado, o empreendimento é destaque no segmento na 11ª edição do prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta  projeto que aponta as empresas mais admiradas e com os melhores índices de valorização do público local.

Em meio às adversidades enfrentadas neste cenário de pandemia, o Shopping Vitória vive o momento mais desafiador, desde que foi inaugurado, e não mede esforços para garantir a segurança de todas as pessoas que passam por lá diariamente. A pandemia impactou positivamente no sentido de anteciparmos os projetos. Terminamos o mês de fevereiro com excelentes expectativas para o ano, relembra o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, também coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Estado.

DESAFIO DIGITAL

Ao fechar as portas pela primeira vez, em março deste ano, o empreendimento manteve as atividades suspensas durante 74 dias. Voltamos a trabalhar em 1º de junho. Esse período foi marcado por grande aprendizado. Conseguimos, inclusive, adiantar um projeto digital importante, que ainda não tinha perspectiva de ser lançado. Desde 12 de novembro, os clientes podem efetuar as compras na plataforma marketplace. Temos a expectativa de contar com diversas lojas vendendo para o Espírito Santo e para todo o país, destaca Raphael Brotto.

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, diz que empreendimento terá novidades em 2021 Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Variados benefícios são concedidos ao público no formato digital. Nas compras acima de R$ 50, o frete é grátis para todo o Espírito Santo. O público conta com estacionamento do shopping liberado para retirar os produtos no local, além de ter cashback reembolso  de 10% do valor da compra. Atualmente, a plataforma tem mais de 400 produtos de diferentes segmentos disponíveis. Ao acessar o site www.shoppingvitoria.com , basta selecionar o produto desejado na relação de lojas. O pagamento é efetuado por boleto bancário ou cartão de crédito, com garantia de parcelamento.

RESPONSABILIDADE

Com a finalidade de preservar a saúde das pessoas que circulam em todos os ambientes, o Shopping Vitória toma precauções no dia a dia, ao seguir mais de 50 medidas de segurança, garante o diretor-geral. Colocamos um sistema ultravioleta nas escadas rolantes, por exemplo, que esteriliza as borrachas enquanto elas estão em funcionamento. Além disso, as pessoas podem deixar as compras em cabine de esterilização. Outra medida é a seleção de um concentrado que substitui o álcool e oferece até três horas de proteção.

Ao estabelecer o protocolo validado pelo hospital Albert Einstein, referência no país em saúde, o Shopping Vitória aposta no funcionamento das lojas com responsabilidade e prevenção da saúde. Enquanto não tiver vacina, tomaremos todos os cuidados e eles serão redobrados, sendo mantidos em 2021. Diversas surpresas estão no nosso radar, como a inauguração de um restaurante do Johnny Rockets, da loja feminina Morena Rosa e uma loja da Samsung totalmente nova. Teremos grandes novidades em breve, completa Raphael Brotto.

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