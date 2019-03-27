Galeria 23

Shopping popular no Centro de Vitória aluga stands a partir de R$ 599

Galeria 23, que será inaugurada em abril no Centro de Vitória, oferece desconto de 50% no primeiro aluguel para quem fechar negócio até 05 de abril

Publicado em 27 de março de 2019 às 19:51 - Atualizado há 6 anos

O novo empreendimento comercial que promete movimentar o comércio no Centro de Vitória, a Galeria 23, já está com as obras avançadas e deve ser inaugurada até a segunda semana de abril. Com 80% dos stands comercializados, quem fechar negócio nessa reta final, até o dia 05 de abril, terá 50% de desconto no primeiro aluguel. Os valores de locação são a partir de R$ 599,00 mensais.

Primeiro Stand Center do Espírito Santo, a Galeria 23 ficará no coração do Centro de Vitória, ao lado da Dadalto do Parque Moscoso com a rua 23 de Maio. O projeto do Grupo Dadalto conta com 130 boxes padronizados de 6m², em que serão comercializados diversos tipos de produtos, como roupas, sapatos, celulares, artesanato, serviços, entre outros. Ao todo são 1.600 m² e o espaço terá ainda ambiente climatizado, segurança, wifi, banheiros e estacionamento reservado com 90 vagas.

Primeiro Stand Center do Espírito Santo, a Galeria 23 ficará no coração do Centro de Vitória, ao lado da Dadalto do Parque Moscoso. Crédito: Divulgação

O coordenador de Novos Negócios do Grupo Dadalto, Cristiano Tureta, explica que o novo empreendimento é um projeto que já vinha sendo estudado pela empresa e segue uma tendência de mercado dos grandes centros. “Estamos seguindo uma tendência de mercado que já é realidade em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Queremos oferecer uma estrutura diferenciada para a comercialização de produtos no Centro de Vitória, um dos principais centros comerciais da capital capixaba. A Galeria 23 irá movimentar a economia local, se tornando um ponto de referência para comerciantes e consumidores, um lugar com um mix diverso de produtos, além de infraestrutura adequada”, destaca.

A expectativa é de que sejam gerados cerca de 450 empregos indiretos. O funcionamento será de segunda a sábado e a previsão de faturamento anual da galeria é de R$ 50 milhões. Além dos stands, o local contará com uma praça de alimentação no estacionamento interno com foodtrucks. O sucesso na comercialização dos stands pode levar ainda o projeto para outras cidades capixabas no futuro. “Já consideramos a Galeria 23 um sucesso. A procura de empreendedores interessados em fazer parte da Galeria 23 é grande. Está em nosso planejamento expandir o projeto para outras áreas do Estado”, ressaltou Tureta.

Além dos stands, o local contará com uma praça de alimentação no estacionamento interno com foodtrucks. Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta