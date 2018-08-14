Setor de logística cresce e abre novas vagas no ES

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A área de logística tem registrado expansão em todo o país, nos últimos meses. O volume de serviços prestados pelo setor cresceu 2,3% em 2017 e a expectativa é de índices ainda melhores para o futuro, segundo a Confederação Nacional do Transporte.

O aquecimento desse mercado intensifica a busca por profissionais prontos para atender às demandas que envolvem o dia a dia de trabalho. A Autoglass, por exemplo, especializada em comércio de vidros e peças automotivas, prevê a inauguração de uma nova unidade em Guarapari e a contratação de mais de 300 profissionais nos próximos anos.

A nova unidade Autoglass em Guarapari permitirá um ganho logístico operacional, principalmente devido à localização estratégica e unificação de algumas áreas em um único espaço físico. O novo centro de distribuição terá 70 mil metros quadrados de área construída. O local poderá agregar novas linhas de produtos, terá uma oficina de manutenção de caminhões, um estoque de peças de reposição, um galpão para arquivo de documentos e outro de engenharia, um centro metalúrgico e uma empresa satélite de venda de produtos, revela o supervisor de Comunicação da Autoglass, Marcelo Quintão.

Para garantir a qualificação ideal de quem pretende integrar o grupo de colaboradores dessa nova unidade, a empresa acaba de fechar uma parceria com a Universidade Vila Velha (UVV-ES) para o lançamento da Graduação Tecnológica em Distribuição e Logística.

Com dois anos de duração, a graduação visa formar profissionais que ofereçam soluções inovadoras para os processos que envolvem a cadeia logística de suprimentos. E todos que concluírem o curso terão mais chances de integrar o Banco de Talentos da Autoglass.

O curso de Distribuição e Logística da UVV, em parceria com a Autoglass, é uma grande oportunidade em meio à crise que o país está passando. Nós temos uma empresa de grande porte aqui no Espírito Santo, que é a Autoglass, ajudando na concepção da grade curricular e disposta a incluir em seu Banco de Talentos os alunos que se destacarem. São raros os casos como esse em instituições de ensino. As perspectivas de emprego são muito grandes, explica o diretor de Relacionamento com o Mercado da UVV, Rafael Galvêas.

Estar preparado é fundamental para aproveitar as chances que já estão surgindo. Investir em profissionalização é o primeiro passo para conquistar novas oportunidades, explica Quintão.

O mercado de trabalho está mais exigente e competitivo a cada dia. Qualificação é um diferencial fundamental na hora de se candidatar para uma vaga de emprego ou até mesmo na hora de receber uma promoção. As organizações estão mais exigentes e buscando profissionais que possam fazer a diferença, e só a qualificação profissional permite isso, finaliza.