Senai tem 1.512 vagas para quem busca qualificação e emprego rápido

Segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2022, o mercado de trabalho deve sofrer profundas mudanças pautadas pelo avanço da tecnologia e da 4ª Revolução Industrial, resultando na transformação do modus operandi das profissões hoje existentes e criando 133 milhões de novos postos de trabalho. Além disso, de acordo com o Diretório Nacional do Senai, 30 novas profissões devem surgir nas oito áreas do setor industrial mais impactadas pela Indústria 4.0. De olho nas tendências, o Senai-ES oferece 1.512 vagas em 15 cursos técnicos com foco nas demandas do novo mercado.

Quem quer um ensino técnico completo, que o habilite para o rápido ingresso na carreira, pode escolher entre os cursos técnicos de Mecatrônica com foco em Indústria 4.0; Automação Industrial com foco em Instrumentação e Controle; Mecânica com foco em Processos Avançados de Fabricação; Eletrotécnica com foco em Projetos Inteligentes; Edificações com foco em Construções Inteligentes; Desenvolvimento de Sistemas com Programação de Aplicativos; Redes de Computadores com foco em Redes Convergentes; Manutenção Automotiva com foco em Sistemas e Diagnóstico Veicular; Segurança do Trabalho com foco em Prevenção e Controle; Refrigeração e Climatização com foco em Projetos e Automação; Alimentos com foco em Gestão e Segurança Alimentar; Plástico com foco em Otimização de Processos; Vestuário com foco em Designer de Moda; Meio Ambiente com foco em Licenciamento Ambiental e Logística com foco em Lean Manufacturing.

As oportunidades estão divididas entre as unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória e estão disponibilizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Para se inscrever, o interessado deve estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou comprovar a conclusão das atividades escolares.

Matrículas

O candidato deve preencher o requerimento de matrícula e entregar os documentos na Secretaria das unidades do Senai. Para menores de 18 anos, é necessário o acompanhamento de um responsável, portando documento de identificação.

O calendário escolar prevê o início das aulas de 04 de fevereiro de 2019, conforme curso e turno. Informações podem ser obtidas nas unidades de ensino do SENAI-ES de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.

Diferenciais

Lean Educacional - Cinco unidades do Senai-ES receberam o piloto da metodologia Lean Educacional em suas oficinas de usinagem neste ano de 2018. O projeto tem como propósito a redução dos desperdícios presentes dentro do âmbito educacional, aumentando a qualidade do ensino e otimizando seus recursos dentro das escolas Senai.

Indústria 4.0 na grade curricular - A partir de 2019, os cursos oferecidos pelo Senai-ES terão os conceitos das principais tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 em sua grade curricular, como sensoriamento, virtualização, internet das coisas, big data, além de conhecimentos sobre as novas tecnologias digitais, técnicas de programação e análise de dados, resolução de problemas complexos, por meio das chamadas competências socioemocionais.

Eficiência operacional - Os cursos técnicos do Senai-ES já contemplam conhecimentos de Lean Manufacturing como forma de capacitar os alunos a identificar os desperdícios, tratar os gargalos e aumentar a produtividade da indústria

Confira as ofertas de cursos técnicos

*O Senai oferece descontos de até 20% para trabalhadores da indústria

Mecatrônica com foco em Indústria 4.0

Onde fazer: Senai Beira-Mar, em Vitória.

Carga horária: 1.360 horas

Turnos: Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 450

Total de R$ 10.800,00

Automação Industrial com foco em Instrumentação e Controle

Onde fazer: Senai Beira-Mar, em Vitória.

Carga horária: 1.360 horas

Turnos: Matutino - 7h30 às 11h30

Vespertino - 13h30 às 17h30

Valor: mensalidades de 24 x R$ 390

Total de R$ 9.360,00

Mecânica com foco em Processos Avançados de Fabricação

Onde fazer: Senai Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e Vitória

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Obs: Em algumas unidades o curso é oferecido apenas em turno noturno. A oferta de turno deve ser conferida na unidade escolhida pelo estudante

Valor: mensalidades de 24 x R$ 390

Total de R$ 9.360,00

Eletrotécnica com foco em Projetos Inteligentes

Onde fazer: Senai Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Matutino - 7h30 às 11h30

Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Obs: Em algumas unidades o curso é oferecido apenas em turno noturno. A oferta de turno deve ser conferida na unidade escolhida pelo estudante

Valor: mensalidades de 24 x R$ 390

Total de R$ 9.360,00

Edificações com foco em Construções Inteligentes

Onde fazer: Senai Vila Velha

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Matutino - 7h30 às 11h30

Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 390

Total de R$ 9.360,00

Desenvolvimento de Sistemas com Programação de Aplicativos

Onde fazer: Senai Linhares e Vitória

Carga horária: 1.000 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Obs: Em algumas unidades o curso é oferecido apenas em turno noturno. A oferta de turno deve ser conferida na unidade escolhida pelo estudante

Valor: mensalidades de 18 x R$ 390

Total de R$ 7.20,00

Redes de Computadores com foco em Redes Convergentes

Onde fazer: Senai Cachoeiro de Itapemirim e Vitória.

Carga horária: 1.000 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Obs: Em algumas unidades o curso é oferecido apenas em turno noturno. A oferta de turno deve ser conferida na unidade escolhida pelo estudante

Valor: mensalidades de 18x R$ 350

Total de R$ 6.300,00

Manutenção Automotiva com foco em Sistemas e Diagnóstico Veicular

Onde fazer: Cachoeiro de Itapemirim e Vitória

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 350

Total de R$ 8.400,00

Segurança do Trabalho com foco em Prevenção e Controle

Onde fazer: Senai Cachoeiro de Itapemirim e Serra

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Obs: Em algumas unidades o curso é oferecido apenas em turno noturno. A oferta de turno deve ser conferida na unidade escolhida pelo estudante

Valor: mensalidades de 24 x R$ 350

Total de R$ 8.400,00

Refrigeração e Climatização com foco em Projetos e Automação

Onde fazer: Senai Serra

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Valor: mensalidades de 24 x R$ 350

Total de R$ 8.400,00

Alimentos com foco em Gestão e Segurança Alimentar

Onde fazer: Senai Vila Velha

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Matutino - 7h30 às 11h30

Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 350

Total de R$ R$ 8.400,00

Plástico com foco em Otimização de Processos

Onde fazer: Senai Serra

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 350

Total de R$ 8.400,00

Vestuário com foco em Design de Moda

Onde fazer: Senai Colatina e Vila Velha

Carga horária: 1.280 horas

Turnos: Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 320

Total de R$ 7.680,00

Meio Ambiente com foco em Licenciamento Ambiental

Onde fazer: Senai Cachoeiro de Itapemirim e Colatina

Carga horária: 1.200 horas

Turnos: Vespertino - 13h30 às 17h30

Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 24 x R$ 320

Total de R$ 7.680,00

Logística com foco em Lean Manufacturing

Onde fazer: Senai Vila Velha

Carga horária: 960 horas

Turnos: Noturno - 18h30 às 22h

Valor: mensalidades de 18 x R$ 320

Total de R$ 5.760,00

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