Uniaves em Castelo, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Uniaves

Os momentos não são dos mais fáceis, é verdade! São dias de apreensão e incerteza em meio a pandemia do novo coronavírus. E, neste momento, a fé tem sido companheira que traz alívio e um pouco de serenidade diante de tantos desafios. É exatamente por meio da fé que a tradicional festa de Corpus Christi de Castelo é realizada este ano de 2020. Sem os belos tapetes como cenário principal, sem milhares de fiéis pelas ruas encantados com as verdadeiras obras de arte dos voluntários, mas com a certeza da devoção de um povo que não foge as suas raízes.

E, por falar em raízes, a Uniaves, indústria de alimentos situada em Castelo há 10 anos, faz questão de estar sempre ao lado dos capixabas, sejam nos momentos bons ou ruins. Por isso estará presente apoiando esta festa que é realizada no município há 57 anos.

"Pontualmente, na celebração da Festa de Corpus Christi, entendemos como um ponto de grande relevância para o município. O mais importante na manifestação da Fé no Cristo que se faz Pão Eucarístico e em procissão, passeando pelas ruas da cidade, abençoa a todos nós neste dia único a cada ano. Não poderíamos deixar de apoiar essa manifestação de fé." Luciano Salles - Diretor administrativo da Uniaves

Manifestação de fé que sempre acontece com a presença física dos milhares de turistas, mas que este ano será diferente. Devido a necessidade de isolamento social com a pandemia da Covid-19, a tradicional missa da Matriz será realizada com número limitado de fieis e vai ser transmitida pela TV Gazeta Sul.

São novas formas de fazer que vão sendo impostas pelo novo coronavírus e não é exagero dizer que elas acontecem em todo lugar. Desde as igrejas, nas manifestações de fé, até em pequenas ou grandes empresas. O mundo precisou se reinventar. Não foi diferente na Uniaves. A empresa, 100% capixaba, com padrão internacional, está localizada no município de Castelo  a 150km da capital Vitória e tem seus produtos comercializados no Brasil e também exportados para diversos outros países.

A conquista dos mercados interno e externo aconteceu naturalmente, devido ao compromisso da empresa com a qualidade. E, para manter todas as conquistas em meio a pandemia, a responsabilidade é maior, tanto com o consumidor quanto com o colaborador.

Para isso, diversas medidas foram tomadas. Entre elas, afastamento de todos os colaboradores classificados como grupo de risco, implantação de barreira sanitária, monitoramento da saúde e aferição da temperatura dos colaboradores antes mesmo de adentrarem nas dependências da empresa, implantação do uso de máscaras de proteção em 100% dos funcionários, reforço na higiene e sanitização dos ambientes de trabalho, desinfecção de todos os veículos que acessam as dependências da empresa, disponibilização de álcool 70 % em pontos estratégicos nas dependências da empresa, entre tantas outras medidas, seguindo sempre as orientações da Organização Mundial de Saúde.

Essas são ações que mantém a saúde das equipes, a produção dentro do planejado e a qualidade dos produtos. A Uniaves tem 10 anos de operação, e com certeza, este é um dos momentos mais desafiadores de nossa história. Mas essa crise também está trazendo muito aprendizado. Temos muita fé que essa pandemia logo vai passar, vamos continuar nos esforçando no propósito de melhorar cada dia mais e que possamos continuar exercendo nossa função essencial que é produzir alimentos, de qualidade, alerta Salles.

Qualidade que vem do compromisso que a Uniaves sempre teve com os capixabas. E, neste momento, o recado é um só: a certeza de que tudo vai passar.