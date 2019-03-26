Facilidade

Sem tempo para negociar a venda do carro? Considere ajuda profissional

Com menos estresse na negociação, serviço que conecta compradores e vendedores cabe no bolso

Publicado em 26 de março de 2019 às 18:49 - Atualizado há 6 anos

Nem sempre é fácil vender o próprio automóvel. Quem já passou por isso sabe que o processo exige paciência e disponibilidade. E, para evitar arrependimentos, não adianta ter pressa. Além do trabalho das revendedoras, uma alternativa é apostar no serviço de empresas especializadas, que cuidam dos detalhes, incluindo a vistoria, registro fotográfico do carro, preparação do anúncio e contato com os possíveis compradores.

É o caso da empresa Garage, localizada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, que faz a intermediação entre as pessoas físicas. “Após levar o veículo à loja, e conversar com os nossos consultores, os clientes têm a oportunidade de aguardar a venda sem preocupação. Negociamos com transparência e segurança”, garante Lucas Rodrigues, diretor do empreendimento.

Crédito: Divulgação

Segundo ele, o serviço é cobrado somente quando a venda é realizada. “O preço é considerado atraente. Para veículos de até R$40 mil, o valor do nosso serviço é fixo em R$990. Já para modelos com preço superior, fica em 3% do valor final de venda. Nos dois casos, ainda é muito vantajoso, já que as revendedoras, para garantir margens de lucro, costumam abaixar cerca de R$5 mil em modelos populares e de R$ 10 mil a R$30 mil em modelos mais sofisticados”, acrescenta Lucas.

Comodidade e segurança

A iniciativa da companhia é voltada para que o cliente não faça esforço nas fases de aquisição e de venda. “Atualmente, a empresa conta com sistemas atualizados de vistoria e de consultas veiculares. Dessa maneira, todos os carros são 100% verificados. O nosso objetivo é que os clientes não tenham surpresas negativas”, indica o diretor.

Crédito: Divulgação

Transparência

Na dinâmica do dia a dia da empresa, a diretoria considera indispensável relatar nos anúncios todos os detalhes dos veículos. “Se o carro tiver alguma imperfeição, isso será falado abertamente. O nosso empenho é voltado para que os clientes fiquem satisfeitos. Para isso, fazemos a análise minuciosa de cada carro, que abrange o histórico e os estados mecânico e estrutural. A abordagem com os compradores e vendedores é feita com transparência”, completa Lucas Rodrigues.

Crédito: Divulgação

Mais informações – Garage:

Endereço: Shopping Praia da Costa (estacionamento do 1º piso)

Horário de funcionamento: 10h às 22h, de segunda-feira a sábado; 14h às 21h, aos domingos.

Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta