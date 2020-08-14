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Leite e derivados

Selita leva produção de qualidade à mesa das famílias

Cooperativa, que está há mais de 80 anos no mercado, investe na ampliação dos negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:48

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:48

Nova indústria da Selita em construção
Em construção no município de Cachoeiro de Itapemirim, novo complexo industrial da Selita estará pronto no segundo trimestre de 2021 Crédito: Divulgação/Selita
Da ordenha até a chegada dos queijos, iogurtes e outros produtos lácteos às gôndolas dos mercados há um longo caminho. E toda a dedicação durante o processamento do leite é o que garante o sabor e a qualidade da produção da Selita que, das prateleiras, vai à mesa do consumidor. 
O maior benefício que a cooperativa pode oferecer aos consumidores é a certeza de que, ao comprar os produtos Selita, eles têm à disposição alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis, não só para si, mas para toda sua família. É isso que procuramos transmitir há 81 anos e está no nosso DNA, afirma o presidente da Selita, Leonardo Monteiro, ao comentar o resultado no Recall de Marcas da Rede Gazeta.
A Selita obteve o 1º lugar no segmento leite, manteiga, queijo e derivados da pesquisa realizada em nível estadual. A cooperativa recebeu 36,07% das menções do público consultado. 
"Para nós, da Selita, é muito importante continuarmos em primeiro lugar na pesquisa Recall de Marcas. O resultado mostra que os nossos produtos, feitos com qualidade há 81 anos, continuam no coração e na mente dos consumidores. É também uma referência para quando formos traçar as metas e objetivos do planejamento estratégico. Aproveito e agradeço o carinho que as pessoas têm pela cooperativa Selita, uma empresa 100% capixaba", valoriza Monteiro. 

AMPLIAÇÃO

A Selita é uma cooperativa do Espírito Santo que gera 400 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos. Como resultado do esforço dos associados, no segundo trimestre de 2021, o novo complexo industrial, em Cachoeiro de Itapemirim, ficará pronto para funcionar. Ganha o produtor e o consumidor com essa nova estrutura da cooperativa. Isso para nós é muito importante, ressalta Monteiro.
O presidente da Selita explica ainda que, mesmo neste contexto de pandemia do novo coronavírus, cooperados e colaboradores continuam a produzir alimentos dentro do mais rígido controle de qualidade, obedecendo às normas definidas pelo Ministério da Saúde.
Já em relação a novos produtos, Monteiro pondera que o momento é de planejamento com cautela e foco ainda maior nas tendências para o pós-pandemia. Estamos esperando o momento certo para lançar alguns produtos. Dependemos, para isso, do comportamento do mercado e como vai ser o novo normal.
Leonardo Monteiro, presidente da Selita
Presidente da Selita, Leonardo Monteiro destaca os cuidados com a produção sob orientação do Ministério da Saúde Crédito: Divulgação/Selita
Monteiro ressalta também que, apesar do clima de incertezas, o importante é se manter competitivo e economicamente viável. Não é fácil, num período como o atual, se reinventar. É preciso ser resiliente. Observar as tendências do mercado, analisar a movimentação em sua volta, e garantir a produção com segurança e qualidade. É hora de ter muito controle para não dar um passo errado", finaliza. 

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