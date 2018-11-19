Selita comemora 80 anos de realizações e conquistas

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levadas por uma carrocinha. Este ano, a cooperativa de laticínios Selita completa 80 anos de funcionamento e de conquistas. Atualmente, o leite é industrializado e a empresa já tem 80 produtos diferenciados no mercado. Além disso, uma nova sede está sendo construída e deve ser inaugurada em 30 meses.

No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Hoje, 1.860 produtores rurais do Sul e do Norte do Estado, de Minas Gerais e do Norte do Rio de Janeiro fazem parte da cooperativa. 460 colaboradores fazem parte do quadro de funcionários. O presidente João Marcos Machado explica como foi a evolução durante este período.

Tudo começou com uma carrocinha, vendendo leite na rua. Os produtores chegavam, entregavam o leite todo no Centro da cidade, no laticínio. Colocavam em uma carrocinha que distribuia. Tinha um medidor e as pessoas chegavam com a vasilha, o cara media o leite e entregava. Com o tempo, passou-se a pasteurizar o leite e a entregar os saquinhos. Depois, passou a produzir um pouco de queijo também. Foi evoluindo, conta o presidente.

A atual sede da cooperativa foi construída em 1978, no bairro Campo Leopoldina. Em 1994, foi montada a usina de leite UHT (de caixa) em Rio Novo do Sul e, em 2005, foi transferida para Cachoeiro de Itapemirim. A Selita tem 80 produtos e, para este ano, a gente aprimorou a linha zero lactose. Tínhamos o leite zero lactose, esse ano a gente lançou o requeijão e o queijo frescal, e temos também o achocolatado zero lactose, diz.

A previsão é de continuar evoluindo nos próximos anos. A evolução tem que ser contínua. A nossa busca pela nova área é exatamente inovar na questão tecnológica dos nossos produtos, com equipamentos mais modernos e mais eficientes. Queremos atender melhor as questões ambientais e de condições de trabalho, narrou Machado.

Além da construção da nova sede, a cooperativa estuda utilizar energia fotovoltaica e de biomassa.

Nova sede

A nova sede industrial da Cooperativa de Laticínios Selita começou a ser construída na Fazenda Santa Júlia, localidade de Safra em Cachoeiro de Itapemirim. A área total é de 2 milhões m², e de edificação será de 24 mil m².

Está na fase inicial, já foi feita a sondagem, estamos com a licença de instalação em mãos e está na fase de contratação de empresas para a execução da supraestrutura. O investimento está na casa dos R$ 70 milhões, explicou o presidente João Marcos Machado.

A previsão é de que a nova sede seja inaugurada em 30 meses.

Sobras

No final de cada ano, as sobras de todo o montante do resultado financeiro são revertidas de forma legal para os produtores. Somente em 2017, foram devolvidos R$ 2,9 milhões para os 1.860 cooperados. O presidente, João Marcos Machado, explica que a devolução é feita de acordo com a quantidade de leite que cada produtor entrega na cooperativa.

Comemoração

Para comemorar os 80 anos de existência, foi realizada uma alvorada com a Banda 26 de julho, uma confraternização e a 1ª caminhada sustentabilidade com os colaboradores e cooperados.