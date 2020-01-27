Revestimentos em grandes formatos são tendência na decoração

Alabastrino, porcelanato em grande formato da Biancogres para Compose Crédito: Compose/ Divulgação

Se há alguns anos os revestimentos cerâmicos de, no máximo, 60 cm dominavam o mercado de acabamentos, hoje os porcelanatos em grande formato são a principal tendência do setor. Eles são peças de medidas amplas, que alcançam tamanhos bastante variados com peças de até 300 cm x 150 cm e se tornaram os queridinhos de arquitetos e designers.

Capazes de contribuir com a composição estética de qualquer ambiente, os porcelanatos em grande formato proporcionam um aspecto uniforme, pois, por serem peças grandes têm menos rejuntes. A arquiteta e consultora de produtos da Compose, Amanda Daleprane, explica as vantagens do produto.

"São peças versáteis, que podem ser utilizadas como pisos ou revestimentos de bancadas e paredes. Elas proporcionam um efeito estético de amplitude e continuidade ao ambiente, agregando em sofisticação" Amanda Daleprane - Arquiteta e consultora de produtos da Compose

A Compose é uma das principais responsáveis por trazer ao mercado capixaba uma grande variedade de produtos do tipo, com qualidade de alto padrão.

Benefícios

Os benefícios de utilizar esse tipo de revestimento são diversos e, por isso, eles são cada vez mais comuns em projetos arquitetônicos. Há peças com a aparência das pedras naturais, como o mármore, que proporcionam o visual muito similar, com a vantagem de terem menor custo e manutenção muito mais fácil, por exemplo. A facilidade de limpeza e resistência dos porcelanatos também são fatores levados em conta na hora da escolha, pois são produtos resistentes e fáceis de limpar, que permitem o uso de produtos de limpeza e até mesmo lavagem frequente.

A Compose trabalha com os principais fornecedores de porcelanatos em grande formato do mercado. Conheça alguns produtos e suas características:

Crédito: Compose/Divulgação