Revestimentos em grandes formatos são tendência na decoração

Se há alguns anos os revestimentos cerâmicos de, no máximo, 60 cm dominavam o mercado de acabamentos, hoje os porcelanatos em grande formato são a principal tendência do setor. Eles são peças de medidas amplas, que alcançam tamanhos bastante variados com peças de até 300 cm x 150 cm e se tornaram os queridinhos de arquitetos e designers.
Capazes de contribuir com a composição estética de qualquer ambiente, os porcelanatos em grande formato proporcionam um aspecto uniforme, pois, por serem peças grandes têm menos rejuntes. A arquiteta e consultora de produtos da Compose, Amanda Daleprane, explica as vantagens do produto.
"São peças versáteis, que podem ser utilizadas como pisos ou revestimentos de bancadas e paredes. Elas proporcionam um efeito estético de amplitude e continuidade ao ambiente, agregando em sofisticação"
A Compose é uma das principais responsáveis por trazer ao mercado capixaba uma grande variedade de produtos do tipo, com qualidade de alto padrão.
Benefícios
Os benefícios de utilizar esse tipo de revestimento são diversos e, por isso, eles são cada vez mais comuns em projetos arquitetônicos. Há peças com a aparência das pedras naturais, como o mármore, que proporcionam o visual muito similar, com a vantagem de terem menor custo e manutenção muito mais fácil, por exemplo. A facilidade de limpeza e resistência dos porcelanatos também são fatores levados em conta na hora da escolha, pois são produtos resistentes e fáceis de limpar, que permitem o uso de produtos de limpeza e até mesmo lavagem frequente.
A Compose trabalha com os principais fornecedores de porcelanatos em grande formato do mercado. Conheça alguns produtos e suas características:
Emperador Dark
O mármore italiano, com veios cinzas bem marcados e permeados por rajadas douradas, é conhecido pela sofisticação que proporciona a qualquer ambiente. O porcelanato Calacata Altíssimo da Biancogres, feito com impressão de altíssima definição, segue o mesmo padrão de elegância da matéria-prima bruta e soma ainda a durabilidade e a resistência do porcelanato. Com peças de 120 cm x 120 cm, ele pode ser aplicado das mais diversas maneiras, recriando o visual de uma matéria-prima nobre.
A grande placa de porcelanato 120 cm x 240 cm estampa uma textura suave, como tramas de linho, que ao toque trazem a sensação de um tecido que acolhe o ambiente. As pinceladas aquareladas de Craft Woods, da Decortiles, recriam sobre as paredes paisagens inspiradoras e que evocam a serenidade que vem da natureza. É uma excelente escolha para ambientes mais íntimos, como quartos e escritórios.
Rico em detalhes, com tons intensos e desenhos únicos, o porcelanato Emperador Dark, da Eliane, é o tipo de o revestimento que não passa despercebido. Ideal para salas robustas e elegantes, atuando como verdadeiras peças decorativas. Com 120 cm x 120 cm, ele dá um visual imponente ao ambiente.