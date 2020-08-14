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Imobiliária

Relacionamento de confiança com os clientes é o que move a Universal

Há 45 anos atuando no mercado com implantação, construção, comercialização e venda de lotes e áreas, a empresa é líder do segmento no Recall de Marcas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:37

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:37

Equipe da Imobiliária Universal é preparada para identificar o perfil do cliente e entender o que ele almeja
Equipe da Imobiliária Universal é preparada para identificar o perfil do cliente e entender o que ele almeja Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação
Na hora de comprar um lote para realizar o sonho da casa própria, contar com a ajuda de uma imobiliária pode fazer toda a diferença para fechar um bom negócio. Com a premissa de valorizar as pessoas e construir relacionamentos de confiança, a Universal alcançou o primeiro lugar no segmento em que atua na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta.
"Nossa missão é realizar o sonho da casa própria e proporcionar qualidade de vida, por isso, um dos nossos diferenciais é atender cada cliente de forma personalizada e com atenção total às suas expectativas. Dessa forma, o beneficiamos especificamente com a sua necessidade, seja com condições que caibam no seu bolso, crédito descomplicado, seja com descontos exclusivos", destaca o diretor-executivo da Universal, Valdecir Torezani.
A Universal, ressalta Torezani, está há 45 anos no mercado imobiliário com implantação, construção, comercialização e venda de lotes e áreas. Para o executivo, ter um atendimento de primeira faz toda a diferença no dia a dia. 
"As negociações que envolvem a venda de um lote têm um ciclo maior, por isso, fazemos do nosso atendimento um grande diferencial. Temos uma equipe competente e preparada para identificar o perfil do cliente e entender o que ele almeja. É possível garantir a satisfação da compra fazendo do nosso cliente o principal multiplicador da marca Universal"
Valdecir Torezani - Diretor-executivo da Imobiliária Universal
Para o diretor-executivo da Universal, Valdecir Torezani, a missão da imobiliária é realizar o sonho da casa própria
Para o diretor-executivo da Universal, Valdecir Torezani, a missão da imobiliária é realizar o sonho da casa própria Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação

INVESTIMENTOS

Com nove empreendimentos novos em andamento em bairros da Serra, Cariacica, Viana e Guarapari, Torezani ressalta que, mesmo com a crise, a empresa tem visto oportunidades. "Com os avanços tecnológicos, os constantes investimentos em ferramentas que facilitam o relacionamento com nossos clientes e uma boa estratégia digital, conseguimos superar nossas metas em vendas mesmo em tempos de pandemia. Investimos em pessoas e acreditamos que nosso capital humano é o maior patrimônio, visto que elas são a energia que mantém nossa empresa viva e ativa."
Ainda segundo Torezani, a Universal está sempre expandindo os negócios e trazendo novidades para os clientes. "Este reconhecimento aponta que a marca é forte e referência no mercado. O primeiro lugar no Recall de Marcas traz credibilidade, gera muitas oportunidades de negócios e confirma que a estratégia de marketing e o modelo de gestão são eficientes", conclui.

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