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Associativismo

Rede Show adota modelo de sucesso no setor supermercadista

Com uma operação logística voltada para o ganho coletivo, a indústria, fornecedores e associados mantêm sempre suas negociações com foco principal no cliente final

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:35
Unidade da Rede Show
O Grupo Rede Show trabalha o associativismo no setor supermercadista desde 1997 Crédito: Divulgação/Rede Show
A associação de empresas em prol de um interesse comum mostra a força da união em um mercado tão competitivo nos tempos atuais. Promover esse trabalho no ramo  varejista é algo desafiador, mas que, definido e alinhado com missões e valores que visem ao desenvolvimento, se torna a receita certa do sucesso. Assim, a Rede Show Supermercados vem se consolidando como a marca mais lembrada entre os que promovem esse modelo de negócio no Espírito Santo.
O Grupo Rede Show trabalha o associativismo no setor supermercadista desde 1997. Com uma operação logística voltada para o ganho coletivo, a indústria, fornecedores e associados mantêm sempre suas negociações com foco principal no cliente final, visando ao fortalecimento de todos os envolvidos.
Atualmente, o grupo conta com três modelos de negócios - a Rede Show Supermercados, Rede Show Supermercados Express e Clube de Compras - e todos voltados para empreendimentos que estão próximos do consumidor, não importa o tamanho. Seja um supermercado, uma mercearia, padaria, seja uma loja de conveniência, a empresa dispõe de modalidades adequadas por nível de competitividade e organização.
Dentro de cada modelo, o grupo tem etapas claras de desenvolvimento para seus associados. Com o núcleo de gestão estratégica, sistema de cartão fidelidade e uma comunicação ativa e de qualidade com foco no resultado, o Grupo Rede Show está em grande expansão.
Santo Biazutti, presidente da Rede Show
Santo Biazutti, presidente da Rede Show, diz que quatro pilares sustentam a empresa: fornecedores, clientes, associados e equipe Crédito: Divulgação/Rede Show
Retrato disso é a presença da marca não só na Grande Vitória, mas também no Norte e Sul do Espírito Santo. Em busca da ampliação dos serviços e um melhor atendimento ao público, as vendas não acontecem mais somente nas lojas físicas, mas também por pedidos feitos pelos aplicativos WhatsApp e IFood. A empresa está em processo de implantação de uma plataforma de e-commerce, com site e app, na qual o cliente terá mais opções para fazer suas compras.
Segundo o presidente do Grupo Rede Show, Santo Biazutti, quatro pilares sustentam o trabalho da empresa, e deixam claro o caminho percorrido para alcançar o sucesso.
Nosso trabalho é pautado nos fornecedores, clientes, associados e equipe. Em todas as decisões, analisamos se o que estamos fazendo atende às expectativas desses nossos quatro pilares, pois, para nós, há 23 anos, está bem claro o quão fundamental eles são para o negócio Rede Show alcançar os resultados. Portanto, acredito que o reconhecimento dos consumidores está relacionado com todos esses esforços, valoriza. 

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