Qualidade de vida: privilégio de poucos ou oportunidade para muitos?

Em um mundo cada vez mais acelerado e estressante, aproveitar momentos de lazer e descontração no dia a dia pode ser o bastante para melhorar a qualidade de vida

Publicado em 14 de fevereiro de 2019

Acordar cedo para trabalhar, enfrentar um trânsito caótico, ocupar-se com os desafios da profissão e ainda ter que cuidar da casa, da família e de si. A vida nas grandes cidades é uma luta diária para muitas pessoas, tornando cada vez mais comuns problemas decorrentes do estresse e levando a uma queda na qualidade de vida.

Algumas pessoas tentam compensar toda essa sobrecarga relaxando nos fins de semana. Mas há quem consiga momentos der lazer e descontração mesmo durante a semana, morando em condomínios que possuem lazer completo.

Quem vive em um condomínio-clube com piscina, academia, quadra poliesportiva, parquinho, salão de festas, entre outros tem a oportunidade de desfrutar momentos agradáveis e prazerosos diariamente, precisando, apenas, descer o elevador do prédio. Nesses espaços de convivência, vizinhos se divertem, estreitam relacionamentos e conseguem, juntos, melhorar a qualidade de suas vidas.

Hoje, essa é uma realidade cada vez mais comum. Deixou de ser um privilégio de quem tem muito dinheiro e passou a ser uma oportunidade para muitos. Por meio de programas de financiamento habitacional do Governo Federal, como o Minha Casa Minha Vida por exemplo, mais pessoas estão conseguindo realizar o sonho da casa própria e, de quebra, melhorar suas vidas.

E é pensando nesse público, que a Morar Construtora lança seu mais novo condomínio-clube, o Vista da Reserva. Localizado às margens da ES-010, na Serra, a apenas 5 quilômetros da praia, o Vista da Reserva fica entre os encantos de Manguinhos e as facilidades dos comércios e serviços de Jardim Limoeiro. Ou seja, dá para morar em uma localização não tão distante do trabalho e ainda com proximidade da praia.

O condomínio-clube (página do produto) contempla elevador em todas as torres e os apartamentos se diferenciam entre opções com 2 quartos, 2 quartos com suíte e 2 quartos com espaço múltiplo uso, que pode ser adaptado de acordo com a necessidade do morador. Há também opções de apartamentos térreos com quintal privativo.

E como o assunto é qualidade de vida, o Vista da Reserva é um condomínio-clube completo, com uma área de lazer entregue equipada e decorada com piscinas para adultos e crianças, sollarium, quadra recreativa, churrasqueiras, espaço gourmet, sala de ginástica, cozinha, banheiros, parquinho e a grande novidade, o bike sharing, que compartilhará com os moradores bicicletas para uso recreativo.

Dentre outros diferenciais presentes no empreendimento, vale destacar o sistema inteligente de reaproveitamento de água de chuva para irrigação dos jardins, medidor individual de água, segurança completa e previsão para instalação de ar-condicionado Split nos dois cômodos.

E para quem acha que qualidade de vida custa caro, os apartamentos do Vista do Reserva estão com condições de pagamento especiais, o que torna a compra uma oportunidade para muitas famílias. Há ainda as possibilidades de parcelamento da entrada, uso do FGTS e subsídio do Governo pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Vista da Reserva

Localização: Às margens da ES-010, Rua XA, Bairro Camará, Serra - ES

Projeto: Morar Construtora e Incorporadora

Plantas: Torres de apartamentos de 2 quartos, 2 quartos com suíte, 2 quartos mais espaço múltiplo uso. Unidades com quintal privativo.

Mais informações

27 3314-1500

