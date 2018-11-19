Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento

Presidente Kennedy: Uma cidade em constante crescimento

A administração elaborou um Plano de Desenvolvimento de Presidente Kennedy 2035, uma das ações é a criação da Fundesul

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 19:35
O município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, está em processo de expansão e a previsão é de que cresça ainda mais nos próximos anos com a instalação de novos negócios. Uma ferramenta importante para fomentar este crescimento começou a funcionar no início deste mês: a agência do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul) que vai financiar R$ 50 milhões para empreendedores do município.
A administração elaborou um Plano de Desenvolvimento de Presidente Kennedy 2035. Este plano começou a ser feito em 2017 e tem o objetivo de preparar e qualificar o município para aproveitar as oportunidades que surgirem. Os objetivos do Desenvolvimento de Presidente Kennedy são: qualidade de vida, maior competitividade, igualdade de oportunidades, sustentabilidade financeira.
Uma das ferramentas previstas é a implementação do Fundo de Desenvolvimento (Fundesul). Com apenas um mês de funcionamento, mais de R$ 1 milhão foi financiado para empreendimentos no município e cerca de R$ 4,5 milhões em créditos prestes a serem liberados pelo Bandes. O Fundesul disponibiliza recursos em seis linhas de créditos, que vão de R$ 50 mil a R$ 20 milhões, para empreendimentos no município. Ao todo R$ 50 milhões deve ser financiado até o final de 2019.
De acordo com dados da Revista Finanças dos Municípios Capixabas, Presidente Kennedy foi o município no Espírito Santo que mais investiu em 2017. Em relação ao investimento per capta, foi também o que mais investiu em Educação e Saúde. A cidade possui 11.488 habitantes segundo o Censo 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Arrecadação
Em 2017 a receita com arrecadação de impostos foi de R$ 10 milhões, com transferências constitucionais e legais foi de R$ 18,3 milhões e de royalties R$ 212 milhões. Já de janeiro a julho deste ano, a receita com arrecadação de impostos foi de R$ 5,1 milhões, com transferências constitucionais e legais foi de R$ 10,1 milhões e de royalties R$ 132,5 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados