Presidente Kennedy: Uma cidade em constante crescimento

O município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, está em processo de expansão e a previsão é de que cresça ainda mais nos próximos anos com a instalação de novos negócios. Uma ferramenta importante para fomentar este crescimento começou a funcionar no início deste mês: a agência do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul) que vai financiar R$ 50 milhões para empreendedores do município.

A administração elaborou um Plano de Desenvolvimento de Presidente Kennedy 2035. Este plano começou a ser feito em 2017 e tem o objetivo de preparar e qualificar o município para aproveitar as oportunidades que surgirem. Os objetivos do Desenvolvimento de Presidente Kennedy são: qualidade de vida, maior competitividade, igualdade de oportunidades, sustentabilidade financeira.

Uma das ferramentas previstas é a implementação do Fundo de Desenvolvimento (Fundesul). Com apenas um mês de funcionamento, mais de R$ 1 milhão foi financiado para empreendimentos no município e cerca de R$ 4,5 milhões em créditos prestes a serem liberados pelo Bandes. O Fundesul disponibiliza recursos em seis linhas de créditos, que vão de R$ 50 mil a R$ 20 milhões, para empreendimentos no município. Ao todo R$ 50 milhões deve ser financiado até o final de 2019.

De acordo com dados da Revista Finanças dos Municípios Capixabas, Presidente Kennedy foi o município no Espírito Santo que mais investiu em 2017. Em relação ao investimento per capta, foi também o que mais investiu em Educação e Saúde. A cidade possui 11.488 habitantes segundo o Censo 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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