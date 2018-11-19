Infraestrutura

Presidente Kennedy realiza obras importantes para dar conforto para a população

As obras fazem parte de um programa de ampliação e infraestrutura do município

Publicado em 19 de novembro de 2018 às 19:31 - Atualizado há 6 anos

Construção de escolas e de pronto-socorro, obras de calçamento e drenagem. Essas são apenas algumas obras realizadas em Presidente Kennedy, no Litoral Sul, para dar mais conforto e comodidade para os munícipes e contemplar os novos empreendimentos que devem ser instalados no município nos próximos anos.

Com o programa de ampliação de infraestrutura, implantado pela atual gestão, a previsão é de possibilitar a transformação do município nos próximos anos, como explica o secretário de obras Miguel Ângelo.

“Estamos preparando esta cidade para atrair grandes investimentos no futuro. Sejam eles dos setores portuário, industrial ou de turismo. Sem contar na melhoria da qualidade de vida de toda a população local. Estamos criando as condições que, no futuro bem próximo, será o diferencial na atração de negócios e em qualidade de vida para a região. Investimos pesado no saneamento básico, que era incipiente. Agora vamos investir nas melhorias físicas das áreas de educação e de saúde, para possibilitar a continuidade do desenvolvimento dessas áreas”, disse.







Algumas obras importantes

Em Jaqueira, interior do município, dezenas de famílias foram contempladas com casas populares. Os imóveis contam com vias públicas pavimentadas, calçadas, muros divisórios em todas as unidades, rede coletora de águas pluviais, rede de distribuição de água tratada e rede coletora de esgoto. Ao todo, cerca de 300 moradias foram distribuídas na zona rural e na sede do município para famílias cadastradas e em vulnerabilidade social.

Outras obras são realizadas no interior, como por exemplo, a da rodovia que liga a sede às comunidades de Monte Belo, Cancelas e Posto Caju, na BR 101. São R$ 29 milhões investidos nessa rodovia, e a previsão é que ela fique pronta ainda neste ano.

A pavimentação que liga a comunidade de Água Preta, em Presidente Kennedy, a Atílio Vivácqua também foi concluída neste ano. São 4,7 quilômetros de asfaltamento e R$ 9,2 milhões investidos.

E para os próximos anos ainda serão construídos o Pronto Socorro Municipal e uma nova escola Vilmo Ornela Sarlo na sede do

município. As obras estão em fase de execução de projetos de engenharia complementares, a previsão é de que esta etapa esteja concluída até o fim de deste ano e que a obra seja entregue para a população em um prazo de 24 meses.

