Incentivo

Presidente Kennedy ganha mais uma ferramenta para o desenvolvimento

A previsão é de que, até o final de 2019, R$ 50 milhões sejam aplicados no município, por meio do Fundesul

Publicado em 20 de novembro de 2018 às 20:28 - Atualizado há 6 anos

Uma ferramenta para atrair mais investimentos e contribuir para a dinamização da economia no Sul do Estado, o Fundesul Presidente Kennedy, já está funcionando. A expectativa é de que mais pessoas invistam no município, com a criação de novos negócios ou ampliação dos que já existem.

O fundo municipal tem o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) como gestor e operador financeiro e apoia projetos de negócios que resultem em geração de emprego e renda para o município, de forma alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico e Social local. A prefeitura investiu R$ 50 milhões, que serão disponibilizados em cinco linhas de crédito, que variam entre R$ 50 mil e R$ 20 milhões. O financiamento pode ser pago em até 10 anos.

BENEFICIADOS

O financiamento pode ser feito por qualquer pessoa, seja produtor rural, empreendedor informal e até quem já é proprietário de micros, pequenas, médias ou grandes empresas. “As linhas do Fundesul Presidente Kennedy foram desenhadas com condições atrativas, voltadas para o desenvolvimento de segmentos que queríamos apoiar, como o segmento rural, de micros e pequenos empreendimentos, além de atrair novos negócios para o município. O fundo faz uma equalização com as taxas encontradas no Norte do Estado e estimula o desenvolvimento regional mais equilibrado”, destaca Aroldo Natal, diretor-presidente do Bandes.

A procura por financiamentos nos primeiros dias foi surpreendente. A expectativa era de que R$ 5 milhões fossem compactuados até o fim deste ano, mas em apenas três dias, aproximadamente R$ 2 milhões foram efetivados. O secretário de desenvolvimento econômico de Presidente Kennedy, Josélio Altoé, explica que a previsão é de que o montante de R$ 50 milhões seja aplicado até o final de 2019.

“Hoje já temos em torno de 255 mil para microcrédito, R$ 800 mil para crédito rural e aproximadamente R$ 1,2 milhão para diversos empreendimentos urbanos. Mas, todos os dias, muitas pessoas procuram informações. O Fundesul é um instrumento de incentivo ao empreendedorismo", avalia o secretário. Além desta unidade, outra

agência da Fundesul foi inaugurada em agosto de 2017, em Cachoeiro de Itapemirim, para atender a todos os 27 municípios do Sul do Estado.

LINHAS DE CRÉDITO

O Fundesul de Presidente Kennedy oferece cinco linhas de créditos com carências e taxa de juros diferenciados. Saiba mais:

* Microcrédito - financiamento de até R$ 50 mil, com taxa de juros 4,5% ao ano. Prazo total de até 60 meses e carência de até 18 meses.

* Agricultura Familiar - financiamento de até R$ 400 mil, com taxa de juros de 2,5% ao ano. Prazo total de até 144 meses e carência de até 48 meses.

* Agronegócio - financiamento de até R$ 2 milhões com taxa de juros de 5,5% ao ano. Prazo total de até 144 meses e carência de até 48 meses.

* Empreendimentos locais - financiamento de até R$ 5 milhões, com taxa de juros de 5,5% ao ano. Prazo total de até 144 meses e carência de até 48 meses.

* Novos investimentos - financiamento de até R$ 20 milhões com taxa de juros (Taxa SELIC ao ano). Prazo total de até 240 meses e carência de até 60 meses.

Serviço:

Agência do Fundesul - Presidente Kennedy

Endereço: Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro.

Horários: Aberto de 8h as 17h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta