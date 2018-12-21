Pernil defumado é boa pedida nas festas de fim de ano

Contagem regressiva para as festas de fim de ano. Com ou sem uva-passa, nem sempre é uma tarefa fácil conseguir agradar aos paladares dos familiares e amigos nas confraternizações. Às vésperas das festividades, começa a acentuada maratona da descoberta de receitas voltadas para as ceias de natal e de ano novo. Dada a largada dos que procuram indicações de novos pratos, uma das recomendações assertivas é a aposta no preparo do Pernil defumado Cofril, considerado um dos preferidos dos consumidores capixabas.

No mix de produtos da empresa estão velhos conhecidos da mesa dos capixabas, como a linguiça para churrasco. Além disso, possui uma linha de calabresas que atrai apreciadores de novas e arrojadas combinações culinárias. Também com crescente receptividade no mercado, a mortadela defumada preserva os atributos da marca. Já a linha de embutidos agrega diversos itens como o presunto de pernil, apresuntado, presunto de frango, lombo tipo canadense, entre outros.

Crédito: Divulgação/Cofril

Trajetória

Com 31 anos de história, a Cofril atua intensamente na melhoria contínua da qualidade dos seus produtos. Em constante crescimento e modernização dos seus processos, a empresa conseguiu conquistar o público do Espírito Santo. O princípio da trajetória da empresa se deu em 1987, com a decisão dos irmãos José Carlos Correa Cardoso e Antonio Cesar de atuarem juntos no ramo de suínos.

Com o aumento das demandas, o irmão Elson Correa passou a integrar a sociedade. Atualmente, a marca oferece a variedade de mais de 120 itens no mercado. Entre eles incluem-se: carnes suína in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados, e uma vasta linha de embutidos. Cerca de 15 mil suínos e bovinos são abatidos mensalmente.

Preparando o seu Perfil Defumado

Por ser um produto que já vem cozido e defumado, o preparo é muito simples.

Ligue o forno e deixe em média à 180º graus. o pernil defumado deverá ficar esquentando por 1 hora com papel alumínio e 30min sem o papel. E pronto!