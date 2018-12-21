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RECEITA

Pernil defumado é boa pedida nas festas de fim de ano

Às vésperas das festividades, confira os produtos que podem fazer parte da sua ceia

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 21:44
Contagem regressiva para as festas de fim de ano. Com ou sem uva-passa, nem sempre é uma tarefa fácil conseguir agradar aos paladares dos familiares e amigos nas confraternizações. Às vésperas das festividades, começa a acentuada maratona da descoberta de receitas voltadas para as ceias de natal e de ano novo. Dada a largada dos que procuram indicações de novos pratos, uma das recomendações assertivas é a aposta no preparo do Pernil defumado Cofril, considerado um dos preferidos dos consumidores capixabas.
No mix de produtos da empresa estão velhos conhecidos da mesa dos capixabas, como a linguiça para churrasco. Além disso, possui uma linha de calabresas que atrai apreciadores de novas e arrojadas combinações culinárias. Também com crescente receptividade no mercado, a mortadela defumada preserva os atributos da marca. Já a linha de embutidos agrega diversos itens como o presunto de pernil, apresuntado, presunto de frango, lombo tipo canadense, entre outros.
Crédito: Divulgação/Cofril
Trajetória
Com 31 anos de história, a Cofril atua intensamente na melhoria contínua da qualidade dos seus produtos. Em constante crescimento e modernização dos seus processos, a empresa conseguiu conquistar o público do Espírito Santo. O princípio da trajetória da empresa se deu em 1987, com a decisão dos irmãos José Carlos Correa Cardoso e Antonio Cesar de atuarem juntos no ramo de suínos.
Com o aumento das demandas, o irmão Elson Correa passou a integrar a sociedade. Atualmente, a marca oferece a variedade de mais de 120 itens no mercado. Entre eles incluem-se: carnes suína in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados, e uma vasta linha de embutidos. Cerca de 15 mil suínos e bovinos são abatidos mensalmente.
Preparando o seu Perfil Defumado
Por ser um produto que já vem cozido e defumado, o preparo é muito simples.
Ligue o forno e deixe em média à 180º graus. o pernil defumado deverá ficar esquentando por 1 hora com papel alumínio e 30min sem o papel. E pronto!
Dica: Misturei um pouco de mel com vinho tinto, pincelei sobre o pernil e levei para dourar os 30 min.) Vai ficar perfeito!

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