Peppa Pig é a nova atração infantil do Shopping Vitória

Já o carro do Papai Pig estará estacionado ao lado da casa. Em um simulador, as crianças farão uma viagem com a família da Peppa. Destaque para o jardim, onde será possível brincar no Balanço de Dinossauro, brinquedo preferido do George, e embarcar no Trenzinho da Peppa, com circuito de jogos dentro dos vagões com jogos de memória, piscina de bolinhas, atividades de enigmas e obstáculos.