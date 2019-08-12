Peppa Pig é a nova atração infantil do Shopping Vitória

A porquinha mais amada do pedaço tem encontro marcado com a criançada no Shopping Vitória, durante uma inesquecível temporada de aventura e muita diversão. A Peppa Pig e sua turma estão instaladas na Praça Central. O evento licenciado funciona de segunda a sexta, das 13h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingos/feriados, das 12h às 21h.
Os personagens da série animada exibida no canal Discovery Kids vão ocupar um playground montado com a Casa da Peppa e outras atividades.Quem for ao local poderá se divertir em uma área de 240 m², onde haverá diversas brincadeiras.
Na Casa da Peppa, as crianças conhecerão onde vive a porquinha juntamente com Mamãe e Papai Pig e seu irmãozinho mais novo, George. No quarto da Peppa, elas poderão escalar um labirinto vertical e descer pelo escorregador.
Já o carro do Papai Pig estará estacionado ao lado da casa. Em um simulador, as crianças farão uma viagem com a família da Peppa. Destaque para o jardim, onde será possível brincar no Balanço de Dinossauro, brinquedo preferido do George, e embarcar no Trenzinho da Peppa, com circuito de jogos dentro dos vagões com jogos de memória, piscina de bolinhas, atividades de enigmas e obstáculos.
Serviço: Peppa Pig
Data: até o dia 8 de setembro
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingos/feriados, das 12h às 21h
Entrada:R$ 20,00 por sessão de 20 minutos
Ingressos: www.ingressorapido.com.br e também no balcão do evento
Destinada a crianças a partir de 2 anos (altura limite 1,20m)