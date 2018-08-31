Participe da Meia Maratona de Vitória com 15% de desconto na inscrição

Os amantes de corrida já podem se preparar para a Meia Maratona de Vitória, que ocorrerá no dia 09 de setembro. A largada está prevista para às 6h30, na Ufes. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto em até 02 inscrições. Confira no site do Clube o regulamento completo para aproveitar o benefício

É a sua primeira corrida? Confira abaixo as dicas que separamos para você se preparar:

1. Escolha o percurso com antecedência

O primeiro passo é dado bem antes da largada. Definir o percurso que você irá correr com antecedência ajuda em diversos aspectos da preparação, como planejamento dos treinos e logística para a viagem.

2. Check-up e avaliação física

Antes de dar a largada visite um médico e faça um check-up completo. Além disso, saber a atual situação do seu corpo é importante. A orientação de um personal trainer pode auxiliar para ajustar as intensidades e volumes de treino.

3. Personal Trainer

Uma maratona requer o acompanhamento de um profissional. Se você treina sozinho, a hora de buscar a orientação de um treinador é agora!

4. Objetivo

Defina com antecedência sua meta e o tempo em que você será capaz de completar a distância com conforto.

5. Não tenha preguiça

Muitos maratonistas, mesmo amadores, têm uma rotina de treinamento.

Às vezes, é inevitável não pular um treino, mas o que não vale é deixar de treinar por conta da preguiça.

Meia Maratona de Vitória

Data: 09 de setembro de 2018

Horário: 6h30

Percursos: 8 km e 21 km

Largada: UFES - Goiabeiras

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