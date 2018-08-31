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Corrida

Participe da Meia Maratona de Vitória com 15% de desconto na inscrição

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 21:11
Os amantes de corrida já podem se preparar para a Meia Maratona de Vitória, que ocorrerá no dia 09 de setembro. A largada está prevista para às 6h30, na Ufes. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto em até 02 inscrições. Confira no site do Clube o regulamento completo para aproveitar o benefício.
É a sua primeira corrida? Confira abaixo as dicas que separamos para você se preparar:
1. Escolha o percurso com antecedência
O primeiro passo é dado bem antes da largada. Definir o percurso que você irá correr com antecedência ajuda em diversos aspectos da preparação, como planejamento dos treinos e logística para a viagem.
2. Check-up e avaliação física
Antes de dar a largada visite um médico e faça um check-up completo. Além disso, saber a atual situação do seu corpo é importante. A orientação de um personal trainer pode auxiliar para ajustar as intensidades e volumes de treino.
3. Personal Trainer
Uma maratona requer o acompanhamento de um profissional. Se você treina sozinho, a hora de buscar a orientação de um treinador é agora!
4. Objetivo
Defina com antecedência sua meta e o tempo em que você será capaz de completar a distância com conforto.
5. Não tenha preguiça
Muitos maratonistas, mesmo amadores, têm uma rotina de treinamento.
Às vezes, é inevitável não pular um treino, mas o que não vale é deixar de treinar por conta da preguiça.
Meia Maratona de Vitória
Data: 09 de setembro de 2018
Horário: 6h30
Percursos: 8 km e 21 km
Largada: UFES - Goiabeiras
Os descontos são válidos para os assinantes de todos os planos impresso e digital, exceto o Plano Digital AG, que não inclui os benefícios do Clube.
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.
Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta e as promoções vigentes para eventos, shows e muito mais.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

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