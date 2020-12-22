Pandemia e rotina: 2020 foi frio? 5 dicas para pôr fogo na relação

Planeje 2021 em todos os sentidos

Bote pimenta na ceia. Uma opção para esse tempero são os kits íntimos. Na Butique Bella, a gente atende bem a essa proposta. O kit Banho a Dois é um sucesso: vem com taça de vinho, sal grosso (para dar aquela reenergizada), pétalas de rosa, lubrificante siliconado (ideal para o banho) e óleo de massagem. A gente atua prestando consultoria para uso, informando como cada ingrediente pode ser usado na hora do sexo, explica Natália.

Bem, as programações nas ruas das cidades não vão rolar. Haverá restrições. Hora de ficar em casa. E se esse for o seu caminho, aposte nos rituais a dois. Roupa íntima atraente, ok? Bebidas no gelo. Olho no olho. Declare-se de novo. Toque. A gente sabe que este foi um ano em que os casais tiveram de ficar juntos, mas ficar juntos não é tão fácil. E tocar é uma coisa fundamental para aproximar e despertar a intimidade. O toque reconecta. É dia do sexo sem pressa, de um cuidando do outro, com afeto, sugere Natália.

Este foi o ano das lives. E no papo de Anitta ao vivo rolou até pauta sobre a busca do autoconhecimento e do prazer, com direito a apresentação da sua coleção de vibradores. Bruna Marquezine também citou os brinquedinhos em 2020. Angélica disse que vibrador é vida, Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann também defenderam os objetos. Sem tabu. Descubra-se nessa jornada. Se a mulher conhecer o que lhe dá prazer, ela vai poder conduzir o seu parceiro nas suas vontades. O homem também pode seguir o mesmo caminho, apontando à sua cara-metade o que lhe faz bem, ensina Natália.

Vinho é sempre bom para esses momentos. Faça uma retrospectiva com seu parceiro das coisas que deram certo e também das que deram errado em 2020. É tempo de ter uma conversa franca e honesta, e, claro, com bom humor. Temos kit íntimo que vem com taça de vinho, calcinha tailandesa, vendas e lubrificante siliconado. Os casais precisam ter esses momentos para si.