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Pandemia e rotina: 2020 foi frio? 5 dicas para pôr fogo na relação

Kits que resgatam o prazer, rituais que aproximam e muita cumplicidade são aliados dos casais para recuperar o lado bom da intimidade

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:47
Só love, só love: se o ano foi complicado, é hora de traçar metas também para a vida amorosa. Dá para começar a cumpri-las (com muito prazer!) nas festas de fim de ano
Só love, só love: se o ano foi complicado, é hora de traçar metas também para a vida amorosa. Dá para começar a cumpri-las (com muito prazer!) nas festas de fim de ano. Crédito: Freepik
Que ano, hein! Não, 2020 não foi fácil para os casais. Impôs a muitos a convivência 24 horas por dia sofrendo as angústias e as incertezas de uma pandemia. Daí vieram os conflitos, mostrando que a aproximação física pode também levar ao distanciamento afetivo, rotina que destrói. Se você vive ou viveu essa situação, é hora então de se reconectar com seu parceiro ou parceira e resgatar o significado da palavra intimidade. Ela pode voltar, com muito prazer, a ser aliada no seu relacionamento, e não inimiga.
Que tal aproveitar este fim de ano para fazer um balanço da vida a dois, zerar as tretas e aproveitar as festas da época para celebrar a paixão e o amor para começar 2021 com tudo? Quem aponta a necessidade do upgrade e dá o caminho das pedras (e das pétalas, dos sais...) é a especialista Natália Valadão, sócia-proprietária do sex shop Butique Bella.
As pessoas não estavam acostumadas a conviver com o outro desse jeito grudado. A correria era louca, ninguém parava em casa. E todo mundo se deparou com o confinamento. Estourou o número de divórcios. Só no Espírito Santo, o aumento foi de mais de 18% em um ano (de junho de 2019 a junho de 2020). No Brasil, a gente viu casais que eram exemplo para o público se separarem também, como Gusttavo Lima e Andressa Suíta, Whindersson e Luísa Sonza, observa Natália.
A especialista separou cinco dicas para que homens e mulheres possam manter firme a relação de novo e curtir a presença um do outro. Confira abaixo:

Planeje 2021 em todos os sentidos

Bote pimenta na ceia. Uma opção para esse tempero são os kits íntimos. Na Butique Bella, a gente atende bem a essa proposta. O kit Banho a Dois é um sucesso: vem com taça de vinho, sal grosso (para dar aquela reenergizada), pétalas de rosa, lubrificante siliconado (ideal para o banho) e óleo de massagem. A gente atua prestando consultoria para uso, informando como cada ingrediente pode ser usado na hora do sexo, explica Natália.
Bem, as programações nas ruas das cidades não vão rolar. Haverá restrições. Hora de ficar em casa. E se esse for o seu caminho, aposte nos rituais a dois. Roupa íntima atraente, ok? Bebidas no gelo. Olho no olho. Declare-se de novo. Toque. A gente sabe que este foi um ano em que os casais tiveram de ficar juntos, mas ficar juntos não é tão fácil. E tocar é uma coisa fundamental para aproximar e despertar a intimidade. O toque reconecta. É dia do sexo sem pressa, de um cuidando do outro, com afeto, sugere Natália.
Este foi o ano das lives. E no papo de Anitta ao vivo rolou até pauta sobre a busca do autoconhecimento e do prazer, com direito a apresentação da sua coleção de vibradores. Bruna Marquezine também citou os brinquedinhos em 2020. Angélica disse que vibrador é vida, Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann também defenderam os objetos. Sem tabu. Descubra-se nessa jornada. Se a mulher conhecer o que lhe dá prazer, ela vai poder conduzir o seu parceiro nas suas vontades. O homem também pode seguir o mesmo caminho, apontando à sua cara-metade o que lhe faz bem, ensina Natália.
Vinho é sempre bom para esses momentos. Faça uma retrospectiva com seu parceiro das coisas que deram certo e também das que deram errado em 2020. É tempo de ter uma conversa franca e honesta, e, claro, com bom humor. Temos kit íntimo que vem com taça de vinho, calcinha tailandesa, vendas e lubrificante siliconado. Os casais precisam ter esses momentos para si.
Renove as esperanças para 2021. Faça planos sobre as finanças (contas no vermelho é um dos pivôs das separação). E não se esqueça de traçar suas metas também na vida a dois: programe viagens e aventuras. Até novidades na cama para experimentar podem entrar nessa planilha de ideias. O casal pode apostar, por exemplo, em uma fantasia sexual ainda não vivida.

Apimente seu fim de ano

SEX SHOP BUTIQUE BELLA

  • Entrega: por motoboy ou via Correios
  • Loja virtual: www.butiquebella.com
  • Instagram: @butiquebella
  • WhatsApp: (27) 9 9601-3621 (para encomendas e marcação de atendimento presencial)

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