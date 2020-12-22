Pandemia e rotina: 2020 foi frio? 5 dicas para pôr fogo na relação

Que ano, hein! Não, 2020 não foi fácil para os casais. Impôs a muitos a convivência 24 horas por dia sofrendo as angústias e as incertezas de uma pandemia. Daí vieram os conflitos, mostrando que a aproximação física pode também levar ao distanciamento afetivo, rotina que destrói. Se você vive ou viveu essa situação, é hora então de se reconectar com seu parceiro ou parceira e resgatar o significado da palavra intimidade. Ela pode voltar, com muito prazer, a ser aliada no seu relacionamento, e não inimiga.
Que tal aproveitar este fim de ano para fazer um balanço da vida a dois, zerar as tretas e aproveitar as festas da época para celebrar a paixão e o amor para começar 2021 com tudo? Quem aponta a necessidade do upgrade e dá o caminho das pedras (e das pétalas, dos sais...) é a especialista Natália Valadão, sócia-proprietária do sex shop Butique Bella.
As pessoas não estavam acostumadas a conviver com o outro desse jeito grudado. A correria era louca, ninguém parava em casa. E todo mundo se deparou com o confinamento. Estourou o número de divórcios. Só no Espírito Santo, o aumento foi de mais de 18% em um ano (de junho de 2019 a junho de 2020). No Brasil, a gente viu casais que eram exemplo para o público se separarem também, como Gusttavo Lima e Andressa Suíta, Whindersson e Luísa Sonza, observa Natália.
A especialista separou cinco dicas para que homens e mulheres possam manter firme a relação de novo e curtir a presença um do outro. Confira abaixo:
Planeje 2021 em todos os sentidos
Bote pimenta na ceia. Uma opção para esse tempero são os kits íntimos. Na Butique Bella, a gente atende bem a essa proposta. O kit Banho a Dois é um sucesso: vem com taça de vinho, sal grosso (para dar aquela reenergizada), pétalas de rosa, lubrificante siliconado (ideal para o banho) e óleo de massagem. A gente atua prestando consultoria para uso, informando como cada ingrediente pode ser usado na hora do sexo, explica Natália.
Bem, as programações nas ruas das cidades não vão rolar. Haverá restrições. Hora de ficar em casa. E se esse for o seu caminho, aposte nos rituais a dois. Roupa íntima atraente, ok? Bebidas no gelo. Olho no olho. Declare-se de novo. Toque. A gente sabe que este foi um ano em que os casais tiveram de ficar juntos, mas ficar juntos não é tão fácil. E tocar é uma coisa fundamental para aproximar e despertar a intimidade. O toque reconecta. É dia do sexo sem pressa, de um cuidando do outro, com afeto, sugere Natália.
Este foi o ano das lives. E no papo de Anitta ao vivo rolou até pauta sobre a busca do autoconhecimento e do prazer, com direito a apresentação da sua coleção de vibradores. Bruna Marquezine também citou os brinquedinhos em 2020. Angélica disse que vibrador é vida, Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann também defenderam os objetos. Sem tabu. Descubra-se nessa jornada. Se a mulher conhecer o que lhe dá prazer, ela vai poder conduzir o seu parceiro nas suas vontades. O homem também pode seguir o mesmo caminho, apontando à sua cara-metade o que lhe faz bem, ensina Natália.
Vinho é sempre bom para esses momentos. Faça uma retrospectiva com seu parceiro das coisas que deram certo e também das que deram errado em 2020. É tempo de ter uma conversa franca e honesta, e, claro, com bom humor. Temos kit íntimo que vem com taça de vinho, calcinha tailandesa, vendas e lubrificante siliconado. Os casais precisam ter esses momentos para si.
Renove as esperanças para 2021. Faça planos sobre as finanças (contas no vermelho é um dos pivôs das separação). E não se esqueça de traçar suas metas também na vida a dois: programe viagens e aventuras. Até novidades na cama para experimentar podem entrar nessa planilha de ideias. O casal pode apostar, por exemplo, em uma fantasia sexual ainda não vivida.
Apimente seu fim de ano
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