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OAB-ES lança Refis 2020 com descontos e opções de parcelamento

Adesão ao Programa de Regularização Financeira poderá ser feita pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 15:18

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:18

Programa de Regularização Financeira tem opção de parcelamento com cartão de crédito
Programa de Regularização Financeira tem opção de parcelamento com cartão de crédito Crédito: OAB/ES/ Divulgação
Pensando em apoiar a advocacia capixaba neste ano de desafios e enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Ordem dos Advogados do Brasil  Seccional Espírito Santo (OAB-ES) está lançando o Programa de Regularização Financeira - Refis 2020. Com diversas opções de parcelamento, o programa vai oferecer descontos especiais para a quitação dos débitos de anuidades, assim como das multas e juros de mora delas decorrentes.
Advogados e advogadas que aderirem ao programa terão a opção de efetuar o pagamento à vista com redução de 90% (noventa por cento) da multa e juros e de mora, assim como opções de parcelamentos, no cartão de crédito e boletos, conforme a Resolução nº 11 de 9 novembro de 2020.
Refis 2020 oferece até 90% de desconto
Refis 2020 oferece até 90% de desconto Crédito: OAB/ES/ Divulgação
"O programa é uma grande oportunidade para que os advogados e advogadas regularizarem sua situação junto à OAB-ES e aproveitem todos os serviços ofertados, tais como os benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, acesso às salas de apoio, transporte interfóruns, recortes digitais, cursos e palestras, entre outros", informou o diretor tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister.
Os interessados na adesão poderão fazer seu pedido no peticionamento eletrônico da OAB-ES e terem acesso ao formulário referente no site www.oabes.org.br. Mais informações e esclarecimento de dúvidas, pelos telefones (27) 3232-5558 e 3232-5559, e por meio do WhatsApp, nos telefones: (27) 98134-7400 / 99795-1604.

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