OAB-ES lança Refis 2020 com descontos e opções de parcelamento

Programa de Regularização Financeira tem opção de parcelamento com cartão de crédito Crédito: OAB/ES/ Divulgação

Pensando em apoiar a advocacia capixaba neste ano de desafios e enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Ordem dos Advogados do Brasil  Seccional Espírito Santo (OAB-ES) está lançando o Programa de Regularização Financeira - Refis 2020. Com diversas opções de parcelamento, o programa vai oferecer descontos especiais para a quitação dos débitos de anuidades, assim como das multas e juros de mora delas decorrentes.

Advogados e advogadas que aderirem ao programa terão a opção de efetuar o pagamento à vista com redução de 90% (noventa por cento) da multa e juros e de mora, assim como opções de parcelamentos, no cartão de crédito e boletos, conforme a Resolução nº 11 de 9 novembro de 2020.

Refis 2020 oferece até 90% de desconto Crédito: OAB/ES/ Divulgação

"O programa é uma grande oportunidade para que os advogados e advogadas regularizarem sua situação junto à OAB-ES e aproveitem todos os serviços ofertados, tais como os benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, acesso às salas de apoio, transporte interfóruns, recortes digitais, cursos e palestras, entre outros", informou o diretor tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister.