OAB-ES inaugura serviço de Carga Programada em drive-thru

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) inaugurou, na última quarta-feira (25), o serviço Carga Programada no sistema drive-thru, em frente ao Fórum Cível Criminal de Vitória.
A iniciativa da Ordem é para dar ainda mais agilidade e evitar filas, garantindo mais comodidade para os advogados e advogadas que atuam no Fórum, sem precisar sair do veículo.
Estamos aqui na frente do Fórum de Vitória inaugurando o novo serviço de Carga Programada. É só enviar o e-mail para OAB e passar no drive-thru. Acesse o site da OAB www.oabes.org.br e veja como fazer, informou o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
O objetivo da novidade é servir melhor os profissionais da advocacia facilitando o acesso à Justiça, evitando que as pessoas circulem desnecessariamente nas dependências do Fórum de Vitória. Acreditamos que, com a incorporação do Carga Programada e essa parceria com a OAB, o Poder Judiciário continuará melhorando cada vez mais o serviço, afirmou o magistrado que dirige o Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro.
"O apoio da OAB-ES foi fundamental para criação, implementação e manutenção desses serviços"
A iniciativa dessa parceira do Fórum com a OAB é excelente e visa também à proteção dos servidores neste momento de pandemia. É um retorno importante para a população que precisa do atendimento dos advogados, e a Justiça é essencial. Assim, todos estarão protegidos, comentou a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Sindijudiciário-ES), Maria Clélia Costa Almeida.
Além do novo serviço de Carga Programada, o drive-thru recebe petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais).
O advogado que deseja utilizar o serviço deverá encaminhar a solicitação para OAB-ES, por meio do e-mail [email protected], que agendará junto aos cartórios a retirada e devolução dos autos, mediante formulário próprio. E a retirada será feita em um prazo de 48 horas no Sistema Drive-Thru.
O serviço é voltado para os advogados privados. No caso dos advogados públicos, continuarão sendo observadas as normas específicas e forma de carga já praticada. Uma equipe da OAB-ES e da CAAES presta atendimento no local dando todo suporte técnico.
O Sistema Drive-Thru está montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, que fica na rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, Centro. O serviço funciona das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Passo a passo de como utilizar o Carga Programada
Prazos
O advogado(a) que deseja utilizar o serviço Carga Programada deverá encaminhar a solicitação para OAB-ES por meio do e-mail [email protected]
As solicitações serão direcionadas para as Varas e serão agendadas junto aos cartórios a retirada e a devolução dos autos, mediante formulário próprio.
Os e-mails que forem recebidos até as 16h serão enviados para as Varas, que, por sua vez, irão disponibilizar os processos até as 14h do dia posterior, tendo assim um prazo para fornecer os processos para a OAB-ES.
Em seguida, a OAB-ES irá realizar a logística e organização para retirada do processo pelo advogado e o avisará quando o processo estiver disponível para retirada.
Ressalta-se que este trâmite tem uma duração de 48 horas. Nesse sentido, é importante que o advogado (a) solicitante se atente aos prazos, pois não será possível realizar a entrega do processo antes do tempo informado.