OAB-ES inaugura serviço de Carga Programada em drive-thru

Sistema Drive-Thru da OAB-ES funciona das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira Crédito: Divulgação/OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo ( OAB-ES ) inaugurou, na última quarta-feira (25), o serviço Carga Programada no sistema drive-thru, em frente ao Fórum Cível Criminal de Vitória.

A iniciativa da Ordem é para dar ainda mais agilidade e evitar filas, garantindo mais comodidade para os advogados e advogadas que atuam no Fórum, sem precisar sair do veículo.

Estamos aqui na frente do Fórum de Vitória inaugurando o novo serviço de Carga Programada. É só enviar o e-mail para OAB e passar no drive-thru. Acesse o site da OAB www.oabes.org.br e veja como fazer, informou o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

O objetivo da novidade é servir melhor os profissionais da advocacia facilitando o acesso à Justiça, evitando que as pessoas circulem desnecessariamente nas dependências do Fórum de Vitória. Acreditamos que, com a incorporação do Carga Programada e essa parceria com a OAB, o Poder Judiciário continuará melhorando cada vez mais o serviço, afirmou o magistrado que dirige o Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro.

"O apoio da OAB-ES foi fundamental para criação, implementação e manutenção desses serviços" Marcelo Menezes Loureiro - Juiz

A iniciativa dessa parceira do Fórum com a OAB é excelente e visa também à proteção dos servidores neste momento de pandemia . É um retorno importante para a população que precisa do atendimento dos advogados, e a Justiça é essencial. Assim, todos estarão protegidos, comentou a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Sindijudiciário-ES), Maria Clélia Costa Almeida.

Além do novo serviço de Carga Programada, o drive-thru recebe petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais).

O advogado que deseja utilizar o serviço deverá encaminhar a solicitação para OAB-ES, por meio do e-mail [email protected] , que agendará junto aos cartórios a retirada e devolução dos autos, mediante formulário próprio. E a retirada será feita em um prazo de 48 horas no Sistema Drive-Thru.

O serviço é voltado para os advogados privados. No caso dos advogados públicos, continuarão sendo observadas as normas específicas e forma de carga já praticada. Uma equipe da OAB-ES e da CAAES presta atendimento no local dando todo suporte técnico.

O Sistema Drive-Thru está montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, que fica na rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, Centro. O serviço funciona das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Passo a passo de como utilizar o Carga Programada