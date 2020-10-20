OAB-ES entrega novas salas para advogados em Vitória e Vila Velha

Segundo o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, a iniciativa é acessível para toda a classe Crédito: OAB-ES/Divulgação

Após inaugurar reformas e ampliações em Subseções no interior do Estado, a OAB-ES entregou na última sexta-feira (16) duas novas salas de apoio para advocacia em Vila Velha e Vitória.

Na Capital, o novo espaço fica no Fórum Cível Criminal de Vitória, na Cidade Alta, Centro. Ao todo, são 10 estações de trabalho com computadores prontos para a realização de peticionamentos e outras peças. O local ficou todo equipado e bem mais amplo, garantindo modernidade no atendimento para os advogados e advogadas.

A sala ainda tem uma estrutura com duas recepções com atendente, dois escritórios, sala de atendimento, três mesas redondas para reuniões ou para aguardo de atendimento ou audiências. Além disso, o diferencial é que o espaço conta com uma expansão que terá uma sala especial reservada para lactantes com todo conforto e segurança.

"A sala da OAB no Fórum Criminal é um grande avanço para advocacia. Além de ter uma nova expansão, criamos um espaço de atendimento que chamamos Meu Escritório. A advocacia ganha muito com esse novo formato. Um projeto moderno e acessível em prol da nossa classe. Além da reforma, a sala que já existia aumentou de tamanho. E criamos uma sala só para advogadas lactantes." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

Em Vila Velha, a inauguração foi no Fórum de Vila Velha, em Boa Vista II. A entrega da obra de ampliação da sala de apoio é resultado do trabalho que a Subseção de Vila Velha vem realizando. Esse projeto era uma das prioridades da Diretoria da Subseção para a atual gestão sendo motivo de comemoração para toda a advocacia.

São 34 computadores, quatro mesas de apoio à disposição dos advogados e advogadas. Todas as máquinas contam com os Sistemas Projud e PJE. O espaço, totalmente ampliado e climatizado, conta com três funcionários para dar o suporte necessário. A sala oferece ainda uma copiadora terceirizada. O horário de funcionamento é de 9 às 18 horas. Mas, devido à pandemia, funcionará de 12 às 18 horas.

Após a inauguração em Vila Velha na última sexta-feira (16), os presidentes de Subseções da Ordem e a diretoria da Seccional ainda visitaram o espaço Meu Escritório, na Enseada do Suá, em Vitória, uma sala moderna instalada próxima aos principais tribunais do Estado para advocacia realizar seus trabalhos e reuniões.

O projeto é o compromisso da Ordem em oferecer infraestrutura moderna para a advocacia capixaba, dando suporte ao advogado na hora de preparar documentos de forma mais célere, sem que precise ir até o seu escritório.

Novas subseções e salas no Interior

As inaugurações na Grande Vitória seguem um projeto de modernização de espaços que já se concretizou no interior. A OAB-ES tem implementado reformas nas subseções cumprindo o compromisso da valorização da advocacia em todas as regiões.

A nova sede da 11ª Subseção, em Cariacica, foi a primeira a ser inaugurada pela atual gestão da OAB-ES, no início de 2019. A 1ª Subseção de Colatina também ganhou nova sede, inaugurada ano passado. O espaço conta com instalações modernas e um auditório pronto para realização de eventos jurídicos.

A Seccional também já instalou uma nova sala na 18ª Subseção de Venda Nova e, neste ano, inaugurou a 13ª Subseção de Aracruz. Por sua vez, a 4ª Subseção de Guarapari e a 12ª Subseção de São Mateus ganharão, em breve, novas instalações. Os espaços estão em fase de construção e serão entregues em breve.

E desde o início da gestão atual, a OAB-ES já entregou salas de apoio à advocacia para o dia a dia da profissão em locais como Sooretama, Centro de Detenção Ressocialização de Linhares, João Neiva, Presídio de Segurança Máxima I  PSAMA1. Ainda em 2020 também está prevista a inauguração de sala de apoio no município de Iconha.