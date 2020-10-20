OAB-ES entrega novas salas para advogados em Vitória e Vila Velha

Após inaugurar reformas e ampliações em Subseções no interior do Estado, a OAB-ES entregou na última sexta-feira (16) duas novas salas de apoio para advocacia em Vila Velha e Vitória.
Na Capital, o novo espaço fica no Fórum Cível Criminal de Vitória, na Cidade Alta, Centro. Ao todo, são 10 estações de trabalho com computadores prontos para a realização de peticionamentos e outras peças. O local ficou todo equipado e bem mais amplo, garantindo modernidade no atendimento para os advogados e advogadas.
A sala ainda tem uma estrutura com duas recepções com atendente, dois escritórios, sala de atendimento, três mesas redondas para reuniões ou para aguardo de atendimento ou audiências. Além disso, o diferencial é que o espaço conta com uma expansão que terá uma sala especial reservada para lactantes com todo conforto e segurança.
"A sala da OAB no Fórum Criminal é um grande avanço para advocacia. Além de ter uma nova expansão, criamos um espaço de atendimento que chamamos Meu Escritório. A advocacia ganha muito com esse novo formato. Um projeto moderno e acessível em prol da nossa classe. Além da reforma, a sala que já existia aumentou de tamanho. E criamos uma sala só para advogadas lactantes."
Em Vila Velha, a inauguração foi no Fórum de Vila Velha, em Boa Vista II. A entrega da obra de ampliação da sala de apoio é resultado do trabalho que a Subseção de Vila Velha vem realizando. Esse projeto era uma das prioridades da Diretoria da Subseção para a atual gestão sendo motivo de comemoração para toda a advocacia.
São 34 computadores, quatro mesas de apoio à disposição dos advogados e advogadas. Todas as máquinas contam com os Sistemas Projud e PJE. O espaço, totalmente ampliado e climatizado, conta com três funcionários para dar o suporte necessário. A sala oferece ainda uma copiadora terceirizada. O horário de funcionamento é de 9 às 18 horas. Mas, devido à pandemia, funcionará de 12 às 18 horas.
Após a inauguração em Vila Velha na última sexta-feira (16), os presidentes de Subseções da Ordem e a diretoria da Seccional ainda visitaram o espaço Meu Escritório, na Enseada do Suá, em Vitória, uma sala moderna instalada próxima aos principais tribunais do Estado para advocacia realizar seus trabalhos e reuniões.
O projeto é o compromisso da Ordem em oferecer infraestrutura moderna para a advocacia capixaba, dando suporte ao advogado na hora de preparar documentos de forma mais célere, sem que precise ir até o seu escritório.
Novas subseções e salas no Interior
As inaugurações na Grande Vitória seguem um projeto de modernização de espaços que já se concretizou no interior. A OAB-ES tem implementado reformas nas subseções cumprindo o compromisso da valorização da advocacia em todas as regiões.
A nova sede da 11ª Subseção, em Cariacica, foi a primeira a ser inaugurada pela atual gestão da OAB-ES, no início de 2019. A 1ª Subseção de Colatina também ganhou nova sede, inaugurada ano passado. O espaço conta com instalações modernas e um auditório pronto para realização de eventos jurídicos.
A Seccional também já instalou uma nova sala na 18ª Subseção de Venda Nova e, neste ano, inaugurou a 13ª Subseção de Aracruz. Por sua vez, a 4ª Subseção de Guarapari e a 12ª Subseção de São Mateus ganharão, em breve, novas instalações. Os espaços estão em fase de construção e serão entregues em breve.
E desde o início da gestão atual, a OAB-ES já entregou salas de apoio à advocacia para o dia a dia da profissão em locais como Sooretama, Centro de Detenção Ressocialização de Linhares, João Neiva, Presídio de Segurança Máxima I PSAMA1. Ainda em 2020 também está prevista a inauguração de sala de apoio no município de Iconha.
O presidente da 8ª Subseção de Vila Velha, José Antônio Neffa Junior, falou sobre a implantação do espaço no município. "O projeto de ampliação da sala de apoio da OAB no Fórum de Boa Vista era um sonho antigo de nossa Subseção. Nós, da atual Diretoria da OAB-VV, abraçamos esse projeto como uma das prioridades da nossa gestão e o apoio recebido pela Diretoria da Seccional, a quem agradeço na pessoa do presidente Rizk, foi fundamental para tornarmos esse sonho realidade. A estrutura que oferecemos hoje aos advogados que frequentam o Fórum de Boa Vista é admirável: sala de apoio totalmente remodelada, com 34 computadores, um novo sistema de ar-condicionado, Wi-Fi, mesas de apoio, serviços para impressão, extração de cópias e digitalização de documentos dentro da própria sala, além dos já tradicionais biscoitos e cafezinhos colocados à disposição dos advogados e advogadas. Esse espaço oferecido à advocacia é fruto de muito planejamento, comprometimento e responsabilidade das Diretorias da 8ª Subseção da OAB/VV e da nossa Seccional", destacou Neffa.