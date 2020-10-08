OAB-ES e Fórum de Vitória inauguram drive-thru para receber documentos

O drive-thru pode ser encontrado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, na Cidade Alta Crédito: OAB-ES/Divulgação

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e o juiz diretor do Fórum Cível Criminal de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro, inauguraram na manhã desta quinta-feira (8) o Sistema Drive-Thru para recebimento de petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais). Essa é mais uma medida para agilizar o atendimento a advocacia e evitar filas na retomada do serviço presencial do Poder Judiciário.

Estiveram presentes na inauguração o diretor da TV OAB-ESA, Victor Massante, e o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Baltazar Bittencourt. Também prestigiaram a ação a presidente dos Sindiadvogados, Maria Clélia Costa Almeida, a diretora jurídica, Lavínia Vieira de Andrade Waichert Lyrio, e o diretor de Comunicação, Daniel de Souza Correia.

"Estamos aqui no Fórum Criminal de Vitória realizando essa grande inauguração do serviço de drive-thru para advogados. Podem trazer seus prazos e autos sem fila e com rápido atendimento." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

A advocacia aprovou a iniciativa entre as duas instituições. A advogada Leticia Machado Braga (OAB-ES/28937) foi a primeira a utilizar o sistema e elogiou a Ordem. Gostaria de parabenizar a iniciativa da OAB-ES. Neste tempo em que realmente estava muito caótico e precário o atendimento ao advogado. Essa ação veio para otimizar e facilitar o dia a dia forense. É um prazer ter inaugurado, ter estreado o Sistema.

O advogado Jefferson Gonzaga Rodrigues Amorim (OAB-ES/27462) também aprovou a ação. Nestes dias tão difíceis para todos nós, inclusive, para os advogados, que estão enfrentando muitas filas, demandas acumuladas e diversas audiências, a iniciativa foi muito importante. Eu li e fiquei sabendo do drive-thru. Resolvi vir, consegui concretizar o protocolo, otimizou meu tempo e o serviço foi realizado em menos de dois minutos praticamente, comentou o advogado.

Uma equipe da OAB-ES está prestando atendimento no local dando todo suporte técnico a advocacia. E, para maior comodidade e agilidade, os advogados e advogadas não precisarão sair do veículo. A iniciativa pode ser encontrada em frente à escadaria do Fórum de Vitória, na Rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, no Centro de Vitória. O serviço funcionará de 12 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.