O Grande Encontro com até 50% de desconto

Dia 01 de novembro Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença apresentam o show "O Grande Encontro".

Publicado em 26 de outubro de 2018 às 18:13

 - Atualizado há 6 anos

O trio nordestino formado por Elba Ramalho Geraldo Azevedo e Alceu Valença marca essa verdadeira reunião de amigos como uma maneira de manter a tradição de suas raízes culturais. Com o sotaque e as canções que fazem parte da história musical do Brasil, transformaram sua arte em uma maneira de enaltecer o povo nordestino.

 O show acontece no dia 01 de novembro, a partir das 22h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Assinantes do Gazeta Online têm até 50% de desconto no valor inteiro do ingresso. Clique aqui para comprar.

Crédito: Divulgação

Mesclando um repertório de clássicos da MPB, música nordestina e sucessos dos três artistas, será a junção de tudo que houve de melhor das três edições anteriores, em uma noite de encontro entre amigos estendida ao público.

Serviço: 

O Grande Encontro

Data/hora: 01 de novembro, às 22h.

Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha

Ingressos: Assinantes do Gazeta Online têm até 50% de desconto no valor inteiro do ingresso. Clique aqui para comprar.

