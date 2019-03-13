Ensino superior

Novo curso de Direito amplia potencial universitário da Região Serrana

MEC autorizou a abertura de 100 vagas em faculdade de Venda Nova do Imigrante, para início das aulas neste semestre

Publicado em 13 de março de 2019 às 20:44 - Atualizado há 6 anos

Localizado a 104 quilômetros de Vitória, o município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, é conhecido por suas belezas naturais e tradições, trazidas pela colonização italiana, e reconhecido como a Capital Nacional do Agroturismo. Mas também desponta com o potencial de se tornar cada vez mais uma cidade universitária. Neste semestre, passa a ser ofertado na cidade o curso superior de Direito, que deve atrair interessados não só da região, mas de todo o Espírito Santo.

“Essa é uma conquista, não só para a instituição de ensino, como para todo o Sul Serrano, que aguardava a aprovação desse curso de tamanha importância. Com isso, o município se torna uma referência universitária para a região, mas com abrangência em nível nacional, pois deve atrair alunos também de outros estados”, afirma Kássio Bomfim Freitas, gerente de expansão do Grupo Educacional Faveni.

O curso de Direito será oferecido pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni) Crédito: Divulgação

O curso, que será oferecido pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni), foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) com nota 4 na avaliação da estrutura e do potencial acadêmico – a nota varia de 1 a 5. Entre os diferenciais da nova graduação, o gerente destaca a estrutura da instituição de ensino, com investimento em tecnologias de última geração, e a qualificação dos professores. “O coordenador, por exemplo, tem mestrado e doutorado e, atualmente, é chefe de gabinete da Prefeitura de Venda Nova”, acrescenta.

Foram autorizadas 100 vagas, que estão com as matrículas abertas e terão início das aulas no dia 18 de março. O processo seletivo é pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou com vestibular agendado. As inscrições podem ser feitas com a doação de um quilo de alimento não perecível. Os aprovados podem ainda participar do programa Bolsa Fácil Estudos, que concede descontos de até 50% a alunos selecionados.

Experiência e credibilidade

O gerente de expansão Kássio Freitas destaca que o Grupo Educacional tem experiência e credibilidade na oferta de ensino superior e está em cinco estados de forma presencial: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Além disso, são mais de 1.000 centros de apoio ao EAD espalhados pelo país.





Criada em 2002, a Faveni tem sete cursos presenciais, divididos nas duas unidades de Venda Nova: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Pedagogia e, agora, Direito. Também são ofertados os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia na modalidade de Educação a Distância (EAD). Além das graduações, o grupo conta com mais de 800 cursos de pós-graduação EAD, em áreas como Educação, Ciências, Matemática, Computação, Saúde e Bem-Estar, Negócios, Direito, Humanidades e Artes.

GRADUAÇÃO EM DIREITO

– Estão abertas as matrículas para 100 vagas na Faveni, em Venda Nova do Imigrante



– As aulas terão início no próximo dia 18 de março. O curso tem duração de 5 anos

– O processo seletivo é pela nota do Enem ou com vestibular agendado.

– A taxa de inscrição é um quilo de alimento não perecível

– A faculdade oferece descontos de até 50%, por meio do programa Bolsa Fácil Estudos. A instituição também tem políticas internas de desconto.





