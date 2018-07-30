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Paixão nacional

Novidades para encher a xícara

Linha Extraforte da Cafuso promete deixar o cafezinho ainda mais saboroso

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 17:30
Nada melhor do que acordar e logo nos primeiros minutos do dia sentir um cheirinho de café recém-passado. Entre os amantes da bebida mais consumida no Brasil - atrás apenas da água - tem crescido o número de quem deseja começar o dia com uma xícara da bebida mais encorpada.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o mercado consumidor de café tem mantido um crescimento médio de 3% nos últimos anos, e o volume de vendas deve fechar o ano com a marca de 1.230.000 toneladas. O produto em pó, que corresponde a 81% do consumido nos lares brasileiros, ganha ainda mais força com a linha extraforte.
Cafuso Extraforte Crédito: Realcafé
Neste mês, o mercado capixaba ganhou uma excelente opção com o lançamento da linha Extraforte da marca Cafuso . O portfólio da marca, produzida pela Realcafé, já contava com as versões Almofada, À vácuo e Solúvel. A bebida ganha um sabor mais intenso graças a um processo de torração escura, ficando mais encorpado, atendendo ao gosto daqueles que apreciam um café mais forte.
De acordo com o diretor comercial da Realcafé, Bruno Moreira Giestas, a princípio está sendo comercializado em embalagens tipo almofada de 250g, mas em breve chega aos mercados a versão de 500g."Nós acompanhamos a evolução do mercado e o gosto do consumidor, que se torna cada vez mais criterioso e exigente com o mercado de café", afirma.
Segundo pesquisas de mercado realizadas pela empresa antes do lançamento do produto, cerca de 40% dos consumidores capixabas estão preferindo uma bebida mais encorpada, aderindo ao paladar oferecido pelas xícaras de café extraforte.
"Poucos dias depois do produto chegar às gondolas dos supermercados, ele já passou a corresponder a 10% de todo o nosso volume de vendas. Acreditamos que em breve estará no patamar de vendas do tipo Tradicional", explica o diretor comercial.
Linha Cafuso Crédito: Realcafé
A nova empreitada da marca foi possibilitada após a inauguração da nova fábrica do Cafuso, realizada há dois anos. A nova fábrica possui capacidade para produzir 900 toneladas por mês e já foi projetada para uma futura ampliação.
A expectativa é de que nos próximos meses a empresa inove mais e lance acessórios, como filtros e porta-filtros, seguindo o mesmo padrão de qualidade garantida da marca Cafuso para atender aos capixabas.

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