Novas tecnologias nos óculos geram mais conforto no dia a dia

Referência na venda de óculos no Espírito Santo desde 1979, o grupo Óticas Paris aposta no investimento de novas tecnologias Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Para quem usa óculos, ainda mais com grau elevado, uma das maiores preocupações é conseguir alternativas de lentes que não sejam grossas e armações que realcem no rosto. Hoje em dia, graças às mudanças tecnológicas ocorridas nos últimos anos, o mercado oferece diversas opções para todos os gostos e necessidades. Os principais materiais utilizados com esse intuito são o policarbonato e a resina, além de produtos com alto índice de refração, que colaboram para que a espessura da lente não fique grossa. As inovações não param por aí.

Para evitar a fadiga ocular, gerada em algumas situações por causa do tempo excessivo no celular, em computadores e tablets, algumas empresas já disponibilizam opções de lentes com Blue Light. Esse filtro bloqueia a luz azul violeta, danosa aos olhos, impossibilitando o contato dela com a retina. Tudo isso proporciona maior conforto no dia a dia e previne danos futuros. Além disso, a luz emitida pelas telas inibem a produção de melatonina, atrapalhando diretamente no sono.

Na última década, a confecção das lentes e os materiais utilizados mudaram bastante, melhorando a qualidade de vida, aponta Ana Luiza Azevedo, diretora executiva da Óticas Paris. "Antes, as lentes eram feitas com máquinas com menos precisão e estavam sujeitas às falhas humanas. Além disso, o vidro era o material usado até a década de 80, que deixava os óculos mais pesados", conta. Nessa época, para que as crianças pudessem usá-los, por exemplo, era preciso fazer o endurecimento termofísico e químico do material.

Segundo ela, hoje em dia, as lentes são confeccionadas nos laboratórios das marcas, com processos que reúnem demasiada inovação. "Se a pessoa comprar um par de lentes de uma empresa japonesa, por exemplo, terá a mesma qualidade que é aplicada pela marca no mundo todo. Além disso, os materiais mudaram bastante nos últimos anos. Atualmente, é possível que se tenha lentes que corrigem alta miopia e hipermetropia sem o aspecto do fundo de garrafa", indica Ana Luiza.

Acessórios de moda, os óculos de sol também evoluíram nos últimos anos. "Eles acompanham as tendências e as inspirações de estilistas e de arquitetos. Em 2020, está em alta o uso dos óculos de acetato com transparência", acrescenta a profissional. Algumas opções disponíveis à venda, com preços variados, possuem filtros polarizados, espelhamento, cobertura anti-reflexiva, lentes anti-embaçantes e resistentes a riscos.

Graças às mudanças tecnológicas ocorridas nos últimos anos, o mercado oferece diversas opções para todos os gostos e necessidades Crédito: Óticas Paris/Divulgação

INOVAÇÃO

Referência na venda de óculos no Espírito Santo desde 1979, o grupo Óticas Paris aposta no investimento de novas tecnologias, oferecendo grande variedade de opções de modelos e marcas ao público local, que protegem contra os raios UVA e UVB. Com atuação em Vitória e Vila Velha, a corporação possui atualmente 11 lojas no Estado. Com olhar otimista para 2020, a empresa prevê a abertura de nova filial ao longo do ano, ampliando o alcance do serviço.

"Damos muita importância ao trabalho do pós-venda, por meio do acompanhamento do processo de adaptação do cliente e damos o suporte necessário. Para que haja a excelência no atendimento, a nossa equipe fica de olho nos lançamentos no mercado de lentes e no mundo da moda. Em busca de novidades, frequentamos eventos internacionais à procura de modelos e fabricantes novos e mais modernos. Trabalhamos com marcas e produtos exclusivos para oferecer aos nossos clientes produtos com qualidade diferenciada e preços justos" Ana Luiza Azevedo - Diretora executiva da Óticas Paris

Confira 5 modelos clássicos que nunca saem de moda:

Gatinho Os óculos usados pela Audrey Hepburn, no filme Bonequinha de Luxo, são queridinhos do público. Possuem armação tartaruga, que deixa o look clássico e elegante. Modelos: Vogue 5246, Tiffany & Co. 4133 e Dolce & Gabbana 4268. Criado em 1937, o modelo Aviador, da Ray-ban, ajudava a proteger a visão dos pilotos americanos. Ainda hoje é um dos favoritos da marca. A tradicional lente verde tem a tecnologia G-15, que absorve 85% da luz visível. Cores: L2823 e W3234. Outro clássico da Ray-Ban, o Round foi inspirado nos grandes festivais dos anos 60, como o Woodstock Music & Art Fair. Ele realça bem nas lentes tradicionais e nas espelhadas. O look fica moderno e estiloso. Cores: 112/4L, 001 e 029. Outra alternativa com armação simples e elegante é o preto acetinado. Complementa o visual pronto para qualquer evento. Modelos clássicos: Persol 3214S, Ralph 5160 e Tiffany e Co. 4158. Bastante em alta, esse modelo deixa o look retrô. Vale apostar nele em vários tamanhos e cores. Modelos: Vogue 52115 e Ray-ban 4314.