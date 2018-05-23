Natureza e cultura encantam turistas na região de montanhas do Sul do Estado

A beleza do Espírito Santo não se resume ao litoral de 400 quilômetros. Distante do mar, as cidades do interior do Estado atraem turistas pelas riquezas naturais e pela diversidade cultural, que movimentam as regiões durante todo o ano e encantam visitantes locais, de outros estados e até mesmo de outros países.

A região Sul Serrana é um grande exemplo desse potencial turístico. Além das belezas naturais, como montanhas, rios e matas, um rico mosaico cultural foi construído a partir da herança deixado pelos portugueses, italianos, alemães e outros povos que participaram da construção da história capixaba.

Pedra Azul (ES) Crédito: Arquivo A Gazeta

Segundo dados do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, teve 160 mil visitantes nos 10 dias de evento na edição realizada no ano passado. O órgão também divulgou que em todo o ano passado, mais de 12.200 pessoas visitaram o Parque Nacional do Caparaó, com destaque para o mês de julho, quando 2.200 visitantes estiveram no local.

De acordo com o presidente do Sicoob Sul Serrano, Cleto Venturim, muitas dessas cidades têm o turismo como uma de suas principais fontes de renda e geração de emprego atualmente. Para ele, a atividade está mudando, inclusive, as relações históricas da população local com a sua própria comunidade.

"Em alguns municípios talvez esta já seja a maior fonte de receitas. Mas o turismo irá crescer muito mais. Fará muitas pessoas jovens e empreendedoras se fixar em suas cidades, o que gerará muito mais renda e, o que considero de muito significativo: unirá mais as famílias. Famílias unidas geram satisfação", explica Cleto.

Responsável por significativos financiamentos para alavancar o setor na região, a cooperativa financeira tem colaborado como agente de desenvolvimento regional. Segundo Cleto, novos potenciais já têm sido prospectados dentro do turismo local nas cidades do Sul e na região Serrana do Estado.

Caparaó (ES) Crédito: Arquivo A Gazeta

"A região do Caparaó tem como destaques as belezas naturais. Surgirão empreendimentos para atender este público que busca o turismo de aventura. A região das montanhas, que já tem no agroturismo o seu grande propulsor, esta bem preparada para o turismo de descanso, gastronomia e hospedagens. Irá experimentar um crescimento do turismo de negócio. Eventos corporativos, por exemplo", adianta.

GASTRONOMIA

Em Venda Nova do Imigrante, os traços da herança dos imigrantes italianos está presente em praticamente todos os empreendimentos voltados para o setor do turismo, desde as atrações festivas até a gastronomia e hotelaria. Um dos empreendimentos mais novos na região é o Restaurante e Pousada Tonoli, localizado na comunidade da Saúde, na zona rural do município, tocado por uma família de origem italiana, que vive na região desde a primeira metade do século passado. O investimento no setor do turismo já dá grande retorno para os descendentes italianos.

"Meu bisavô chegou na cidade há mais de 70 anos e adquiriu essa fazenda. Sempre recebemos amigos e eles elogiavam bastante o local. Ficavam nos incentivando a investir no turismo. Então fomos construindo aos poucos, primeiro o restaurante, e depois a pousada", explica Wellington Tonoli.

Os 10 chalés de estilo colonial da propriedade estão sempre com lotação máxima nos fins de semana e feriados. "Recebemos muitos visitantes da Capital, que vêm ao campo atrás de sossego", explica Wellington. Mas é no restaurante que a origem europeia e estilo rural se misturam. Pratos como galinha caipira, polenta, linguiça tradicional e queijos fazem parte do saboroso cardápio. Já os vinhos são produzidos de forma artesanal por outros membros da família Tonoli.

NATUREZA

Os amantes dos esportes radicais devem ter no seu mapa de viagens um lugar destacado para Alfredo Chaves, a capital capixaba do Turismo de Aventura. Com uma geografia repleta de montanhas, rios, cachoeiras, vales, mirantes e muita mata atlântica preservada, o município se tornou um cenário fabuloso para prática de esportes como voo livre, rapel e moto trial.

Já Conceição do Castelo ganha destaque pela colonização de origem portuguesa, que ficam evidentes logo na entrada da cidade, que é conhecida também pela beleza de suas cachoeiras, em especial a do Vargas e a da Fumaça.

Entre os atrativos mais visitados da Região do Caparaó capixaba está o Pico da Bandeira, ponto mais elevado do Espírito Santo e o terceiro do país, com 2.891 metros de altitude. O monumento natural está localizado no Parque Nacional do Caparaó, e seu cume encontra-se em Ibitirama, município que se destaca também pelas suas belezas naturais.

Como o turismo atualmente é considerado a atividade econômica que mais cresce no mundo, devido o seu potencial gerador de trabalho e renda, acredito que o nosso município tenha grandes possibilidades de oferecer experiências inesquecíveis aos visitantes. Além disso, o aumento do fluxo turístico vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o empreendedorismo, afirma a secretária de Turismo de Ibitirama, Ana Paula Quintão.

Para aproveitar melhor todo esse potencial turístico do Sul do Espírito Santo, as cidades têm recebido investimentos públicos e privados em setores como infraestrutura, segurança e saúde, visando dar mais atenção ao atendimento aos turistas e também a população residente. De acordo com o presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista, a região possui uma vasta rede de atendimento que está preparada para receber bem os visitantes.