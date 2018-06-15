Motivos para comprar um apartamento no Vista do Bosque

Crédito: Morar

Qualidade de vida é fundamental na hora de escolher o local onde você e sua família vão morar. Localizado no bairro Centro da Serra, o condomínio-clube Vista do Bosque é justamente o empreendimento que une tranquilidade, comodidade e preço acessível.

Os apartamentos de dois quartos custam a partir de R$ 124 mil e se encaixam na faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, o que significa uma renda mensal de até R$ 2,8 mil.

Além de lazer completo, o Vista do Bosque vai ser entregue com elevador em todas as torres e sistema de segurança do condomínio. As plantas das unidades contam com uma distribuição que privilegia a integração de espaços como cozinha americana, lavabo e espaço para home office. Há ainda opções de unidades térreas com amplo quintal privativo.

Se você precisa de mais razões para procurar a Morar e garantir seu novo apartamento no Vista do Bosque , nós listamos outros 8 motivos incríveis para você tomar essa decisão já. Confira!

1) Renda a partir de R$ 1.500,00/mês

Está na dúvida se sua família pode comprar um apartamento no padrão da Morar? Te ajudamos a fazer a conta: com uma renda familiar de R$ 1.500,00 por mês, você já pode ter uma unidade do Vista do Bosque para chamar de sua.

2) Parcelas mais baratas que aluguel

A ideia de que o investimento em aluguel é dinheiro perdido faz ainda mais sentido agora. Comprando seu apartamento no Vista do Bosque você paga uma parcela mais baixa do que pagaria no aluguel na região. Faça uma simulação com nossos consultores.

3) Subsídio do Governo

A partir de um subsídio do Governo Federal, você pode ter um desconto de até R$ 36.945,00 no valor de uma unidade do Vista do Bosque, dependendo de sua renda familiar.

Apartamento decorado do Vista do Bosque Crédito: Morar

4) Use seu FGTS

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um dinheiro que todos que possuem carteira assinada (CLT) tem direito. Esse dinheiro só pode ser retirado em situações específicas como, por exemplo, a compra de um imóvel. Confira todas as informações sobre a utilização do FGTS na compra do apartamento novo.

5) Entrada parcelada

Você pode estar se perguntando como fazer para pagar a entrada. Além de poder utilizar o FGTS, você ainda pode parcelar a entrada.

6) Juros reduzidos

No caso do Programa Minha Casa Minha, a taxa de juros praticada no Brasil é controlada pelo Governo Federal e essa taxa rege também os contratos de financiamento imobiliário. Para o Programa, o governo tem uma linha de créditos reduzidos, que varia de acordo com a renda.

Perspectiva da área de lazer do Vista do Bosque. Crédito: Morar

7) Some sua renda familiar

Você pode compor renda com alguém da sua família. Seja sua mãe, seu (sua) companheiro (a) ou até seu irmão. Vocês podem assumir o compromisso juntos e reunir suas fontes de renda para conseguir a aprovação do financiamento.

8) Desconto de 10% no valor do sinal

Se interessou? A Morar te dá ainda mais motivos para comprar agora mesmo sua unidade no Vista do Bosque: um desconto de 10% no valor de sinal, quantia que serve para garantir o fechamento do negócio.

Plantas: Apartamentos de 2 quartos com opções de plantas com lavabo, cozinha americana e espaço para home office; opções com quintais privativos

Diferenciais: Vagas de garagens diversas; preparação para medição individual de água; preparação para ar-condicionado split nos dois quartos; elevador em todas as torres; áreas comuns entregues mobiliadas

Lazer: Área de lazer com aproximadamente 1.000 m² com piscinas adulto e infantil, solarium adulto e infantil, quadra recreativa, campinho gramado, sala de ginástica, salão de festas, churrasqueira e banheiros

Segurança: Guarita para porteiros 24 horas e pulmão de segurança coberto para visitantes; comunicação entre as áreas comuns e apartamentos através de interfones; fechamento do condomínio com muro ou gradil; cerca elétrica ou infravermelho; portões automatizados

Sustentabilidade: Sistema de geração de energia solar fotovoltaica para área de lazer; sistemas de reaproveitamento de água da chuva para irrigação; vaso sanitário dual flux (2 acionamentos); área de lazer com torneiras de acionamento automático; paisagismo interno com arborização; previsão para iluminação com sensores nos halls/circulação das torres

Localização: Av. Pau Brasil, 321 - Centro da Serra, Serra-ES | Apenas 1,5 km de Serra Sede