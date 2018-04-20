Morro de São Paulo: um destino, muitas aventuras

Morro de São Paulo Crédito: GRUPO ECOTURISMO

As belezas naturais do Brasil em um dos destinos tropicais mais procurados pelos turistas dos quatro cantos do mundo. Assim pode ser descrito de forma resumida a região de Morro de São Paulo, uma ilha paradisíaca no litoral da Bahia, e que agora está ao acesso dos turistas capixabas que querem esquecer o ritmo frenético da zona urbana e se entregarem a uma conexão com o meio ambiente.

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A vila é quase tão antiga quanto o próprio Brasil. Fundada apenas 35 anos após o descobrimento, a ilha já teve importância estratégica, principalmente nos primeiros séculos da colonização. Inclusive, uma das atrações da ilha é o Portaló, um pórtico que faz parte do Forte construído para conter as invasões holandesas, no século XVII.





O acesso a Morro de São Paulo é feito pelo atracadouro localizado na cidade de Valença (BA), a cerca de 900 quilômetros de Vitória. De lá, os turistas fazem a travessia de lancha. Para começar, na ilha não são permitidos carros particulares (exceto polícia e ambulâncias). Até existe o serviço de táxis, feito através de carrinhos de mão. No mais, todo o trajeto na pequena ilha é feito a pé.

O local se caracteriza por ser uma ilha de opostos, aliando o sossego de um lugar quase inexplorado, mas que não abre mão de uma boa infraestrutura com bares e restaurantes. Não importa se vêm de mochila nas costas ou com um pacote cinco estrelas de um resort de luxo, o local é perfeito para os festeiros que buscam diversão noturna nos bares e restaurantes a beira-mar, como também para os turistas de espírito aventureiro, que procuram uma praia deserta para ser explorada durante uma caminha.

Natalia a beira do mirante Crédito: GRUPO ECOTURISMO

Foi justamente a beleza natural do local que encantou a analista educacional Natália Ribas, de 30 anos, que foi para a ilha com um grupo de amigos da cidade de Governador Valadares (MG). "É um local de beleza bruta e natural. Parece sem interferência da mão do homem. É uma beleza imensurável. Fora que lá é tudo rústico, com a tecnologia não interferindo nessa beleza da natural", afirma a turista.

Natália não vê a hora de voltar a Morro de São Paulo. "Fui uma vez e a ilha já está novamente na minha lista de viagens. Os passeios de lancha e barco são espetaculares. Você para nas ilhas para almoçar em mesas dentro da água. Só de sentar na água cristalina, já aparecem peixes coloridos aos seus pés", relembra Natália.

Este paraíso no Atlântico também poderá ser acessado pelo turista capixaba. A agência Vitória Ecoturismo, filial de uma agência de viagens mineira especializada em roteiros turísticos que envolvem destinos em meio a natureza, começa a operar no Espírito Santo oferecendo o passeio para Morro de São Paulo. A primeira viagem turística será no feriado de Corpus Christi, e as vendas dos pacotes já estão abertas.

De acordo com o dono da agência, Jader Pinheiro, o passeio vai contar com opções de lazer completo e com preços bastante acessíveis. Vamos oferecer um pacote de quatro dias de viagem a Morro de São Paulo, pela primeira vez partindo de Vitória, por apenas R$ 890,00 por pessoa, com translado, hospedagem e taxas de entrada na ilha, já inclusos, explica Jader.

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DIVERSÃO

Standup Paddle em Morro de São Paulo Crédito: GRUPO ECOTURISMO

Além da aula de história passando aos olhos dos visitantes, a ilha também é um paraíso para a diversão litorânea. Composta por cinco praias com características distintas. A Primeira Praia, a menor de todas, com apenas 300 metros de extensão, é perfeita para a prática de esportes como natação e mergulho.

Já a Segunda Praia é o paraíso da agitação, seja durante o dia ou à noite. A luz do sol se torna um lugar perfeito para tomar banho, jogar vôlei, frescobol e pegar um bronzeado. À noite é o lugar do luau, dos inúmeros bares, danceterias e restaurantes. A Terceira Praia é a maior e a que possui o trecho mais urbanizado da ilha. É de lá que saem os passeios para os demais pontos da ilha. Já a Quarta e Quinta praias, compostas por piscinas naturais, são mais tranquilas e desertas.

Além de poder desfrutar da aventura em grupo, o passeio também é perfeito para quem pretende fazer uma viagem no estilo mochileiro ou individualmente. Foi o caso da servidora pública estadual Wemily da Silva Souza, de 29 anos. Amante confessa de praias, a mineira pretendia experimentar um lugar diferente e, por isso, escolheu passar quatro dias no paraíso verde da ilha baiana.

Wemily nos bares flutuantes Crédito: GRUPO ECOTURISMO

"Fui sozinha. Mas lá fiz vários amigos, que fazem parte da minha vida hoje. A atmosfera do lugar é tão boa e há opções que atendem a todos os grupos. O lugar é simplesmente perfeito. O que mais me chamou atenção na ilha foi a tranquilidade, o fato de não poder transitar veículos lá traz todo o charme para o lugar", afirma Wemily.

De acordo com a turista, algo que ocorre diariamente é o hábito de, depois de curtir a praia e antes de voltar à pousada, as pessoas irem para um bom lugar, como o Forte de Morro ou a Toca do Morcego, assistir ao pôr do sol. Um ponto considerado obrigatório para os visitantes é o Mirante. De lá é possível descer pela tirolesa de 320 metros de extensão e 70 de altura, e ter uma vista geral e privilegiada de Morro de São Paulo, podendo fotografar as cinco praias.

A ilha já caiu no gosto do turista estrangeiro, e caminhando pelas ruelas estreitas é comum ouvir diferentes sotaques de espanhol, inglês, japonês, entre outros. Os argentinos são os estrangeiros que mais marcam presença na Ilha.

Quer aproveitar esse paraíso, então é hora de arrumar as malas.

PARA VOCÊ VIAJAR

Vitória Ecoturismo - Passeio Morro de São Paulo

Saída: Vitória - Quarta-Feira 30/05 - 18:20h

Retorno: Domingo 03/06 - 13:00h

Duração: Em Morro de São Paulo, 3 noites e 4 dias.

Investimento: R$ 890,00 à vista ou em até 12x no cartão de crédito (com juros).

Pacote inclui: Transporte em ônibus com bancos reclináveis, ar-condicionado, água, banheiro, TV e Wi-Fi.Transporte ida e volta. Hospedagem com café da manhã; Seguro Viagem;Travessia de barco para Morro de São Paulo; Taxa entrada na Ilha de Morro São Paulo.

Informações e reservas: (27) 9 9500-5851(via Whatsapp)

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A Vitória Ecoturismo leva você para Morro de São Paulo! Participe até 05/05 e concorra a um pacote do passeio para curtir o feriado de Corpus Christi. É só seguir os passos do formulário abaixo!

SAIBA

Dicas imperdíveis

 Prainha do Forte: Outra preciosidade da ilha fica no final das ruínas da Fortaleza e aparece na maré baixa. Frequentada mais pelos moradores, é um lugar sossegado e perfeito para relaxar dentro das piscinas naturais.

 Andar de caiaque: Alugue um caiaque e se aventure pelas águas da Terceira Praia, próximo à Ilha do Caitá e se quiser ou tiver fôlego siga até a Primeira e Segunda Praia.

Caiaque em Morro de São Paulo Crédito: GRUPO ECOTURISMO

 Mergulhar: Em todas as praias você pode mergulhar com apenas máscara e snorkel. Em algumas é melhor quando a maré está baixa, próximo dos arrecifes. As piscinas naturais do início da Quarta Praia são um ótimo ponto para iniciantes.

Mergulho em Morro de São Paulo Crédito: GRUPO ECOTURISMO

 Conhecer a história: Além da Igreja e do Forte, Morro de São Paulo também mostra sua importância histórica pela Fonte Grande - foi o mais avançado sistema de tratamento de água do Brasil colonial, o Farol  guia os navegadores desde 1855 e o Casarão, construído em 1608 e abrigou ninguém menos que D. Pedro II.

 Pôr do sol: Além da prainha e da importância histórica, o Forte de Morro de São Paulo é o cenário perfeito para curtir o final do dia, o pôr do sol e, se tiver sorte, os golfinhos!

 Baladas: Morro de São Paulo é mundialmente conhecida pelas belas paisagens, mas também é sinônimo de festas. De segunda a domingo tem uma festa para curtir, seja na beira da praia ou dentro das casas noturnas.