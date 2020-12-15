Morar Construtora se aproxima do público em lançamentos on-line

Espaços internos do Vista Jardim Condomínio Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Sagrilo/Divulgação

Considerada uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e do Brasil, a Morar Construtora oferece, há 40 anos, projetos inovadores e aposta na qualidade dos produtos, conquistando a credibilidade dos clientes. Destacando-se no segmento imobiliário, a empresa é apreciada mais uma vez na 11ª edição do prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta. A iniciativa revela, desde 2010, as marcas com os melhores índices de avaliação do público local.

Para atender com eficácia no dia a dia, especialmente neste período de pandemia, a Morar Construtora readequou o atendimento, aperfeiçoando as interfaces de atuação remota. Sendo assim, passou a avaliar atentamente o cenário imobiliário e o comportamento dos consumidores desde o início da Covid-19 no Brasil. De acordo com a empresa, a preocupação com a disseminação do vírus tem impactado para que as pessoas fiquem mais atentas à segurança do lar.

DESAFIOS

Com a inovação em primeiro plano, tomando cuidado para manter o distanciamento social, a construtora efetivou o lançamento on-line de empreendimentos neste ano. Nossas equipes comercial e de marketing compreenderam que, na impossibilidade de realizar um lançamento presencial, poderíamos usar a ferramenta da live para nos aproximarmos do público com segurança, mantendo um atendimento remoto à disposição, conta Rodrigo Almeida, presidente da Morar Construtora.

Rodrigo Almeida, presidente da Morar Construtora, valoriza o trabalho da equipe diante dos desafios impostos pela pandemia Crédito: Morar/Divulgação

A agilidade na tomada de decisões no primeiro e no segundo trimestres deste ano tornou-se desafiadora para a empresa. Toda a nossa equipe precisou pensar em novas soluções para as suas rotinas. Agora, olhando em perspectiva, percebemos o talento e o comprometimento de todos. Mesmo em meio à pandemia, realizamos dois lançamentos no meio do ano: o Vista do Balneário Condomínio Clube, em Balneário Carapebus, e o Vista Jardim Condomínio Clube, em Jardim Limoeiro, ambos na Serra, aponta Rodrigo Almeida.

Sobre os projetos voltados para 2021, o executivo da Morar indica que a empresa pretende lançar novos empreendimentos na Serra, em Vila Velha e, pela primeira vez, em Cariacica.

"Temos um foco contínuo no relacionamento com o cliente e com as entregas de obras no prazo. Cuidamos ainda com a real prestação de um serviço e a entrega de um produto com a qualidade que os nossos clientes merecem, oferecendo soluções que realmente impactem positivamente a vida de cada um" Rodrigo Almeida - Presidente da Morar Construtora

CORRENTE DO BEM

Além do intuito de proporcionar meios para democratizar o acesso à moradia, a Morar Construtora apresenta condomínios com diferenciais sustentáveis, incluindo placas de energia fotovoltaica na cobertura das áreas de lazer. Sem emitir poluentes na atmosfera, esse equipamento produz energia solar, usada na área de lazer de cada prédio. Com essa modalidade, a redução do consumo de energia elétrica pode chegar a 80%.

A construtora investe ainda na reserva de água da chuva para a irrigação de jardins e para a limpeza de áreas comuns dos condomínios. Sem descuidar da qualidade construtiva e dos diferenciais de lazer completo, com piscinas, playground, salão de festas, academia, entre outras facilidades. E o cuidado está nos detalhes, como as piscinas com bordas elevadas, que facilitam, por exemplo, o acesso dos idosos, complementa Rodrigo Almeida.

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