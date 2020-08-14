Monza inaugura unidade em Cariacica e lança loja virtual

Unidade da Monza recém-aberta em Cariacica, no Shopping Moxuara Crédito: Divulgação/Monza

Em meio a uma pandemia que reduziu rendas familiares e aumentou as incertezas da população, a Monza Padaria e Confeitaria remou contra o cenário econômico adverso, multiplicou seus canais de conexão com o consumidor, potencializou vendas e expandiu a rede de lojas com a abertura da nona unidade na Grande Vitória, a primeira em Cariacica.

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Nessa integração maior com o público, a tradicional central de encomendas ganhou a companhia do e-commerce e da comunicação via aplicativo, serviços implantados recentemente, já em época de isolamento social. O resultado foi o retorno positivo da demanda, que aproximou ainda mais a empresa do cliente neste período de distanciamento físico, observa o diretor de operações da Monza, Leonardo Carvalho Nicolau.

Essas plataformas estão dando muito certo. Os clientes têm gostado bastante. E oferecemos frete grátis nas encomendas acima de R$ 100, pontua ele.

Na avaliação do diretor, a capilaridade do negócio e a diversidade de produtos foram fatores fundamentais para outra conquista relevante neste ano: a vitória da Monza no prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta, com 9,88% dos votos.

"O prêmio é fruto do nosso trabalho e do novo investimento em abertura de lojas. Estamos em três municípios, Vitória, Vila Velha e Cariacica. É um diferencial. A empresa está sempre em expansão. No último mês de julho, inauguramos a filial no Shopping Moxuara, em Cariacica. Os clientes do município, quando iam a lojas de Vitória ou Vila Velha, cobravam-nos esse espaço" Leonardo Carvalho Nicolau - Diretor de Operações

Para quem prefere receber as compras em casa, as alternativas são o contato pela central de atendimento (via ligação telefônica ou WhatsApp) e o e-commerce. As entregas em domicílio estão disponíveis para moradores de alguns bairros de Vitória e Vila Velha. Há também a opção de fazer o pedido por esses meios e realizar a retirada na loja da Praia do Canto.

As compras on-line podem ser feitas das 7h às 20h e chegam até o ponto de entrega em até três horas.

Espaço da loja no Shopping Praia da Costa tem várias seções, incluindo lanchonete Crédito: Divulgação/Monza

Com 36 anos de atuação no Estado, a empresa oferece tanto uma variedade de opções em bolos e pães quanto itens da linha de importados, adega, congelados, bebidas geladas, alimentos de forma geral, lanches, caldos, perecíveis, hortifrúti e bazar.