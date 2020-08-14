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Padaria

Monza inaugura unidade em Cariacica e lança loja virtual

Padaria e confeitaria multiplicou seus canais de conexão com o consumidor e potencializou vendas neste período de pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:52

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:52

Unidade da Monza recém-aberta em Cariacica, no Shopping Moxuara
Unidade da Monza recém-aberta em Cariacica, no Shopping Moxuara Crédito: Divulgação/Monza
Em meio a uma pandemia que reduziu rendas familiares e aumentou as incertezas da população, a Monza Padaria e Confeitaria remou contra o cenário econômico adverso, multiplicou seus canais de conexão com o consumidor, potencializou vendas e expandiu a rede de lojas com a abertura da nona unidade na Grande Vitória, a primeira em Cariacica.
Nessa integração maior com o público, a tradicional central de encomendas ganhou a companhia do e-commerce e da comunicação via aplicativo, serviços implantados recentemente, já em época de isolamento social. O resultado foi o retorno positivo da demanda, que aproximou ainda mais a empresa do cliente neste período de distanciamento físico, observa o diretor de operações da Monza, Leonardo Carvalho Nicolau.
Essas plataformas estão dando muito certo. Os clientes têm gostado bastante. E oferecemos frete grátis nas encomendas acima de R$ 100, pontua ele.
Na avaliação do diretor, a capilaridade do negócio e a diversidade de produtos foram fatores fundamentais para outra conquista relevante neste ano: a vitória da Monza no prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta, com 9,88% dos votos.
"O prêmio é fruto do nosso trabalho e do novo investimento em abertura de lojas. Estamos em três municípios, Vitória, Vila Velha e Cariacica. É um diferencial. A empresa está sempre em expansão. No último mês de julho, inauguramos a filial no Shopping Moxuara, em Cariacica. Os clientes do município, quando iam a lojas de Vitória ou Vila Velha, cobravam-nos esse espaço"
Leonardo Carvalho Nicolau - Diretor de Operações
Para quem prefere receber as compras em casa, as alternativas são o contato pela central de atendimento (via ligação telefônica ou WhatsApp) e o e-commerce. As entregas em domicílio estão disponíveis para moradores de alguns bairros de Vitória e Vila Velha. Há também a opção de fazer o pedido por esses meios e realizar a retirada na loja da Praia do Canto.
As compras on-line podem ser feitas das 7h às 20h e chegam até o ponto de entrega em até três horas.
Espaço da loja no Shopping Praia da Costa tem várias seções, incluindo lanchonete
Espaço da loja no Shopping Praia da Costa tem várias seções, incluindo lanchonete Crédito: Divulgação/Monza
Com 36 anos de atuação no Estado, a empresa oferece tanto uma variedade de opções em bolos e pães quanto itens da linha de importados, adega, congelados, bebidas geladas, alimentos de forma geral, lanches, caldos, perecíveis, hortifrúti e bazar.
A rede, além das filiais de Cariacica e da Praia do Canto, é composta por unidades localizadas nos shoppings Praia da Costa e Vitória, e nos bairros Praia da Costa, República, Fradinhos, Jardim da Penha e Praia de Santa Helena.

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